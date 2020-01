Fernando: "No encajar era una consigna en Lugo"

Fernando reconoce la importancia de no encajar goles. Las victorias se basan en la fortaleza defensiva y la puntería ofensiva, y ésta última le estaba faltando al equipo. El arquero comentó lo siguiente en un audio enviado por el club.

-Son el conjunto más goleador, pero Guti pidió mayor solvencia defensiva.

El equipo está haciendo muchos goles en los últimos partidos, la noticia es esa, pero también era hora de mantener la portería a cero, algo que no se conseguía desde hace un mes o así [24 de noviembre, 2-0 al Numancia]. También está bien que eso sea noticia.

-Eso destacó Guti tras el encuentro, más que las cuatro dianas, ya que estaba en el debe del equipo.

Siempre es importante mantener la portería a cero porque te asegura puntuar, más en este equipo, donde sabemos la pegada que tenemos arriba. Manteniendo la portería a cero es muy difícil que no hagamos un gol. Es verdad que en las últimas jornadas no se estaba consiguiendo y era una de las consignas para el partido en Lugo. Se recordó en el descanso, cuando íbamos ganando 0-2, que era importante acabar con la portería a cero. Así fue. Para un equipo es muy importante la solidez defensiva porque te asegura puntos. Los equipos que al final luchan por cosas grandes son equipos que se hacen sólidos y mantienen la portería a cero. Por eso queríamos de una vez por todas lograr un partido donde fuésemos sólidos en defensa y no nos hiciesen ocasiones. Fue redondear el encuentro en Lugo. Hicimos un partido muy completo en todos los aspectos.