Corona: "Nos centramos en el futuro sin desatender el presente"

Miguel Ángel Corona ha analizado en la emisora del club las vicisitudes de haber certificado ya la permanencia a falta de ocho jornadas y las perspectivas que se abren en las próximas ocho jornadas para comprobar si el equipo es capaz de meterse en la promoción de ascenso. El máximo responsable del área deportiva felicita a Fran Fernández y su cuerpo técnico, así como a todos los jugadores, por el logro.

¿Qué significa la permanencia?

-Es un objetivo logrado, más allá de la salvación creo que humildemente lo que vamos a agradecer más es el cambio de chip. El presidente lo definió como ese año que fuera un punto de inflexión y ese es el éxito, el saber quiénes somos en esta nueva realidad dentro del fútbol español, que seremos un equipo peleón e ilusionante, sin trasladar o vender algo que no somos ni podemos conseguir con el nombre.

¿Asume que la dirección deportiva se la jugaba cuando confeccionó este plantel?

-Es normal que nos jugásemos mucho y lo asumimos. Ibán lleva mucho tiempo en la gestión y yo muchos en el mundo del fútbol y el entorno es el mismo. La evaluación es permanente y yo pedí que necesitábamos un año para seguir jugadores y entonces evaluar nuestro criterio a la hora de elegirlos.

¿Qué cuota hay de azar en este logro?

-¿Es azar lo del Mallorca?, no. Me sabe mal referirnos así cuando todos hemos visto cómo pelea cada balón este equipo. Me parece devaluar su trabajo, esfuerzo y gotas de sudor de competir cada día. Milagros en esto hay pocos y menos cuando se logran cosas tan bonitas.

¿Las ocho próximas jornadas qué incidencia tendrán en el curso 2019-2020?

-De la misma manera que arrancábamos en verano siendo ese equipo que se había salvado en la última jornada de forma agónica, arrancaremos la 19-20 con ese cierto respeto de que el nuevo proyecto da resultados porque está basado en el esfuerzo, la pelea, el compromiso y el meritaje porque juega el que hace bien las cosas y va gente que pelea por un puesto y un estatus dentro del fútbol profesional. Eso nos va a venir bien y nos va a ayudar.

¿Es hora de ir planificando el futuro?

-Nos permite ir centrándonos del futuro sin desatender el presente ni interferir en la marcha del equipo, que eso se suele contraponer, sobre todo en las renovaciones, donde hay una parte frente a la otra, no contra la otra, con objetivos y perspectivas distintas sin dificultar el día a día que es la defensa de la camiseta.

¿Cuándo eche la vista atrás qué recordará de este curso?

-Me vendrán emociones de cómo se me saltaron las lágrimas de alegría y felicidad como puños con el gol de Corpas ante el Zaragoza porque venía viéndoles trabajar durante toda la pretemporada y sé que tras las cuatro primeras jornadas la gente no iba a tener mucha paciencia. También me emocioné en Coruña, ante Las Palmas o en cuanto a juego la segunda parte de Elche. Me vendrán esos flashes. Faltaba creerse que eran válidos y capaces.

"El play-off no da vértigo, eso es cuando a falta de dos o tres jornadas te juegas llegar a los 50 puntos"

¿Por qué ya con 45 puntos todavía insistían en el mensaje de la permanencia?

-La realidad es que el Almería, antes de pitar el inicio del partido el árbitro frente al Nástic, tenía los mismos puntos a la misma altura del campeonato que el Albacete la temporada pasada y se salvó en la última semana. Los profesionales solemos ser muy realistas.

¿Pueden hacerse ya cuentas para el play-off entonces?

-Es obvio que queda un mundo, son 24 puntos y pasarán muchas cosas. Es evidente que tenemos que ganar partidos y en cinco o seis semanas tendremos que ser capaces de ganar tres partidos seguidos, encadenar las victorias de casa con un zarpazo fuera para que, cuando lleguen las dos últimas, puedas estar ahí dentro. Vamos a buscarlo abiertamente, el play-off no da vértigo, eso es cuando a falta de dos o tres jornadas te juegas llegar a los 50 puntos.

¿La sequía goleadora generó mucha inquietud?

-Ahí nos podemos ir a los datos. Somos de los más anotadores y si tenemos problemas el Málaga, Tenerife, Zaragoza o Las Palmas, con una inversión inmensa en sus atacantes, con cuatro delanteros centros natos, lo estarán sufriendo mucho más. Aquí somos, y me acuso yo mismo, muy almerienses. Estoy harto de oír lo maravilloso que es Zozulya y creo que la baja con el pecho peor que Álvaro Giménez. Juan Carlos lleva 9 goles, centrales como Owona o Saveljich han marcado. El gol es tarea difícil y por eso se paga tanto y hay clubes con problemas, incluso el Real Madrid.

¿Romperá Demirovic?

-Si es delantero es porque en su infancia y juventud ha metido goles, porque de lo contrario son recolocados. Luego llegan los momentos y lo hemos vivido en Almería con Juan Muñoz. Marcaba toda su vida y nos tocó el año que no estuvo acertado, pero si le sabes dar a la pelota al final metes goles y lleva 11 en el Alcorcón. Se tiene o no se tiene. Demirovic se va a hinchar en su carrera, estoy convencido. Llegó con 20 años, ha cumplido 21 y sabe que se espera mucho de él porque tiene un equipo de Primera esperándolo al estar cedido para cinco meses. Tiene que entrar en el engranaje de un equipo con un delantero que está funcionando. Entiendo que es humano que tenga urgencia y ansiedad. No es casualidad que Jorge Molina se haga gran goleador a partir de los veintitantos, como Mata o Ángel, casi en la treintena. La definición va ligada a la madurez personal y confianza en tu rendimiento. Siempre que sale Demi hace un trabajo inmenso en presión, desmarque y brega.

¿Se le va a dar continuidad al proyecto actual?

-Nos encantaría dar continuidad a este grupo que se ha formado, en primer lugar con el entrenador, como es público y notorio, también con muchos jugadores que ya lo tienen por contrato en vigor, casos de Corpas, Rioja, Álvaro, Martos, Owona, Eteki, De la Hoz, Aguza, Adri Montoro o Chema, con la esperanza de que con el tiempo será ese jugador que a todos nos parece que va a ser... También en algunos casos que finalizan vinculación, pero es algo que hay que seguir trabajando y depende de la otra parte. Se trabaja con naturalidad y defendiendo un criterio claro y evidente iniciado hace diez meses en ese repensar lo que queríamos y nos venía bien. Esperemos que entren dentro de esos parámetros.

¿Es posible jugar esa promoción de ascenso?

-¿Por qué no? Si la categoría y nosotros nos hartamos de destrozar previsiones, igual que Mallorca, Alcorcón o Albacete. Llegados a este punto puede pasar cualquier cosa porque el grupo no se va a detener ya que trabaja sin presión ni exigencia, sino pensando en el siguiente partido para jugarlo como si fuera el último. Damos por definitivas muchas cosas cuando quedan muchos puntos. Al volver de Tenerife quedarán 21 puntos y todavía es un mundo.

¿Qué notas le pondría a sus alumnos?

-Son alumnos que pelean por esa mención especial que solo tienen unos pocos y es la matrícula de honor, pero ya tienen el sobresaliente. Felicidades a los jugadores, cuerpo técnico y Fran Fernández. Yo me miro al espejo y estoy satisfecho.