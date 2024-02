Baptistao: "No tiro la toalla"

Leo Baptistao suma más de doscientos partidos en Primera División y en UDA Radio reconoce "no haber vivido jamás algo ni parecido" al mismo tiempo que indica que "no he tirado la toalla y sigo creyendo en el objetivo". Afirma que "esto es fútbol y existen las dinámicas". El jugador rojiblanco usa palabras como "desafío" y "reto" en el momento de referirse al próximo partido frente al Valencia: "Si queremos ganar allí tiene que ser por encima de todo siendo más intensos que ellos. Mestalla es un campo muy difícil y el Valencia tiene muy buenos jugadores que a pesar de la juventud también han demostrado madurez. Son rápidos e inteligentes" ha comentado el futbolista brasileño en el medio oficial.

El atacante considera un hándicap importante la necesidad de ganar: "Los rivales juegan con eso. Claro que tenemos que sacar el orgullo en cada disputa pero no es tiempo de ir a lo loco a los partidos. Tenemos que competir desde el orden y desde las instrucciones del míster. No podemos ahora ir a correr por todos lados y querer todos el mismo balón porque no va a salir bien. Es el momento de tener los pies en el suelo y demostrar tranquilidad a pesar de la situación. Tenemos que jugar el partido de una manera inteligente". Y en este sentido ha recalcado: "La ansiedad nos ha costado muchos malos resultados incluso anotando el primer gol, porque de repente quieres que se acabe para poder ganar de una vez".

Baptistao ha comentado que "cuando ganemos el primer partido nos quitaremos un gran peso de encima y a partir de ahí van a fluir las cosas con un mejor rendimiento. Seguro".

Ante el gran número de lesiones en general, y en la parte ofensiva en particular, el jugador rojiblanco ha tenido que actuar como delantero en diversas ocasiones: "El año pasado hice goles y esta temporada llevo cuatro, que son más que algunos delanteros en equipos de mitad de tabla hacia arriba. Conozco mi potencial y no creo que lo esté haciendo mal a pesar de que soy muy autocrítico y me exijo al máximo para ayudar al equipo. Me miro a mí mismo y sé lo que hago bien y lo que hago mal pero intentaré siempre ayudar a los míos juegue donde juegue o incluso sin jugar".