De la Hoz: "Debemos dar un paso más si no queremos vernos relegados al banquillo"

César de la Hoz está cuajando un arranque de competición de sobresaliente, al nivel del resto de compañeros, muchos de los cuales el curso pasado eran suplentes habituales, pero el centrocampista cántabro tiene claro que no pueden dormirse en los laureles: "La plantilla ha crecido en calidad y todos debemos dar un paso más si no queremos vernos relegados al banquillo. Demostramos que nuestro nivel es bueno en la categoría y con trabajo y calidad se le puede ganar a cualquiera".

En su segundo año como rojiblanco, De la Hoz admite que el vestuario sigue siendo muy sano y nota el ambiente de ilusión que se respira en la ciudad: "Percibo unidad, pero ya el año pasado había una familia campechana. Los que han llegado siguen por esa línea y no se nota de dónde es cada uno. Incluso en mi comunidad de vecinos se nota el ambiente que ha traído el presidente a la ciudad".

Lo que más destaca desde la llegada de Pedro Emanuel al banquillo es el trabajo defensivo del equipo, si bien espera que puedan pulir ciertos aspectos y reconoce que su posición ha cambiado respecto a la etapa de Fran Fernández: "En el aspecto defensivo se ha hecho muy buen trabajo y en lo ofensivo nos cuesta en los minutos finales, es lo que trabajamos en mejorar. He cambiado de posición, de 6 a 8, más posicional, y me encuentro bien. Pedro Emanuel nos transmite bien los conceptos".

De la Hoz: "He cambiado de posición, de 6 a 8, más posicional"

Al igual que su compañero de sala de máquinas Aguza, De la Hoz cumple contrato en junio y está a la espera de las intenciones de la propiedad con los jugadores que a partir de enero serán agentes libres para negociar: "El mercado ha sido bastante intenso y no se han puesto en contacto aún con quienes cumplimos contrato, seguimos trabajando y estaremos encantados si cuentan con nosotros".

El de Marina de Cudeyo descarta la etiqueta de favoritos y avisa de la dificultad de ganar en el próximo desplazamiento a Las Palmas (sábado, 18:30 horas por Gol): "No tenemos que ponernos la etiqueta del ascenso, no somos favoritos, sino un rival más. Las Palmas es fuerte, han hecho cambios, pero en casa no lo pondrán fácil y Rubén Castro la que tiene, la enchufa".