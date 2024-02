Embarba cumple el sueño de un pequeño aficionado rojiblanco

Adrián Embarba sigue empeñado en ponerle al mal tiempo buena cara. La temporada de la UD Almería está siendo nefasta en todos los sentidos, pero el extremo madrileño siempre encuentra algo positivo para subir semana tras semana a sus redes sociales y ha sido de los pocos que dieron la cara cuando las críticas arreciaban más fuerte, con grupos de seguidores esperando la llegada del equipo en el aeropuerto.

Su última iniciativa ha sido entrañable, al buscar por la red social X (antes twitter) a un pequeño rojiblanco que había acudido al graderío del Power Horse Stadium para presenciar el duelo ante el Athletic Club pertrechado de una pancarta en la que podía leerse 'Embarba, quiero tu camiseta'.

Me gustaría localizar a este niño, al que ayer quise pero no pude darle la camiseta después del partido. Será un placer cambiarle la pancarta por la camiseta en el próximo partido en casa si puede venir. Gracias por el cariño y el apoyo.

Twitter, haz tu magia! pic.twitter.com/8ZXWZQa4sv — Adrián Embarba (@AdriEmbarba11) February 13, 2024

El ex del Espanyol no saltó de titular en esa jornada, pero sí lo hizo durante la segunda mitad en busca de la primera victoria del curso, que finalmente tampoco pudo llegar (0-0). Al término del mismo no pudo localizar al niño en su asiento, por lo que en la tarde del martes escribía un post para intentar encontrarlo: "Me gustaría localizar a este niño, al que ayer quise pero no pude darle la camiseta después del partido. Será un placer cambiarle la pancarta por la camiseta en el próximo partido en casa si puede venir. Gracias por el cariño y el apoyo", decía Embarba, pidiendo al final que twitter hiciera su magia.

A las pocas horas de la publicación respondía Adrián Lorenzo identificándose como responsable del pequeño y autor de la pancarta, poniéndose en contacto con el jugador vía Instagram para que pudiera cumplir el sueño del niño. El Almería sigue hundido en la tabla clasificatoria como colista destacado, pero estos gestos de los futbolistas con las nuevas generaciones de seguidores son los que fidelizan un sentimiento.