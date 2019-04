Corpas: "Primero la permanencia y luego ilusionarnos"

¿Ve muchas diferencias entre Nástic y Almería?

-Ellos tienen la sensación de necesidad y nosotros en casa estamos muy bien, pero dentro del campo somos once contra once y no hay que confiarse. Si hacemos las cosas como solemos en casa podemos estar cerca de la victoria.

¿Hay todavía opciones de engancharse al play-off?

-Creo que el principal objetivo tenemos que cumplirlo y hasta que no se logre, no podemos pensar en otra cosa. La gente se ilusiona con otras cosas, pero si pensamos en metas más altas sin lograr la primera... Hay un paso previo que es la salvación y debemos ir partido a partido, el más inmediato es el del sábado. Lo principal es la permanencia y luego podremos ilusionarnos con otra cosa.

¿No piensa que el mensaje de la salvación a estas alturas ya descuadra?

-Cada equipo toma los discursos que quiere hacer y nosotros lo tenemos muy claro. Todos vamos a una y cuando logremos el primer objetivo iremos a más, pero aún no lo hemos conseguido. Virtualmente puede ser, pero matemáticamente todavía no y el fútbol da muchas vueltas. Tenemos que seguir con el mismo discurso y lograr la permanencia cuanto antes para poder ilusionarnos con otra cosa.

¿Cómo ve a este Nástic que lucha por la salvación?

-Son rivales que hacen un tipo de partido que busca pasar los minutos en busca del 0-0 y un balón parado o un error nuestro. Será muy disputado, a muchas revoluciones, estando desde el minuto 1 concentrados para buscar una victoria que no será nada fácil.

Cinco partidos sin ganar, ¿volver a casa da un plus?

-En todos tenemos que salir motivados. Es cierto que en los últimos cinco los resultados no se han dado, pero en juego hemos estado muy cerca de ganar muchos de ellos. Esa es la línea de toda la temporada y hay que seguir así, otra final e iremos a por ella.

¿Qué está pasando con el gol?

-Son rachas que todos los equipos pasan. Trabajamos para ello, cuando estamos acertados los resultados se demuestran. El problema sería que no generásemos, últimamente no estamos teniendo acierto pero no hay que tener preocupación porque estamos trabajando para intentar hacer gol y ojalá que en este caigan muchos a favor.

¿Cree que es una faceta que pueda entrenarse más?

-Sí, soy de los que piensa eso y nosotros de hecho lo entrenamos. Últimamente entrenamos mucho las finalizaciones, no es una cosa que se deje al aire.

¿Se come mucho la cabeza por las ocasiones marradas?

-Me gusta analizar mucho los encuentros y he tenido ocasiones que, por mala elección o mala suerte, no han acabado en gol. Lo estoy corrigiendo y mejorando para que cuando vuelva a darse esa situación elegir la mejor solución, pero son décimas de segundo para elegir lo correcto. En cada entrenamiento lo mejoro.

¿Esperan a un Nástic agazapado?

-Es un equipo que viene jugando con línea de cinco atrás y sabemos de su dificultad para generar ocasiones Habrá que tener paciencia llevando el balón de un sitio a otro y buscando los espacios. Hay que cometer muy pocos errores.

¿No teme que la implicación del Nástic sea mayor por lo que se juegan?

-Es cierto que están necesitados y cuando estás abajo aprietas mucho, pero la ambición e ilusión que hay en el vestuario por conseguir grandes cosas también puede superar lo que piensen. Tenemos claro que vamos a ir a tope.

¿Pueden pagar los de Enrique Martín los platos rotos?

-El pensamiento negativo trae cosas negativas. Son cinco partidos sin ganar, pero tenemos que pensar en positivo y trasladar energía positiva al vestuario. Iremos sin desesperación y con paciencia porque nos lo pondrán muy difícil. Es cuestión de que en vez de que vaya al palo, entre, detalles que marcan las diferencias y nos han dado la espalda. Estoy seguro de que eso se va a reconvertir.

¿Influye el futuro profesional?

-No, al menos por lo que he visto en el vestuario, que está súper unido por el objetivo. Los que están jugando menos son la clave del Almería porque todos y cada uno suman. Podemos conseguir grandes cosas y hay un paso previo que lograr antes.

¿Se siente protagonista?

-Esta categoría es nueva y el vestuario me ha ayudado mucho a corregir ciertas actitudes dentro del campo que traía de otros equipos y que mejoro día a día. Estoy contento y feliz y eso se transmite en el campo.