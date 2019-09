El Assy: "Si Arabia Saudí quisiera comprar un club para proyectar su imagen al mundo, compraría el Valencia"

Mohamed El Assy ha concedido su primera entrevista en profundidad desde que Turki Al Sheikh adquirise la UD Almería al diario El País. Por el interés de lo que el nuevo director general rojiblanco comenta acerca del club, reproducimos aquí sus 'perlas' más interesantes.

¿Al-Sheikh es o no un jeque?

"Se le llama jeque al líder religioso, al hombre con responsabilidad de gobierno, o al aristócrata. Turki al-Sheikh es jeque por las tres razones. Además, hizo su propia fortuna como productor musical. Es uno de los más famosos letristas de canciones del mundo árabe".

¿Es el Almería un club participado por Arabia Saudí al estilo Manchester City o PSG?

"Si Arabia Saudita quisiera comprar un club para proyectar su imagen al mundo compran el Valencia no el Almería. Este es un proyecto individual. Es el proyecto de Turki al-Sheikh. Si tú imaginas que este proyecto está respaldado por el Gobierno saudí, y esto es como el City o el PSG, entonces es el chiste del año. ¿Por qué? Primero porque Arabia Saudita es mucho más grande y rica que Catar o los Emiratos. Población: 40 millones contra 1,3 de Emiratos".

¿Qué problemas hubo con el límite salarial?

"LaLiga dice que cuando tienes un patrocinador puedes aumentar el tope salarial con el 100% de los ingresos de ese sponsor. A nosotros nos dieron un pequeño porcentaje porque dicen que nuestros patrocinadores del Oriente Medio pagan más del valor de mercado de Segunda española. Otra cosa que me asombra es que LaLiga, tan estricta con nosotros, permitiera al anterior presidente del Almería autopatrocinarse con Urcisol, que es de su propiedad. Eso a LaLiga no le importó. Nosotros no tenemos acciones en ninguna de las empresas que nos patrocinan".

Seguidores influyentes

"En las redes sociales verán que uno de nuestros seguidores es el príncipe Alwaleed bin Talal, propietario del City Bank, EuroDisney, el 30 % de la Fox con Murdoch… ¡Es más rico que mi jefe y es seguidor del Almería! Nuestra prioridad es la gente de Almería".

Vínculos del jeque con el mundo del fútbol

"Al-Sheikh conoce en persona a cada uno de los clubes y los grandes agentes del mundo. Desde Mendes, Raiola... No está lejos del fútbol y cuando dirigió clubes en Arabia y Egipto tuvo un enorme éxito. Ahora está desarrollando la metodología de entrenamiento de los jóvenes".

Formación de El Assy

"Comencé a dedicarme a negocios del fútbol hace 12 años cuando trabajaba para el banco Standard Chartered, en Londres (...) Tenía un departamento de cazatalentos de futbolistas para comprar jugadores y colocarlos".

Modelo de club

"Nuestro proyecto es mucho más pequeño que el del Madrid o el Barcelona pero tenemos grandes ambiciones. No solo queremos tener éxito en el campo de juego sino que el Almería se convierta en el elemento central que haga que todo en la ciudad gire alrededor. No pretendo que el Almería sea mejor que el Madrid ni el Barcelona. No estamos soñando. Somos gente realista. Queremos que el club sea un club top en Europa, y cuando dices eso necesitas condiciones: una sede, un estadio, unas buenas instalaciones".

Regalo de coches

"Tener 11.000 personas apoyando no es lo mismo que tener 2.000. Ganas en todos los frentes. Ganas partidos, entretienes a la gente, y haces algo bueno socialmente. Cuando una persona sin recursos se gana un Audi Q3 gratis porque se ha sacado un abono de temporada, es fenomenal".

¿Por qué el Almería?

"Fuimos a comprar un club grande de Bélgica. Un Primera. Histórico. Y surgió el Almería. Examinamos otros perfiles de Segunda, clubes incluso más grandes con más infraestructuras pero con deudas más grandes también. La ilusión del ministro era coger algo pequeño y desarrollarlo. Mi opinión fue que era preferible un Segunda en España que un Primera en Bélgica; porque aquí veo más futuro. Puedo subir a LaLiga. Si subo a LaLiga mi objetivo puede ser afirmarme allí, si me afirmo puedo ambicionar luchar por un lugar en Europa. La otra cuestión fue que aquí en Almería el presupuesto estaba muy claro: todo por 10 millones. Si hay algo oculto es fácil de detectar. Descubres las deudas rápidamente. Así es que verificamos que las cuentas estaban en regla muy rápido porque fue poco papeleo".

Papel del Ayuntamiento y Ciudad Deportiva

"El Ayuntamiento está colaborando para ayudarnos en todas las formas legales posibles. Primero acordamos que cogeremos un nuevo terreno para la nueva Ciudad Deportiva. Estará terminada en 90 días".

Inversión

"Hemos empezado por una inversión de 20 millones, más jugadores. Es muy normal invertir el 10% de esa cantidad para proporcionarles mejores condiciones, para protegerlos de lesiones, y para que se desarrollen rápido. Y para convencer a jugadores de más nombre de venir aquí. "Gastamos 20 millones para comprar la licencia del club a Alfonso García Gabarrón. Lo demás lo hemos pagado con los ingresos del club. La gente dice: “¡Oh! ¡Compraron todos estos futbolistas!". Muchos vienen gratis y muchos vienen prestados con una opción de compra. Puedo decidir si los compro o no el año que viene, y en ese caso se apuntarán en el presupuesto de la temporada 2020-21. Si subimos a Primera este año, el propietario no gasta ni un euro de su bolsillo. Solo los 20 millones".

Metas a medio plazo

"Ahora tengo dos sueños. Queremos ascender a LaLiga. De otro lado, no nos tomará mucho trabajo convertirnos en los número uno en redes sociales: y sin seguidores fake. Para atraer gente tenemos nuevas ideas que no se han puesto en práctica en España. Sabemos lo que hacemos. "No pretendemos ganar LaLiga. Solo ocupar un buen lugar como han hecho el Betis o el Villarreal en las últimas temporadas. Y desde el punto de vista financiero queremos obtener beneficios. Esto no es una ONG. Compramos por 20 y hasta ahora no hemos invertido ni un euro".

Ampliación de capital

"Aportamos 30 millones de ampliación de capital para que LaLiga nos permitiera incrementar el límite salarial y los ingresos por patrocinio. Pero esa ampliación todavía no la gastamos. Está depositada en un banco y esperamos recuperarla. Si subimos a Primera no necesitamos gastar nada de nuestra ampliación de capital. Nuestros patrocinadores aumentarán exponencialmente. Quizás lleguen hasta los 50 millones. Más 40-45 en derechos televisivos. Mínimo. Los ingresos por las entradas pueden duplicarse o triplicarse".

¿Hay presión?

"Llegamos aquí cuando el Almería estaba cerca de irse a Segunda B con el riesgo de desaparición que eso conlleva. Si este año quedamos octavos o jugamos los playoffs estaremos en una mejor posición. ¿Verdad? ¡No tengo presión!".

Fichaje de Darwin Núñez

"Cuando compro calculo lo que compro. Si hoy quisiera vender a Darwin lo vendería por 12 o 15. Y todavía no ha jugado ni un partido. No ha debutado aquí pero ya fue a su primera convocatoria con la selección absoluta de Uruguay, que tiene a Stuani, Suarez, Cavani… ¿Comprende?".

Fichaje de Appiah

"El United habría matado por comprar a Appiah por el mismo precio. Es inglés, no africano, el mejor sub-21 inglés del momento. Si las cosas transcurren con normalidad lo venderemos a un club de mitad de la tabla de la Premier dentro de dos años por unos 30 millones".

Planes con Ante Coric

"Con Ante Coric sucede lo mismo. Pero está cedido: solo pagaremos por él seis millones a la Roma si ejecutamos la opción de compra en 2020".

Sobre Gaspar Pandero y Sekou Gassama

"En realidad, no gastamos mucho: somos conservadores. Porque tienes muchos jugadores para vender. Por ejemplo, Gassama o Panadero, dos jugadores que nos encontramos y que estaban por dejar el Almería. Gassama solo había jugado en Tercera. "Cuando llegué dije: “nos los quedamos”. Le dije al entrenador: “trabaja con ellos; será bueno”. Ahora Gassama es el máximo goleador de Segunda. Si mete tres goles más, ¿cuánto valdrá? Mínimo 5-6 millones. ¡No somos idiotas! La industria del fútbol moderno se basa en la ciencia".

La 'legión portuguesa'

Yo soy el que los contrata porque a mí me encanta trabajar con portugueses. Son los mejores del mundo en el arte de adaptarse a cualquier civilización. Son una cultura de exploradores; son gente que no se deja dominar por el ego nacionalista y eso les ayuda a relacionarse. "Futbolísticamente España es lo mejor. Eso es incuestionable. Pero la Liga portuguesa es una excelente preparación para LaLiga. Por eso muchos de mis fichajes pasaron por la Liga portuguesa: el entrenador, Petrovic, Maras… Son posiciones críticas y se adaptan fácilmente. Los españoles son los mejores del mundo para jugar al fútbol; pero la mezcla es mejor. Cualquier gran civilización surge de una mezcla. El Renacimiento europeo en el siglo XV es tributario de la cultura árabe de Andalucía. De ahí salieron los químicos, los científicos".

Rol de Al-Sheikh como propietario

"Al-Sheikh interfiere en todo. No solo en la toma de decisiones. Está lleno de energía. No para. Duerme tres horas y el resto del día trabaja. Si hay un 'workaholico' extremo en el mundo es él. Está estudiando para sacarse el título de entrenador. "La gente que piensa en el propietario del Almería, tiene en el subconsciente la imagen del poderoso jeque árabe que tiene mucho dinero. Ese no es el caso. En Egipto también teníamos este preconcepto de los jeques. Pero Turki el-Sheikh es diferente. El propietario del Almería fue el primero en permitir a las mujeres que entraran a los estadios de fútbol en Arabia Saudí. Allí por primera vez se están celebrando conciertos de música, incluso con artistas mujeres. Él fue el primero en fomentarlo. Es un hombre del Renacimiento".

Visión sobre las civilizaciones

"Ahora los árabes están intentando recuperar el knowhow de los europeos desde hace un siglo. Yo soy egipcio. ¡Somos la historia! Los faraones exportaron la civilización a Grecia, y los griegos la rehicieron a su manera y la exportaron a Roma. Siempre te influye alguien extraño. Una de las cosas que convierten a España en un país especial es esta mezcla. Por eso los españoles, y los almerienses en particular, nos han recibido tan bien".