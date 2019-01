Iván Martos: "Me fijo mucho en Marcos Alonso"

¿Cómo está de las molestias que le impidieron acabar ante el Cádiz?

-Bien, un poco molesto, pero fue un golpe y ya entreno bien. Fui sustituido por un cúmulo de todo. La amarilla y que tenía molestias, no me sentía cómodo y decidieron hacer el cambio.

¿Qué tal está digiriendo su irrupción? No en vano ha pasado por encima de Andoni, Nano y De los Reyes (ya en las filas del Marbella)

-Es verdad que se me dio la confianza cuando estos jugadores no podían participar. Luego tuve continuidad y estoy muy contento. La competencia en el puesto es fuerte, pero nos viene bien tanto a mí como a los demás para mejorar tanto en los entrenamientos como en la competición y que se vea en el campo.

Fran Fernández ya te considera a todos los efectos miembro del primer plantel, ¿sería un cambio muy brusco volver al filial?

-Tengo claro que mi equipo es el filial desde el principio de temporada, ahora estoy participando con el primer equipo y mi intención es seguir haciéndolo, pero si algún día se da el caso de tener que volver al filial lo haré con la máxima normalidad posible para competir al mayor nivel.

¿Qué tal ha llevado su progreso la familia desde Cataluña?

-Al principio es difícil porque me vine con 16 años y cuesta separarse del entorno. Pero he estado muy a gusto desde el principio y mi familia me ha apoyado viniendo cuando ha podido. Es un apoyo muy grande para mí. Que haya debutado como profesional lo llevan con normalidad porque era el objetivo que nos hemos planteado desde que vine. Las cosas están saliendo bien y me lo tomo como un reto personal.

¿Se considera un tipo normal aunque no sea lo normal en el ámbito futbolístico?

-Sí. Me gusta ser normal. Hay de todo, en el campo se ve como soy fuera de él y eso me ha llevado a estar donde estoy y es la forma de seguir.

Nueve partidos sin perder, la dinámica no puede ser mejor...

-Después de estas tres jornadas sin encajar gol la confianza sube mucho, sobre todo para los defensas porque es bueno dejar la portería a cero. Esta semana viene otro partido complicado y esperamos sacar los puntos en casa con nuestra gente.

Se le ve maduro para su edad (21 años) y equilibrado en defensa y ataque, ¿es eso lo que le pide FF?

-Sí, siempre me ha gustado ser bastante correcto defensivamente e incorporarme al ataque en cuanto pueda para sorprender, haciéndolo con garantías. Fran me pide lo que me lleva pidiendo desde que estoy con él como entrenador y creo que están saliendo bien las cosas.

Parece que este arranque de la segunda vuelta no va a costar tanto como en la primera...

-Uno de nuestros objetivos de la segunda vuelta es mejorar los puntos de la primera y ahora es un buen momento para intentarlo e ir con más confianza para final de temporada.

Llega un histórico como Osasuna en una buena racha.

-Cualquier equipo de la categoría es muy complicado. Osasuna está haciendo las cosas muy bien y nos lo pondrá difícil, pero jugamos en casa y tenemos que hacernos fuertes como sea para sacar los tres puntos.

¿Cree que este Osasuna es menos combativo de lo acostumbrado y con más calidad?

-Ya conocemos de otros años su nivel, pero tiene jugadores de mucha calidad que en cualquier momento te pueden hacer daño, pero podemos alargar la dinámica que llevamos.

¿En qué lateral zurdo se ha fijado durante su carrera?

-Últimamente me estoy fijando mucho en Marcos Alonso, del Chelsea, me gusta bastante.

Su apellido paterno (Martos) suena andaluz...

-Tengo abuelos de Jáen y de Córdoba también.