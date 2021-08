Carriço, garra y experiencia para la zaga rojiblanca

Estas últimas semanas han sonado varios nombres como futuribles para el eje de la zaga de la Unión Deportiva Almería, demarcación para la que el club rojiblanco ya ha encontrado un refuerzo más que fiable, en principio por currículum, que no estaba dentro de los rumores hasta el pasado miércoles tras anunciarlo el periodista Juan Antonio Manzano (Onda Cero). Daniel Carriço se ha convertido en nuevo jugador de la UD Almería. El futbolista luso de 33 años de edad llega procedente del Wuhan FC de la Superliga china al que se marchó desde un Sevilla FC con el que levantó nada menos que cuatro Europa League (2014, 2015, 2016 y 2020). Es el quinto fichaje para la temporada 2021-2022 tras las llegadas de Nieto, Portillo, Arnau y Curro.

Llega libre y firma por una temporada más otra opcional

Se trata de un zaguero con gran experiencia que ha vestido las elásticas de Sporting de Portugal (2007-2012), Olhanense (2007), Limassol (2008), Reading (2012-2013), Sevilla (2013-2020) y Wuham Zall FC (2020-2021). Carriço es un jugador de garra y que tiene una notable capacidad de liderazgo en una parcela para la que también interesaba Denis Vavro, aunque al parecer la entidad rojiblanca no habría llegado a un acuerdo con la Lazio italiana para la cesión del joven eslovaco, que debería llevar una obligación de compra que el Almería no estaría dispuesto a firmar. La llegada del luso, además, confirma la cada vez más inminente salida de Maras, aunque no se descartan tampoco las de jugadores como Chumi, biza o Martos.

Ya restan diez días para que se cierre el mercado y aún estaría previsto que se incorporen al plantel rojiblanco, como mínimo, dos nuevas caras. Al parecer recalarían en la UDA a lo largo de esta semana, si todo va según lo previsto, otro defensor y un futbolista de corte ofensivo.