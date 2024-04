Iddrisu Baba, cerca de salir rumbo al New England Revolution de la MLS

A pesar de que la temporada todavía no ha finalizado, las oficinas de la Vega de Acá ya están planificando la siguiente campaña, en la que el equipo volverá a Segunda División. En las últimas horas, Hugo Cerezo, periodista de Relevo, ha desvelado las negociaciones que se están produciendo entre el club unionista y el New England Revolution por los servicios de Iddrisu Baba.

Según podemos confirmar en Diario de Almería, las negociaciones siguen su curso, aunque de momento no hay nada cerrado de forma definitiva. El cierre del mercado en Estados Unidos se producirá el próximo martes, 23 de abril, por lo que se tendrán que concretar los últimos detalles antes del comienzo de la siguiente semana. Por lo tanto, la salida de Iddrisu Baba se producirá en las próximas horas.

El futbolista rojiblanco llegó el pasado verano en un intercambio por Samú Costa. Con la etapa del portugués finalizada en Almería, Vicente Moreno movió ficha y apostó por uno de sus hombres de confianza en Mallorca. El pivote puso su rúbrica en una operación que se cerró como una cesión hasta final de temporada con compra obligatoria, con un contrato que lo vinculaba hasta 2027.

El centrocampista suma 25 partidos en el cuadro indálico, en el que ha sido titular en quince de ellos. En esos más de 1.500 minutos disputados, su protagonismo ha ido decreciendo con el paso de las jornadas tras ser un hombre de absoluta confianza de Moreno. Tras el adiós del técnico valenciano, el futbolista perdió a su mayor baluarte en ese vestuario. Baba no es titular con el Almería desde el pasado 1 de marzo contra el Celta de Vigo.

En estos meses en Almería, el jugador mostró el mal momento por el que estaba pasando en declaraciones a los medios oficiales del club. “Es muy difícil porque quiero que la afición me quiera y hago todo lo posible. Hace mucho que no salgo de casa, siempre estoy metido ahí porque no salgo mucho. En esta situación también es difícil ir por la calle. Lo que está pasando con el equipo me hace quedarme en casa más que nunca porque sé que a la afición le duele mucho”, señaló.

Primera salida

De cara al curso que viene, el medio estaba en las quinielas para seguir en la actual plantilla, pero esta venta marca el inicio de los muchos cambios que se producirán en el conjunto indálico en el retorno a la categoría de plata. El propio futbolista reconoció en sala de prensa que “si me toca quedarme y ayudar en Segunda no hay problema”.

Ahora, en esta nueva etapa en la liga norteamericana, aterrizaría a un plantel en el que hay dos españoles. Carles y Nacho Gil son dos de los jugadores más importantes de un equipo que marcha colista en la Conferencia Este de la MLS con solo cuatro puntos de 21 posibles.