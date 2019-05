Chema: "Quiero seguir creciendo al lado del Almería"

Chema Núñez (Puebla del Río, 16-9-1997) llegó al Almería procedente del Coria CF en 2015 y ha vivido su adolescencia como rojiblanco, pero tras ampliar su contrato hasta 2021 parece dispuesto a iniciar su madurez también en la entidad indálica: “Llegué siendo un niño a la ciudad y poco a poco he ido creciendo dentro y fuera del campo. Me siento un almeriense más”.

El mediapunta sevillano se ha mostrado agradecido a la entidad unionista durante la comparecencia de prensa que servía para presentar la prolongación de su vínculo contractual: “Quiero agradecer al club la confianza porque ha sido mi primera temporada en Segunda y salgo muy reforzado. Quiero seguir creciendo al lado del Almería y espero tener más oportunidades el próximo curso. Mi intención siempre fue la de continuar en el club. Llevo muchos años en la ciudad y cada vez me encuentro más cómodo. Estoy madurando cada vez más rápido”.

Teniendo en cuenta la más que probable salida de Juan Carlos Real tras la buena campaña cuajada, a nadie se le escapa que el movimiento de la dirección deportiva pasa por darle a Chema mayor protagonismo en el equipo el próximo curso, aunque él no quiera asumir directamente ese rol: “Tampoco me centro en que siga o no Juan Carlos, porque no lo sé. Es un gran compañero y con jugadores como él siempre aprendes de la competencia”.

Su objetivo pasa por disponer de más minutos en la campaña venidera ya que Fran Fernández lo subió al primer equipo al conocerlo bien del filial, pero el buen año de Real le ha restringido las apariciones:“Mi reto es tener mayor continuidad en la temporada, además de seguir creciendo con mis compañeros. Soy de ponerse metas año a año”.

Corona refrendó las expectativas depositadas en Chema: “Tenemos muchas esperanzas en tus capacidades. No dudamos en que con el tiempo deleitarás a toda la afición con tu fútbol”.