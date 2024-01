Garitano: "Estamos para competir contra cualquier equipo"

Gaizka Garitano ha comparecido este mediodía en la sala de prensa del Power Horse Stadium para pasar revista sobre la actualidad del equipo rojiblanco en la previa del duelo contra el Real Madrid. Un rival que ha calificado como "uno de los mejores equipos del mundo a nivel individual y colectivo", aunque considera que se puede competir en una plaza como el Bernabéu: "Vamos con toda la ilusión del mundo".

El técnico indálico ha descartado a César Montes, baja por sus molestias en la rodilla, y ha señalado que en este mercado invernal ha pedido "unos perfiles concretos". Sobre Luis Suárez, el de Derio ha asegurado que "hay que ir poco a poco", ya que no es cuestión de "cinco o seis días".

Aleksandar Radovanovic: "El serbio ha llegado hoy y es el perfil que necesitamos. Ojalá nos dé buen rendimiento. Necesitábamos reforzarnos atrás con un un central zurdo. Cumple las características que buscábamos. Luego el tiempo dirá si ha sido un buen fichaje o no".

El partido: "Si quieres sacar buen resultado, se tiene que juntar todo un poco. Tienes que hacer un buen partido en la línea de lo que hicimos contra Atlético de Madrid o Barcelona. Se tiene que dar un poco de todo: hacer un gran encuentro, que ellos no tengan su día de cara a puerta. Es un equipo que tienen muchos recursos, pero se deben cumplir estos factores".

Incorporaciones: "Al final, nosotros hemos pedido un perfil de jugador. Después, el club se mueve en el mercado e intentar traer lo que se pueda. Estamos contentos con los perfiles que puedan venir y, posteriormente, llegará el rendimiento".

Operación salida: "Estamos trabajando en las salidas de varios jugadores. Hay algunos que no participan, otros que son muy jóvenes, por lo que hay que encontrarle acomodo a varios de ellos para que jueguen en otra categoría. Tenemos varios en esa situación y lo mejor en estos días es que puedan salir".

César Montes: "El mexicano no estará en el Bernabéu. No ha entrenado en toda la semana y será baja, aunque no parece que sea grave".

El rival: "He ido varias veces al Bernabéu y conozco el tipo de partido que suele ser. Es uno de los mejores equipos del mundo a nivel individual y colectivo. Vamos con toda la ilusión del mundo. Tenemos que competir y, si damos una buena versión, podemos competir bien. Estamos para hacerlo contra cualquier equipo como se ha visto hasta ahora".

Cansancio del Madrid: "No tengo en cuenta el contexto de los anteriores partidos del Real Madrid porque son jugadores que no se relajan nunca, animales competitivos, y porque sus procesos de recuperación son mucho más rápidos que los nuestros. Esperamos un buen Real Madrid que hará rotaciones y tendrá gente fresca. Nosotros tenemos en cuenta otras cosas, esperamos su mejor versión".

Garitano: "Édgar jugará más en el medio"

Luis Suárez: "La idea es ir poco a poco metiéndole más minutos, pero no está para jugar mucho, todavía le falta bastante. Hay que trabajar con él, no está al 100% y no es cuestión de cinco o seis días".

Disponibilidad de Radovanovic: "En principio, no irá al Bernabéu. Lo están intentando, pero es complicado porque tiene que pasar el reconocimiento médico completo y hay otras cuestiones burocráticas, por lo que hay que esperar hasta última hora".

Su futuro: "Vivo el día a día. Con los resultados que estamos teniendo y con la situación del equipo, nunca he pensado en mi futuro. Lo más importante es el equipo. No pienso mucho más allá del partido del Real Madrid".

Édgar en el medio: "Édgar es un jugador que puede jugar en las dos posiciones. Lo hemos utilizado atrás porque no había más jugadores en esa posición, pero con la incorporación de Radovanovic lo veréis más en el centro del campo. No obstante, hay que tener en cuenta que le cuesta más por tema físico. El otro día solo aguantó hasta el minuto sesenta contra el Girona".

Una pregunta a Ancelotti sobre el Almería: "Nosotros vamos los últimos y es normal que no le pregunten a Ancelotti por el Almería. Él es uno de los mejores entrenadores de la historia y un señor. Ahora toca que se hable más de nosotros haciendo un buen partido en Madrid".