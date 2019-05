Jesús Muñoz, descartado para el banquillo por la dirección deportiva

Con Corona lejos de Almería negociando con agentes de futbolistas y Alfonso García fuera del país por un oportuno viaje de negocios, Ibán Andrés fue el encargado de presentar la renovación de los guardametas René y Fernando y también de salir al paso de los primeros nombres que están saltando a la palestra para ocupar el puesto de Fran Fernández en el banquillo indálico el próximo curso.

En este sentido el secretario técnico desmentía algunas informaciones que daban por hecho que Jesús Muñoz, segundo de FF este curso, sería el elegido para el banquillo y, al igual que Corona hiciera el martes en la emisora del club, negaba que la dirección deportiva piense en esa opción: “Con Jesús ha habido una ‘comidilla’ con la que se le ha hecho daño tanto al cuerpo técnico como a los jugadores por ciertas mentiras que se han dicho y no nos queda más remedio que descartarlo porque tiene que convivir con el entrenador y los jugadores y sería una falta de respeto, por eso se dice la realidad. Como dijo Corona, Jesús no va a ser el entrenador”.

Jesús Muñoz fue una apuesta personal de Corona, que lo conocía de su etapa como segundo de Paco Jémez en el Rayo, para complementar la teórica inexperiencia a nivel profesional de FF, pero su contrato siempre ha estado vinculado al del preparador almeriense, por eso ha sentado mal que se le postulase mediáticamente: “Que salga el nombre de Jesús es una falta de respeto a él y a Fran y por eso hay que descartarlo”, reiteró Ibán Andrés.

Ibán Andrés: "Que salga el nombre de Jesús es una falta de respeto a él y a Fran y por eso hay que descartarlo"

La idea del área deportiva es cerrar cuanto antes al nuevo inquilino del banquillo para ir de la mano con él en algunas contrataciones y recuerda que a día de hoy no hay ofertas en firme por ningún jugador: “En cualquier equipo modesto a nivel económico como el nuestro, que haga una temporada digna como la hecha pone a los jugadores en el mercado. No es nada nuevo que cada año salgan cuatro o cinco jugadores y se especula mucho, pero a día de hoy ningún club se ha puesto en contacto con nosotros. Existen unas cláusulas que cualquier equipo de Primera podría pagar, pero estamos tranquilos porque Corona está de reuniones con agentes. Veo un clima de pesimismo casi peor que el año pasado, no entiendo ese aura en el entorno del club”.