Garitano: "El partido contra el Mallorca es el más importante de la temporada"

El técnico rojiblanco ha comparecido ante los medios de comunicación este mediodía en la sala de prensa del Power Horse Stadium. Gaizka Garitano ha reafirmado la importancia de un duelo crucial contra el Real Mallorca. "Veo al equipo preparado, con la esperanza de ganarlo", ha comentado el entrenador.

Además, en el último día en casa de este 2023, el míster indálico ha querido "darle las gracias a la afición" nuevamente porque "están dando una lección en un momento complicado". En lo referido al encuentro, el vizcaíno ha confirmado la presencia de Gonzalo Melero en la convocatoria, que regresa después de sus problemas en el sóleo.

Gonzalo Melero: "Ha entrenado por primer vez con todos. Estará en la convocatoria y preparado para jugar si lo necesitamos".

El partido: "Este partido es más importante si cabe porque jugamos en casa y contra un rival directo. Todos los encuentros están siendo importantísimos, pero este más por la necesidad del equipo".

Duelo contra el Atlético de Madrid: "Estuvimos muy bien desde los últimos quince o veinte minutos del primer tiempo. En el inicio se juntó que regalamos dos goles demasiado fáciles y el rival es superior a nosotros. No obstante, estamos demasiado cerca de conseguir buenos resultados, pero no los hemos conseguido, esa es la realidad. Lo que queremos es revertir la situación.

La primera victoria: "Lógicamente este es el partido más importante de la temporada. Veo al equipo preparado, con la esperanza de ganarlo. Necesitamos ese poquito de suerte que no estamos teniendo y que muchas veces es necesario en el fútbol.

El premio al trabajo: "Aquí se vive de ganar, no de las sensaciones. Desde hace mucho tiempo, el equipo está compitiendo bien contra equipos muy buenos de Primera División. No tenemos defensa porque no hemos vencido. Mañana tenemos otra oportunidad porque todos necesitamos ganar".

Real Mallorca: "Cada equipo tiene sus características, pero eso no quiere decir que sean mejores o peores. El Mallorca tiene sus virtudes. Es un equipo que te sale rápido, tiene buen balón parado y tiene buenos jugadores también. Siempre se ha caracterizado por ser un buen conjunto defensivamente con Javier Aguirre. Además, vienen de ganarle al Sevilla y nosotros tenemos que seguir con la evolución".

Victoria contra el Sevilla: "Siempre espero la mejor versión del equipo contrario, aunque estoy más centrado en ver una buena versión del Almería. Encontraremos oposición del equipo contrario, pero nosotros tenemos que competir, defender y hacer ocasiones de gol convirtiendo algunas de las que tengamos".

Garitano: "A la afición solo le podemos dar, dar y dar. Están dando una lección en un momento complicado"

Afición: "Solo se me ocurre darle las gracias a la afición. Nos están apoyando muchísimo en una situación muy difícil y en la que no le estamos dando ninguna alegría. Solo les podemos dar, dar y dar. Ojalá les podamos dedicar una victoria. Ellos quieren ver ganar al equipo. Están dando una lección en un momento complicado".

Último triunfo contra el Mallorca: "No le hago mucho caso a esas rachas. Algunas veces son mejores y otras son peores. Nosotros lo que queremos es ganar mañana, aunque hemos visto el partido de la pasada temporada".

Palabras de Vicente Moreno: "Cuando llegamos el equipo no había ganado y sigue igual. Si ha dicho eso tiene razón, ya que no hemos ganado ningún partido".