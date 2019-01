Corpas: "Me centro en el Almería, no tengo pájaros en la cabeza"

Se corta la buena racha pero llega un rival que fue talismán en Copa...

-Perdimos ante un gran rival como Osasuna, que traía una dinámica positiva, pudimos ganar, empatar o perder, como hicimos y nos cortó la racha. Vamos con fuerza a un campo talismán, pero no tiene nada que ver porque cada partido es un mundo.

¿Está bien recordar la imagen copera para seguir con la espada afilada?

-Es positivo recordar lo bueno de Málaga, que fue el trampolín para encadenar en lo moral esa dinámica buena. Vamos a un campo difícilismo y ante su afición es complicado, pero hemos ganado en el Tartiere de Oviedo y vamos con ilusión.

¿Nota que sufre más como lateral a nivel defensivo?

-Algunas veces el año pasado en Marbella el míster Fernando Estévez me utilizó ahí en algunas ocasiones, igual que Fran suele hacer. En partidos que tengamos que ir más al ataque me ponía de lateral con línea de tres y me siento cómodo porque tengo más espacio por delante. Aunque mi posición natural es extremo no me cierro puertas y quiero jugar donde sea, me adapto y corrijo los errores que puedan cometerse. De inicio he jugado ahí alguna vez el año pasado, pero durante el partido a veces salía de lateral y luego me pasaban a extremo.

¿Cómo ve estar a 8 puntos del ascenso y 8 del descenso?

-Miro que estamos a 8 de abajo, que no se nos olvide que tenemos la ambición de salvarnos cuanto antes estando en una zona que no suframos. Si nos tenemos que ilusionar cuando tengamos los 50 lo haremos, pero miramos abajo y debemos seguir trabajando. Tenemos la mirada en La Rosaleda.

¿El partido en Málaga se gana desde la rebeldía?

-No, creo que es un partido que se gana haciendo lo que trabajamos en todos los entrenamientos, siendo un equipo y yendo con ganas de hacer las cosas bien. No hay que ser rebelde ante nada, sino nosotros mismos.

¿Cómo valora la irrupción de Rioja y suya, seguidos ya por equipos de Primera?

-Tanto Rioja como yo y los compañeros intentamos aprovechar los entrenamientos para mejorar y los partidos para exponerlo. Nos centramos en el Almería y no tenemos pájaros en la cabeza. El objetivo es la permanencia sobrada y pensamos en ilusionarnos con cada entrenamiento y partido. Eso son pájaros que te meten desde fuera y tenemos la cabeza bien amueblada de dónde estamos y qué queremos.

¿Hay temor de que reaparezcan viejos fantasmas en caso de que vaya mal en La Rosaleda?

-El equipo no piensa en lo negativo ni en algo que todavía no ha pasado. En Málaga no sabemos lo que va a pasar, queremos los tres puntos pero es un rival que aspira a subir de nuevo a Primera y en caso de que no podamos ganar los fantasmas no van a aparecer porque sabemos la confianza que tienen el equipo, ni siquiera aunque se pierdan más partidos.

¿Qué le parece lo que ha ocurrido con el Reus?

-Quedan tres plazas de descenso y lucharemos por no ser una de ellas. Tengo amigos en el Reus que han pasado una situación muy delicada. He estado en contacto con ellos a menudo y se están reponiendo porque sabían lo que había. Están tranquilo porque queda días de mercado y tienen la ilusión de encontrar equipo.

¿Cómo ve el desplazamiento masivo que prepara la afición rojiblanca?

-Agradezco el apoyo que nos muestran desde el primer día. Ya había mucha gente esperando su entrada hoy, es el jugador número 12 y si lo estamos pasando mal miramos a la grada y vemos a un montón de gente apoyando al Almería.

¿Sekou les ha comentado algo de su posible salida?

-La fuerza de este equipo es el vestuario, hay muy buen rollo, buen feeling con todos los jugadores. Sekou es uno de los que siempre está de risas y cachondeo y y nos aporta mucho. Si tiene que salir loe deseo todo lo mejor.

¿Qué tipo de partido se imagina en Málaga?

-Será un encuentro cerrado, con una presión muy fuerte desde el primer minuto, La Rosaleda aprieta mucho y no puedes perder la concentración porque ellos lo aprovechan para ponerse por delante o igualar el partido. Tenemos que ir a tope, luchar cada balón como si fuera el último, ojalá logremos la victoria.

¿Piensa que pueden cederles el balón?

-Es un equipo muy versátil, en casa intentan mantener más la posesión, pero si se les aprieta arriba buscarán segunda caída. Están muy trabajados y arriba porque saben adaptarse a cada situación de partido.