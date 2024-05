El Almería vuelve a ser víctima de sus propios errores contra el Real Betis (3-2)

El Almería de Pepe Mel acaba con su racha invicta fuera de casa. En un recital de errores defensivos, el Almería mostró una nueva versión atrás de fragilidad, con Chumi y Édgar como grandes señalados. Sin embargo, los chispazos en ataque maquillan un encuentro en el que Leo Baptistao y Luka Romero fueron los goleadores visitantes.

Lucas Robertone y Jonathan Viera se convirtieron en las dos grandes novedades en el once inicial de los rojiblancos tras perderse el duelo de Vallecas. La baja de César Montes obligó a Édgar González a posicionarse nuevamente en la zaga para acompañar a Chumi. En el lado bético, Isco y Sokratis regresaron a la titularidad. El talentoso malagueño, mejor futbolista de la temporada en el Real Betis, comandó el frente de ataque local.

El partido tuvo un guion bastante similar a lo que viene ofreciendo en equipo en las últimas jornadas fuera de casa: un rival con balón, generando las mejores ocasiones y un Almería en bloque bajo esperando que un nuevo milagro sucediese. Sin embargo, la fortuna en esto del fútbol suele ser es el argumento que le queda a los perdedores para poder escudarse en una y mil excusas.

Los béticos demostraron desde el inicio que una plaza europea estaba en juego, al contrario que los visitantes, ya descendidos matemáticamente. Con el dominio absoluto en los primeros compases, en la primera llegada con peligro llegó el tanto de Pablo Fornals. Una jugada que partió desde el sector derecho, en el que recibió Isco con un Édgar completamente hundido. Roto del malagueño al central, balón al área y fallo estrepitoso de Chumi, que dejó una pelota muerta para que castellonense abriese el marcador.

El Almería no se puso nervioso y mantuvo una estrategia en contra de la lógica impuesta por una defensa frágil y que regala por castigo. En lo que estaba siendo un recital de Isco, el talentoso mediapunta condujo en una jugada sublime para que Ayoze estuviese a punto de marcar el segundo, pero Luis Maximiano apareció para salvar a los suyos.

Cuando los unionistas comenzaron a asomar en área rival, con dos disparos desde fuera de Lucas Robertone y Adri Embarba, el festival de errores defensivos continuó. Isco aprovechó un grotesco fallo de Édgar, que no controló bien el balón y acabó regalando el esférico al futbolista verdiblanco, que no perdonó en el mano a mano contra el guardameta luso.

A pesar del control total de la situación del Real Betis, otro rival de los rojiblancos se dejó llevar por el resultado y un equipo que se encontraba enfrente que no dio en ningún momento sensación de peligro hasta el gol. Marc Pubill ganó metros en la banda derecha y filtró al espacio para que Leo Baptistao cruzase con preciso y batiese a Rui Silva. Tras el tanto, el brasileño pidió perdón a los aficionados verdiblancos por su pasado en el conjunto sevillano.

Antes de llegar al descanso, el propio Baptistao gozó de una nueva ocasión con un disparo que blocó el arquero portugués, pero que despertó los primeros pitidos de la grada heliopolitana a sus jugadores por el bajón en los últimos minutos del primer tiempo.

En el arranque del segundo acto, los indálicos se dieron cuenta que podían abandonar la cueva para meter el miedo en el cuerpo a los locales. Adri Embarba estuvo a punto de igualar el partido en una ocasión en la que Leo Baptistao cabalgó toda la banda y cruzó el balón al segundo palo para que el extremo completase un golpeo con mucho veneno.

No obstante, el Almería siguió el dicho de ‘no hay dos sin tres’. Chumi cerró su particular doblete de dramáticos fallos en una acción en la que se enredó en su área para que Isco, que no perdonó una, le birlase la cartera. El engache cedió para Ayoze, que remató al palo corto para batir al arquero visitante.

Lo que nos dejó claro este encuentro es que nadie podía firmar el final del encuentro hasta que el colegiado pitase. Luka Romero, nada más entrar al terreno de juego, volvió a recortar diferencias. Centelles puso el balón al área para que el argentino no marcase en primera instancia, ya que el balón se fue al palo, pero el joven futbolista aprovechó el rechace para anotar el segundo de los unionistas.

El público del Real Betis no acabó el duelo contento con su equipo, ya que el Almería tuvo ocasiones para empatar definitivamente el partido. Marcos Peña encontró el desmarque de Luis Suárez, que buscó zafarse de su marca, pero la pelota acabó rechazada para que Adri Embarba buscase un remate imposible con la testa desde el balcón del área. Un disparo que casi sorprende a Rui Silva.

Sin embargo, el partido se fue marchitando con los cambios una vez más. El Almería no tuvo esa fuerza final para volcarse en área rival y el duelo concluyó con la victoria para el cuadro de Pellegrini, que supera a la Real Sociedad para establecerse en la sexta plaza, aunque con un partido más. Por su parte, el Almería sigue como colista de la competición en un catastrófico año en el que ha encajado 70 goles en 35 partidos.