Corona: "No estamos desmantelando el equipo"

¿Cuántos jugadores arrancarán este miércoles la pretemporada?

-Yanis Rahmani acabó la temporada el 29 de junio. Necesita su periodo de desconexión, que no podrá ser tan largo como la mayoría de sus compañeros. Víctor Fortes, el preparador físico, pensó que una buena fecha de incorporación sería el 18 de julio para tener 15 días completos de vacaciones y empezar a entrenar el 19, pero nos dijo que el día 15 ya estaba disponible. Hay 13 jugadores con contrato en vigor más Sekou y Hicham, que vuelven de cesión, además de tres fichajes hasta la fecha, que dan 18. Hay jugadores del filial que estarán con nosotros: Alonso, Jero, Prendes, Callejón, Javi Moreno y Dani Albiar empezarán mañana en las citas médicas. El técnico quiere conocerlos a todos y en los veinte primeros días la mayor parte irá apareciendo en entrenamientos y amistosos. Algunos irán a las concentraciones.

¿Han podido avanzar algo con Saveljich?

-Al haber un tercer elemento en la ecuación, que es el club al que pertenece y poseedor de sus derechos [Levante], nunca ha habido una profundización en las negociaciones porque dependía de saber cuál es su situación. Hemos estado en contacto con él y tiene muchos pretendientes. Le hemos hecho llegar la manera en la que podemos ir al "máximo". El lunes hablé con él y estamos ahí, pero es muy difícil porque hay tres y un club que pide un traspaso además del jugador, que quiere negociar su nuevo contrato y agotar sus posibilidades de jugar en Primera. Haremos todo lo posible, pero a veces con eso no te llega. Como dijimos en el caso de Juan Carlos, iremos de lleno con todo lo que tengamos, pero no sabemos si será suficiente. Llevo mucho tiempo también conversando con él y no tengo problemas en reconocer que nos han transmitido que están hiper agradecidos por la oferta del Almería, conocen el mercado de Segunda y saben que es buenísima, pero tienen la ilusión de jugar en Primera y están valorando el mercado.

Se entiende que a medida que avance la pretemporada llegarán las incorporaciones que faltan...

-Parece que el carácter español está muy intrínseco al mercado y se mueve mucho más a medida que avanza. Los jugadores están pendientes de su situación en los clubes, negociar rescisiones y conocer a los entrenadores. En una primera fase hay contrataciones de jugadores libres, luego se estanca y después da el pistoletazo de salida con el inicio de los entrenamientos. En agosto es mucho más loco. No somos dueños de los tiempos y el año pasado del 25 al 31 de agosto tuvimos una venta y cuatro incorporaciones.

¿Puede hacer algo el club si el Sevilla activa su opción por Yan Eteki?

-El Almería no tiene absolutamente nada que hacer en el caso de que el Sevilla ejerza su opción de recompra. Con jugadores como Luis Rioja o Álvaro Giménez hemos sido tajantes de no negociar. En el caso del Sevilla hay un mecanismo de recompra que, si se ejecuta, ellos deciden lo que hacer con Yan. Muchas veces es más el ruido que la realidad, aunque no puedo negarlo porque seguramente sea del interés de varios clubes gracias a la temporada que ha hecho. Eso tiene que llenarnos de orgullo, que se escuche tanto nuestro nombre relacionado con movimientos al alza en el mercado. Oigo lo de desmantelar el equipo mucho, pero no estamos haciendo eso. El Atlético de Madrid va a perder seis titulares... No tiene más explicación que la realidad te sitúa en tu sitio. Nuestra postura contundente respecto a quienes tienen contrato en vigor es lo máximo que podemos hacer. La frase de las bandas del Marbella, por ejemplo, nos hacía sentir muy felices cuando hemos viajado fuera Ibán y yo. Con Yan hay mucho ruido pero nada en firme que se pueda anunciar ni avanzar.

Independientemente de lo que ocurra con Eteki faltaría otro puesto en la media por cubrir...

-Pudiera ser que venga alguien de proyección o que mañana se nos abra esa posibilidad que venimos trabajando de un jugador de otra liga, extranjera. Es difícil detallar perfiles porque del puzzle van cayéndote las piezas y tienes que ir colocándolas. Intentamos hacer una buena mezcla de todo y nos fijamos en ese jugador emergente y en progresión, pero también tenemos la experiencia en los de casa con Romera, Corpas, René, Fernando, Owona, De la Hoz en una posición vital en la media aporta ese carácter de jugador con poso. No me importa ir a un mercado para traer a jugadores con otras cualidades aunque sean jóvenes, se miran todos los perfiles y a veces los descartes son de treintañeros. Lacen se va del Málaga con contrato en vigor, por ejemplo.

¿Hay algo detrás del presunto interés en Chico?

-Me desperté con esa noticia sin saber mucho más. No puedo decir nada al respecto porque no tengo nada que decir. Con uno de sus agentes he hablado este verano en varias ocasiones pero no tengo noticia que dar al respecto. Tengo que ser tan prudente que no puedo descartar nada, tenemos que estudiarlo todo y no me cuesta reconocer que Chico es un central de trayectoria reconocida.

¿Descartado ya Caballero?

Con Pablo Caballero no tengo problema en reconocer que tenía un tipo de juego y especificidad difícil de encontrar en el fútbol que algunos entrenadores demandan y lo teníamos en la casa. Quería compartirlo con Óscar y que él tuviera el tiempo necesario para evaluarlo, pero no sigue.

Parece que ahora los clubes apuntan más a Segunda B.

-No hemos inventado ninguna fórmula porque el mercado de Segunda B ya lo miraban otros equipos. Sí que hay un aumento porque el Mallorca asciende a Primera con el 80% de su alineación viniendo de esa categoría. El Almería es también la campanilla de esa fórmula. Más equipos acuden ahora sin complejos porque cada vez es más difícil encontrar jugadores con la libertad en mano, pertenecen a equipos más potentes. Alguien debería regular esto porque no es de recibo que Udinese, City, United, Arsenal, etcétera tengan cada verano a 65 futbolistas cedidos que colocar porque hace que los pequeños no tengamos opciones de crear patrimonio. Una de las soluciones a esa perversión del sistema es la Segunda B.

¿El club le ha planteado la renovación a Corpas y Álvaro Giménez?

-Que renueven se viene trabajando desde hace bastantes meses. El deseo de hacer eso, que tiene su lógica, choca con el de ambos, legítimo y respetable, de jugar en Primera. Ojalá que lo consigan en el transcurso de su contrato con nosotros porque será motivo de ascenso. Son procesos que son pequeñas gotitas de ir trabajando en el aspecto personal y económico en la medida que podamos, pero siempre tienen una tercera vía que es el acercamiento del futbolista si es su deseo y ve que no puede haber un traspaso a Primera.

Es de suponer que tendrán un plan B en caso de salida de ambos.

-Nuestra obligación es estar preparados para cualquier circunstancia, conociendo al jugador y el mercado. Ahora bien, cuando se nos exige que hagamos un esfuerzo por mantener la calidad de nuestro equipo, esos dos casos son un claro ejemplo de que lo estamos haciendo porque os hartáis de ver situaciones en otros clubes que dicen que hay que traspasarlo al quedarle un solo año para tener rédito económico, pero a la UD Almería no le importa el rédito económico que pudieran traer Corpas o Álvaro, aunque se vayan el año que viene libres, porque quiere su rendimiento esta temporada. Eso es una manera de hacer un esfuerzo para mantener la calidad de nuestro equipo.

¿Hay oferta en firme del Eibar por Álvaro?

-No tenemos oferta en firme todavía por Álvaro, no hay llamadas, pero es cierto que no tiene por qué haberlas porque hemos sido rotundos pidiendo su cláusula. Una de las cosas que ha hecho el presidente sin vender aún a Álvaro, es hacerle una propuesta a Juan Carlos que está fuera de lo habitual en nuestro equipo en las últimas tres temporadas. Esa es una manera también de reforzar la delantera del Almería. Es meterse en peleas para las que a lo mejor no estábamos llamados.

¿Qué posición ocupa hoy por hoy el Almería en la parrilla del mercado?

-Noto que la primera conversación durante las últimas temporadas de ciertos nombres o perfiles era la última y este año hay una segunda y tercera. Puede haber una cuarta y última. No es un llanto ni una excusa, ya trasladé el año pasado cuál era nuestra realidad y al hilo de eso, por ejemplo con Luis Suárez hablamos muy pronto, pero cuando se mete el Zaragoza es así de crudo. Ya ni se habla de dinero porque su entorno decide que eso da igual y no pasa nada, porque el Zaragoza tiene títulos a nivel nacional e internacional. También comiendo un día con Ibán y un representante nos soltó que no estábamos para Simón Moreno porque es un jugador cedido para que en dos temporadas sea delantero de la primera plantilla. Ha cambiado cómo ven ahora al Almería de un año a esta parte.

¿Conoce alguna interioridad acerca de la manida venta del club?

-No tengo ni la más remota idea, lo juro, tampoco quiero tenerla porque disfruto con mi trabajo y hago mi rol. Trabajo para la UDA independientemente de lo que pudiera suceder. Sí interpreto que el presidente viene a decir que como él también adora a este club, si mañana hay alguien con oxígeno y quiere meterlo aquí, él se apartará. Pero eso no quiere decir que esté negociando en el despacho de al lado una posible venta.

¿En qué punto se encuentra la continuidad de Juan Ibiza?

-Estamos peleándonos fuerte. La mejor noticia es esa. Hubiera sido una situación que el año pasado no hubiéramos podido pelear y tras treinta días seguimos ahí. No tengo problema en decir que soy optimista y creo que la vamos a ganar porque una vez que nos dejan pelearnos, pegamos fuerte.

¿Cómo valora que Fran Fernández se decantase por el Alcorcón?

-Las cosas que están tan adentro no pueden explicarse desde la lógica ni la razón. Es cien por cien respetable y comprensible porque habló desde el sentimiento, no de papeles ni de ofertas. No entro a valorarlo. El proyecto del Alcorcón no lo conozco, no tengo ni idea de cómo han llegado los nuevos propietarios, sí la anterior gestión.

Quedan todavía varias posiciones por cubrir en distintas demarcaciones.

-Nos faltan dos centrales, gente en ataque, un hombre de banda, un lateral zurdo... Veremos cómo OF estructura al equipo, si más al 4-4-2 o con la variante del mediapunta en el 4-2-3-1, pero preferimos contemporizar a hacer contrataciones que no nos convenzan. Si solo tenemos un lateral zurdo es porque no hemos encontrado en los parámetros que manejamos a quien pueda ocupar esa posición.

¿Satisfechos con la pretemporada que se ha programado?

-Se nos han escapado posibilidades de amistosos cercanos como Granada al ser de Primera o el Cartagena al no subir ni tampoco el Hércules. El Elche quiere buscar en Primera para el Feria de Elche al ser el 50 aniversario del trofeo. Córdoba ahora es Segunda B... Nos gusta que sean de nuestra categoría o superior para poner en aprietos al equipo, pero falta cerrarla con los tres partidos de la estancia en Estepona. UCAM será el último antes del inicio de la competición y será un buen test. El míster tiene claro que no atendemos a los amistosos pensando en los resultados o sus consecuencias. La temporada pasada no ganamos a ninguno de los tres de Segunda y luego se hizo una campaña sensacional. La pretemporada es preparación y posibilidades de practicar lo entrenado, además de conocer cómo se compenetran los jugadores y en qué formación se encuentran más cómodos.

¿Con qué expectativas partirá la UD Almería esta campaña?

-Que nuestros aficionados se vayan orgullosos de quienes les defienden. Si se produce estás consiguiendo objetivos porque logras para empezar los 50 puntos y luego a ver qué ocurre. Ya no es un discurso, sino un dato objetivo, clubes recién descendidos pasan un calvario y cuando se quitan el cartel de favoritos, ascienden, como Granada y Osasuna o antes Valladolid y Rayo Vallecano. Cuando las expectativas disminuyen, la naturalidad y la confianza con la que juega el futbolista empieza a ser un activo y no una rémora ni un freno. Cuanto más ajustes tus expectativas a tu realidad se disfruta el camino y eso suele llevarte a buenas campañas. Para Las Palmas, Dépor o Málaga ha sido un suplicio de año.