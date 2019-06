Corona: "Tenemos abiertas negociaciones para que Real pueda continuar"

¿Qué balance final hace del curso 2018-2019?

"Felicito a la plantilla y al cuerpo técnico comandado por Fran Fernández porque ha sido un año que podemos calificar de sobresaliente. Vuelvo a agradecerles su esfuerzo, compromiso, dedicación y los muchos momentos que nos han hecho disfrutar. Cuando empezamos dijimos bien claro que lo que más nos preocupaba era que nos hicieran sentir orgullosos y lo han conseguido con creces y con nota. Felicidades, enhorabuena y muchas gracias".

¿Apostarán por la continuidad del bloque actual?

"Nuestra idea y deseo es construir un Almería sobre la base que tenemos, dándole continuidad en la medida de lo posible a la mayoría de los jugadores que tenemos".

¿Cuándo tienen previsto anunciar al nuevo inquilino del banquillo?

"Creemos que en breve. A no más tardar de esta semana. Está siendo un proceso un pelín más largo de lo que esperábamos. Siempre hay muchas cosas que tratar. Estamos en las negociaciones desde hace un tiempo no muy largo pero no son cosas solo aludibles a nosotros, aunque somos optimistas".

¿Se contempla la opción de Jesús Muñoz pese al doble desmentido suyo y de Ibán Andrés?

"Se sigue pensando lo mismo. Son muchas veces las que hemos respondido".

¿Han hablado con el Villarreal para retener a Ibiza?

"Estamos en ciertas conversaciones y nuestro deseo, como el resto de cedidos, es que nos encantaría que pudieran continuar, pero los demás están pendientes de sus clubes de origen".

¿Asumen la pérdida de Real?

"Acaba contrato, pero tenemos abiertas negociaciones para que pueda continuar. Lo interesante es en noviembre, diciembre, enero o febrero reclamar el intento de retenerlo, pero eso contraviene la esencia del acuerdo que hubo con él en julio. Tenía un contrato más alto del que podíamos asumir y su exigencia fue jugársela a un año para poder ir a la categoría donde todos los futbolistas quieren jugar, que es Primera. A día de hoy estamos en esa pelea y lo vamos a pelear hasta el último día que se pueda, siempre y cuando no tenga un Primera, al final esto es así de sencillo. Lo más interesante es que disfrutemos de que hemos tenido un pedazo de 10 que nos ha dado 10 goles y nos ha hecho disfrutar mucho y que fue una apuesta para todos. Primero para él porque quería eso y nosotros porque tuvimos que hacer un esfuerzo terrible para convencerlo de que jugase en el Almería. Lo de Pozo no lo extrapolo, pero a veces nos ponemos de luto y resulta que a los diez meses no se acaba el mundo".

¿Le interesa al club retener a Caballero?

"Nos hemos dado el margen de unos días porque creemos que tiene un fútbol muy específico y difícil de encontrar y queremos que al menos el nuevo entrenador pueda pronunciarse. También nos ha aportado mucho en cuanto a experiencia y cualidades como liderazgo, competitividad y es experto en la categoría. De común acuerdo con él nos hemos dado el margen para que el nuevo técnico pueda ser parte de la decisión".

¿Quiénes abandonarán sí o sí la disciplina rojiblanca?

"Fran Rodríguez, Ángel Trujillo, Nano y David Rocha. A todos les agradecemos su dedicación y compromiso, pero tengo que hacer una excepción con Nano y Trujillo porque han sido muchos años de compromiso y alegrías en momentos difíciles. Se les desea lo mejor en su futuro".

¿Con Rocha no había compromiso de renovarlo un año más?

"En la negociación para su llegada apretó mucho por hacer una vinculación de año y medio. Lo que nosotros consideramos por diferentes circunstancias, por política salarial, plan de futuro y encaje dentro de los mediocentros futuros, la conversación derivó en que creíamos que era mucho más fácil que eso se rompiera y lograrla una vez que rindiera día a día con nosotros. Con una perspectiva de que pudiera seguir FF que lo convenciera en ese día a día. Al final el fútbol te da cambios de escenario permanentes y no ha sido así".

¿Es cierto que existe interés por el ariete del Recreativo Caye Quintana?

"Lo hemos visto en muchas ocasiones ya que ha jugado en el mismo grupo que nuestro filial y hemos visto mucho al Recreativo de Huelva, pero como a otros muchos, no hay nada en especial ni en particular con este jugador".

¿Manejan un determinado número de refuerzos?

"En cantidad el mercado se encarga de decidirlo. Tienes intención de hacer cinco y luego son siete o tres porque no has podido dar salida a dos de los jugadores que consideras. Prefiero no pronunciarme porque es bastante imprevisible. Hay que ir armando el puzzle. La política que marcamos el año pasado estamos contentos al secundarnos en resultados, rendimiento y clasificación. Es más que válida y seguiremos en esa línea. Se hizo mucho hincapié en el tema de la Segunda B, pero quitando a los dos que subieron del filial que venían de Tercera y a Romera que vino del extranjero, estuvo muy parejo el número de los que vinieron de Segunda B y Segunda A. Nos fijamos más allá de la competición de la que procede en las características humanas como deportista y profesional y como futbolista en cuestión, en consenso con el entrenador. Se han mostrado más productivos jugadores que han venido de Segunda B que otros venidos en el pasado de Primera. El fútbol es así de maravilloso. El mejor jugador de la jornada 1 en Primera en agosto fue Álex Gallar, que diez meses antes estaba en Segunda B. Esto es así de estupendo".

¿Lo del central Tano está hecho?

"No podemos avanzar lo que no tenemos, pero trabajamos en varios nombres desde hace un tiempo".

¿Hay ofertas en firme por Rioja?

"No nombramos a otros clubes, he recibido personalmente una llamada hace más de 25 días preguntando por su situación y condiciones y a día de hoy no he vuelto a tener noticias de ese club".

¿Negociarán por Álvaro Giménez?

"No entendemos este mundo haciendo públicos detalles tan particulares de los contratos de los jugadores y clubes como su cláusula de rescisión. Valoramos su salida como una posibilidad de mercado, pero no como una posibilidad de negociación".

¿Contemplan una cesión para Adri Montoro?

"Ha tenido una temporada muy escasa en participación al tener a un compañero a muy buen nivel. Es un chico joven que debutaba en la categoría y con más tiempo suelen ser mejores. Le ha sido difícil aparecer en el equipo y no tomaremos una decisión porque se abre un nuevo escenario y el nuevo técnico lo normal es que conozca a todos los jugadores que tengan contrato en vigor con el club".

¿Tienen constancia de que Owona busque otro destino pese a restarle un año más?

"Le queda un año de contrato y a nosotros no nos ha expresado nada. La última semana estuvo de visita su agente y en ningún caso nos transmitió el deseo de querer salir".

¿Cómo está la situación de los cedidos Hicham y Sekou?

"Con el representante de Sekou hemos conversado que se abre un nuevo escenario con el nuevo técnico y existirían dos opciones, o salir o sentarnos para una posible ampliación debido a su edad y tiempo de maduración porque no ha conseguido aparecer con fuerza en la categoría. Si no hubiera sido por los problemas físicos que tuvo en Valencia, con rotura y posterior recaída, hubiera completado ese período que quizá le ha faltado. A veces las cosas no son casualidad. A Hicham le he transmitido que viene con una temporada muy pobre y se tiene que poner las pilas".

¿Piensan en ampliar el contrato de Corpas?

"Es un proceso que requiere un poco más de calma. Con la cantidad de ruido que hay en el mercado muchas veces se distorsiona la realidad. Cuando encontremos más calma podremos hablarlo con tranquilidad y quizá podamos ampliarle el contrato".

¿El Sevilla ha transmitido que quiera repescar a Yan Eteki?

"Es jugador del Almería, no un cedido. La posibilidad de recompra existe, como es normal después de haber formado tantos años a un jugador. El Sevilla dispone de ese mecanismo, pero no hemos hablado absolutamente nada con la nueva dirección deportiva. Hace tres o cuatro meses estaban enfrascados en la actualidad y la anterior dirección deportiva no tenía una decisión al respecto tomada. Ahora no tenemos noticias".

¿Manejan ya fechas para la pretemporada?

"Más allá de la llegada del técnico, consideramos que está marcada la fecha por lo que son los ciclos de la preparación física. Da tiempo para el margen de cuatro semanas de vacaciones y se hagan esas 5 semanas mínimo de pretemporada. En torno al 10 de julio estarán de vuelta para pasar los reconocimientos médicos habituales. Pudiera ser el 8, 9 u 11".