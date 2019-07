El Deportivo se entromete por Juan Ibiza

La dirección deportiva encabezada por Miguel Ángel Corona está empecinada en contar un año más con los servicios de Juan Ibiza y las negociaciones mantenidas con el Villarreal para lograr de nuevo su concurso estaban ya bastante avanzadas, a falta de cerrar los típicos flecos, pero en las últimas horas el Deportivo se ha entrometido y no está tan claro que vuelva a vestir la elástica unionista.

El tira y afloja se encuentra precisamente en las condiciones de su liberación. El Almería estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para quedarse con el central balear, pero la entrada en escena del Deportivo, con mayor poderío financiero, encarece la operación al ofrecerle al jugador una cuantía mayor a la que pueden llegar los almerienses.

Otra cuestión a tener muy en cuenta según informa el periodista Ángel García Álvarez, buen conocedor del mercado de fichajes y quien avanza el interés deportivista, es que la opción de compra que el Almería se guardó el verano pasado cuando obtuvo su cesión (al parecer pactada en 250.000 euros) expiró el pasado 1 de julio, por lo que ya no tiene la sartén por el mango.

El Almería, en todo caso, estaría dispuesto a poner toda la carne en el asador para optar a un central que la dirección deportiva considera que tiene bastante recorrido en el fútbol profesional, pues escasean los zurdos para jugar por dicho perfil y tampoco sobran los defensas que sepan sacar el balón aseado desde la retaguardia y cuenten con un buen desplazamiento a la hora de realizar cambios de orientación.

En el Villarreal, aunque no entre en los planes de Calleja para el primer equipo, son conscientes de que cuentan con un diamante en bruto y no están por la labor de desprenderse fácilmente de él, por lo que no es descartable que finalmente opten por cederlo o venderlo al mejor postor.

En el hipotético caso de que el joven futbolista de 23 años (cumplirá 24 el 17 de agosto) acepte la propuesta rojiblanca, la defensa tendría una nueva pieza para ir completando el eje de la misma, donde ya están Tano Bonnín (primer fichaje del curso) y el camerunés Lucien Owona.

De continuar Ibiza, únicamente faltaría un puesto por cubrir en dicha demarcación. En su primer curso como profesional en las filas unionistas a las órdenes de Fran Fernández, el ibicenco, que vino tras haber sido capitán del filial castellonense, disputó 23 partidos, 21 de ellos como titular, pese a haber estado lastrado por las lesiones.