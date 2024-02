Baba: "Si me toca quedarme y ayudar en Segunda no hay problema"

Iddrissu Baba llegó el pasado verano procedente del Real Mallorca en una cesión encubierta para sortear los derechos que el Leganés tenía sobre él en un hipotético traspaso. En junio ese préstamo se convertirá en un contrato ya apalabrado entre las partes por 3 temporadas. Otra cosa es que el mediocentro ghanés siga en el plantel con el descenso a Segunda o el club opte por buscarle acomodo en otro destino.

Petición expresa de Vicente Moreno, según desveló el propio Mohamed El Assy en su última comparecencia, lo cierto es que Baba siguió jugando con regularidad tras la temprana destitución del técnico valenciano. Tanto es así que suma 1.198 minutos, repartidos en 20 apariciones, 12 de ellas como titular, con rendimiento ascendente tras un arranque bastante irregular.

El pivote ghanés aterrizó en el fútbol español con apenas 20 años de edad para enrolarse en las filas del Mallorca B, siendo al curso siguiente cedido al Barakaldo, ambos años curtiéndose en la complicada Segunda B. En la campaña 2018-2019 da el salto al primer equipo con 22 primaveras y contribuye al ascenso a Primera, descendiendo al curso siguiente para recuperar la máxima categoría de nuevo en el curso 2020-2021. En la isla permaneció 6 temporadas y, como él mismo expresó en una entrevista reciente a UDA Radio, le ha costado adaptarse a Almería al carecer de una red de amistades.

Estado anímico: "Estoy bien. No soy una persona que salga mucho, estoy más cómodo en casa. He pasado por situaciones del equipo, pero ahora estoy contento. Nos falta para ganar, pero bien".

¿Seguirá en Segunda?: "Si me toca quedarme y ayudar en Segunda no hay problema. El objetivo era quedarnos en Primera y aún no hemos acabado la Liga, por ahora estoy concentrado para seguir vivos hasta que se confirme todo. Mi meta era ayudar a mantenernos y si me quedo ayduaré en Segunda".

Mejoría: "El equipo ha mejorado, no solo yo. Últimamente no estamos concediendo goles, ojalá que sigamos así y ganemos algún partido para cambiar la situación. No es algo personal, sino colectivo. Estamos jugando bien últimamente y nos falta un poco de suerte, con este esfuerzo todo llegará. Buscamos esos 3 puntitos lo más antes posible porque los merecemos".

Tocado en Los Cármenes: "En Granada solo fue algo muscular en el abdomne, pero estoy bien y dependerá de lo que diga el míster el próximo partido".

Amistad con Langa: "Jugué contra Langa en la Copa África, pero no sabía que vendría aquí. Es de Mozambique y recordé que nos empataron y nos eliminamos ambas selecciones, por eso nos gastamos bromas".

Experiencia en África: "En general la Copa África no nos fue bien pero me gustó estar con compañeros más de mi cultura. Había gente que no veía desde hacía tiempo y fue una buena experiencia porque era mi segundo torneo. Los resultados no fueron buenos porque la gente esperaba más de nosotros".

Mirar al futuro: "Cada partido es una buena oportunidad para demostrar que estamos preparados para competir. Solo hay que trabajar y ponernos las pilas. Lo importante es no pensar en los resultados, sino en la forma de jugar y nuestro comportamiento de estar convencidos".

Racha sin ganar: "Es muy doloroso no ganar porque la afición se esperaba mucho de nosotros, pero acabar los partidos sin puntuar, incluso los empates, duelen un montón, pero es fútbol. Tenemos que ser más positivos porque podemos sacar puntitos para no quedarnos así".

Iñaki Wiliams, compañero en Ghana: "A la gente le gusta mucho Iñaki Williams, no sé cómo explicarlo. A veces depende todo de las emociones, cuando las cosas no van bien te critican y cuando sí te aplauden".

Récords negativos: "Esta situación me afecta mucho y a los compañeros también. Esto no es lo que esperábamos y es muy complicado. Pero lo pasado, pasado está, y lo importante es lo que viene. Ojalá lo cambiemos".