Juan Muñoz: "Mi posición es bonita, el fútbol pasa por mis pies"

Juan Muñoz está de dulce, se le nota tanto en el césped como fuera de él. El futbolista está actuando de segunda punta, haciendo las labores de enganche con Darwin, y está rindiendo a un nivel muy superior al de su pasada etapa como rojiblanco. El gabinete de comunicación del club ha pasado a los medios la siguiente entrevista.

- Este año se está destapando como algo más que un delantero.

El rol que estoy cogiendo en estos partidos es más de segundo delantero, enganche o mediapunta. La intención es jugar, ir a recibir, tener la pelota. Estoy encantado porque desde el primer partido que el míster me puso en esa posición me dio toda la confianza, me dijo que estuviese tranquilo, que me estaba viendo bien en los entrenamientos y que quería que hiciese lo mismo que en las sesiones: quedarme el balón, jugar, perder los mínimos balones posibles. Estoy muy contento de la dinámica en la que estamos. Nunca antes había jugado en ese puesto, exceptuando algún partido salteado, no como ahora. El rol que estoy teniendo nunca lo había tenido y menos en tantos partidos seguidos.

- Se le ve cómodo en ese rol. "Nunca antes había jugado en ese puesto, exceptuando algún partido salteado" Me gusta tener el balón y jugar. Por eso estoy encantado. Es una posición bonita, en la que pasa el fútbol por tus pies. Valoro estos momentos de la mejor manera posible para darle al equipo todo lo que pueda.