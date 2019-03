De la Hoz: "Espero que se oiga más a nuestra afición que a la rival"

Estos son los partidos que gustan jugar a los futbolistas...

-Es un partido súper importante para la afición, somos conscientes de ello, y para nosotros muy atractivo. Viene el segundo de la Liga y será un partido apasionante, esperando que los 3 puntos se queden aquí.

Se mide el que más ocasiones genera (Almería) con el que menos le generan (Granada), ¿quién tendrá más opciones?

-Sabemos nuestro juego e intentaremos llevarlo a cabo. Tengamos muchas o pocas esperamos meter más goles que ellos y ganar. Será un partido muy disputado porque protegen muy bien su portería y se cierran bien, por lo que costará generar ocasiones.

De los últimos 30 puntos el Granada ha sumado 18, los mismos que el Almería, con lo que llegan con la misma dinámica...

-A pesar de la última derrota en Gijón, si miras atrás, los resultados están ahí. La dinámica es buena y tenemos que seguir en este camino para afrontar el partido de la misma manera.

Fran Fernández ha incidido mucho en las entradas por banda con centros al área, ¿será una de las claves?

-Nos está costando en los últimos partidos el último pase, de trescuartos de campo hacia adelante. Nos ha costado hacer ocasiones de más claridad y hemos entrenado eso porque en este partido va a ser clave. Es una de las mejores defensas de la Liga, que resguarda muy bien el área, y ese último pase hay que mejorarlo para tener esa oportunidad.

¿Es el Granada el equipo que más le exige a sus rivales?

-Es un equipo que nos va a exigir mucho y si está segundo es por algo. Dominan muchas facetas del juego, salen bien con balón, tienen buena contra y defienden bien replegados. Es de los más completos de la Liga junto con Osasuna y nos costará. Pero estamos preparados para ganarles.

¿Ánimo de revancha por el 1-0 de la primera vuelta?

-Allí hicimos buen partido y cuando mejor estábamos llegó su gol en una ocasión aislada. Nos refuerza haber hecho ese partido para repetirlo en casa ante nuestra afición, donde solemos dar un nivel un poco más alto.

¿Hasta qué punto les obligan sus jugadores del centro del campo?

-Estaremos atentos a que no filtren por dentro y nos puedan saltar la línea y nos hagan correr para atrás. Haremos una presión adelantada y tendremos a los centrales adelantados para que no puedan girarse y no haya tantos espacios.

¿Será un partido de detalles?

-Ellos compiten muy bien, son sólidos y tienen jugadores de calidad y determinantes. Te hacen encajar gol por sus virtudes, hay que estar atentos a que no tengan ese segundo para liárnosla, apretando mucho porque también tenemos jugadores que pueden marcar las diferencias.

De la Hoz: "Espero que se note que juguemos en casa y no se oiga más a la afición rival"

¿Qué ambiente se esperan en el derbi?

-Espero que nuestra afición nos anime y acuda al estadio, que se note que juguemos en casa y no se oiga más a la rival. Hasta ahora ha respondido y creo que seguirá siendo así.

¿Puede ser el partido que incremente la ilusión entre los seguidores unionistas?

-Lo afrontamos para conseguir los 46 puntos y así se podrá mirar un poco más hacia arriba. Ganando al Granada se va a ilusionar el doble la afición. Iremos partido a partido, sin descentrarnos.

¿Contento por el paso dado de firmar por el Almería?

-No lo he pensado, pero estoy súper contento de haber venido aquí. Me encuentro muy a gusto en el vestuario y con el club. Está siendo una experiencia muy buena que me está aportando mucho a nivel personal. Estoy contento de la decisión que tomé.