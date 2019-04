Fran Fernández: "El gol se puede trabajar, pero va intrínseco en cada futbolista"

¿Podrá contar con todos los efectivos por primera vez este curso?

-Todo el mundo tiene el alta médica, pero a nivel competitivo todavía hay futbolistas que no están al 100% y hay que esperar a mañana. Rioja sigue teniendo molestias y por eso ha entrenado aparte, pero creemos que no tendrá problemas en llegar al sábado. Andoni López también arrastra algunas molestias todavía y veremos cómo se encuentra. Necesitamos a todo el mundo al 100%, todos quieren estar, pero tenemos que elegir a los que creamos que nos pueden dar la victoria.

¿En Almendralejo se quedaron muchas ilusiones?

-Es cierto que el sábado fue un palo, lo he repetido esta semana, pero desde el martes el equipo está a tope y con muchas ganas de revertir la situación a nivel de marcador, que no de juego, porque creo que estamos en un buen momento. Al final solo se miran los resultados, es fútbol profesional, pero tenemos que estar con confianza porque el rival viene a jugarse la vida, más que tres puntos, pero nosotros también porque la victoria nos daría casi la permanencia virtual y tenemos que conseguirla a falta de ocho jornadas.

Cinco jornadas sin ganar, ¿existe ansiedad en el vestuario?

-No lo creo, la responsabilidad cada uno sí la tiene porque debemos de conseguirlo ya. Nos lo merecemos porque en ningún momento se ha bajado el nivel. Pase lo que pase seguiremos a tope hasta el final. Queremos dar un paso al frente pero quedarán ocho partidos y el que baje los brazos no jugará.

¿Qué partido se espera ante el Nástic?

-Tienen un estilo de juego muy propio e identificado, jugando con un sistema similar siempre. Una de sus prioridades es salir al contraataque dejando dos o tres futbolistas descolgados para llegar con mucha gente a las transiciones. Hay que tener cuidado en las zonas de pérdida y con las vigilancias ofensivas. Es muy importante que estemos concentrados a balón parado porque tienen buenos lanzadores y rematadores. La intensidad tenemos que igualarla porque de lo contrario no tendremos nada que hacer. Estoy seguro de que daremos una buena sensación.

¿Ha tenido que trabajar el aspecto mental debido a la sequía goleadora?

-No hemos realizado nada extraordinario al respecto. No hemos estado acertados en zona de finalización, pero otras ocasiones la eficacia ha sido mayor, no sucede nada. Hay que darle más confianza a los que están jugando, pero tengo buenas sensaciones en los entrenamientos porque no se baja el nivel. Los goles se pueden trabajar pero va intrínseco en cada futbolista, no hay que obsesionarse con nada. Los goles vendrán seguro y espero que sean el sábado.

¿Es más peligroso el Nástic por su situación?

-Suelo analizar los últimos cinco o seis partidos de los rivales y he visto a un Nástic muy diferente. Me quedo con su mejor versión y contra el Málaga o ante el Numancia fue buena a nivel competitivo, haciendo un pressing alto intenso y agresivo, recuperando en campo contrario, creo que es el tercero o cuarto de la categoría en ese concepto y una buena muestra de lo que nos vamos a encontrar. No solamente se van a meter atrás a esperarnos, sino a buscar el partido porque para ellos es definitivo. En años anteriores estuvimos en esa situación y tuvimos la confianza de salir, por eso vendrán a por todas, pero nosotros también iremos a muerte aunque no sea una final definitiva.

¿Choca la paciencia que requiere el partido con las prisas que hay por ganar?

-Cuanto más tiempo llevas sin ganar, más cerca está la victoria. No se ha dado la situación pero solo hemos perdido dos partidos consecutivos en todo lo que va de competición. Vamos a pensar en positivo teniendo confianza porque el equipo muestra un buen juego y hay futbolistas que están a su mejor nivel en toda la temporada. Será un partido muy difícil en el que se necesitará a la afición, quizá no sea el partido más atractivo del mundo, pero sí el más importante ahora y necesitamos al menos el apoyo de los fijos. Siempre salimos a buscar la portería rival y crear el mayor número de situaciones de gol posibles.

¿Cómo puede afectarle al Nástic la lesión de Luis Suárez?

-No creo que le influya en exceso. Estaba siendo importante para ellos y tampoco sé el alcance de la lesión. De todas formas tienen cuatro delanteros y juegan dos normalmente. En el último partido marcó Uche y Kanté, tienen calidad individual suficiente como para suplir esa baja.

¿Gestionará de algún modo la media docena de apercibidos?

-No pienso en más allá del sábado y jugarán los que estén al 100%. Pueden pasar tantas cosas de aquí al siguiente partido que no me preocupa para nada, tenemos una plantilla suficiente y si hubiera alguna baja la suplimos perfectamente. Andoni no está de baja, tiene pequeñas molestias pero podría llegar.