Lasarte: "La entrada al partido fue clave"

Uno de los pocos jiennenses satisfechos con el pase de la UD Almería 'B' a la tercera ronda del play off de ascenso a Segunda Federación era su entrenador Alberto Lasarte, que atendió a Jaén Hoy al término del encuentro. Aún así, tenía sentimientos encontrados por su pasado lagarto. "Lógicamente me duele porque yo siempre le deseo lo mejor al Real Jaén. La gente tiene que entender que es mi trabajo. Este año he tenido que vivir cosas muy amargas y tengo que motivar y preparar a mi equipo para ganar el partido. Me pagan para eso, pero sigo siendo jiennense y estoy orgulloso de mi tierra".

En el post-partido, el técnico del filial almeriense analizó la victoria de los suyos. "La entrada al partido fue clave. Luego pasamos un mal momento en los últimos 20 minutos de la primera parte con el gol del Real Jaén. Ellos en la segunda parte estuvieron más imprecisos y nosotros algo más cómodos. Pero eso no quita que ellos tuvieron una ocasión que sacó un jugador nuestro bajo la línea, el último córner de Joselillo... pero bueno, para pasar eliminatorias también tienes que tener ese factor suerte".

Lasarte recalcó que tras el partido de ida le "costó mucho levantar la moral del equipo. Ese 2-2 nos hizo mucho daño. Ha sido una semana difícil, pero les he intentado quitar un poco de carga táctica y teórica, he tirado más por lo emocional. Les dije que disfruten de este campo, que disfruten de esta afición y que se suelten".

El 2-2 de la ida les evitó especular

Sobre el guión de partido previsto, Alberto Lasarte reconoció que "tenía miedo a ponerse por delante, que el equipo se echase atrás y el Real Jaén fuese un vendaval. El empate en Almería nos puso en alerta de que no podíamos salir a especular y teníamos que ir a por el partido. Al final es cuestión de detalles y el Real Jaén también podría haber pasado".

Ahora, afronta la última eliminatoria en busca de cumplir uno de los objetivos de la UD Almería: el ascenso de su filial a Segunda Federación. El lunes al mediodía, conocerá a su rival. "No tenemos un conocimiento de la Tercera española muy grande, pero a partir del lunes hay que ascender sí o sí". Es bueno para el grupo IX que ascienda el Almería B para quitar un rival. Al Jaén le vendría muy bien. Les deseo lo mejor y que el año que viene suba por la vía rápida porque en un play off puede pasar cualquier cosa".