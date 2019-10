Lazo: "Ni éramos tan buenos ni somos tan malos"

José Carlos Lazo tiene claro que la primera derrota del curso ante el Cádiz, que tilda de injusta, no puede provocar que bajen los brazos: "Ni cuando ganamos dijimos nada ni cuando perdemos somos malos. La derrota nos viene bien para seguir empujando. Fue jodido, me fui a casa muy mal porque el Cádiz no fue justo vencedor. Hay que seguir creyendo en nuestro juego. A Gijón hay que ir al 200%".

Ahora se avecinan dos salidas consecutivas a Gijón y La Coruña, por lo que los jugadores han hecho piña para saldarlas con buenos resultados: "Todo el mundo tiene claro que esta Liga es muy igualada y los rivales te obligan a ponerte el mono de trabajo. El primero puede perder con el último y no hay que confiarse. Iremos a por los 3 puntos ante el Sporting".

El cuadro sportinguista no atraviesa por su mejor momento y Lazo espera poder asaltar El Molinón-Quini: "Estando mal o bien ellos, tenemos que ir a muerte con el cuchillo entre los dientes a reventar el estadio y luego pensar en el Deportivo. Estar cuatro días fuera de casa y jugar dos partidos no es bonito, pero así es la Liga y la mentalidad es la de sumar los puntos".

Lazo ha tenido palabras de agradecimiento para la afición indálica, de la que ha dicho que genere un ambiente que aporta un "plus" y asegura estar contento de haberse decantado por la oferta rojiblanca: "Estaba muy estresado en Getafe porque no sabía si iba quedarme. Salió Málaga, Cádiz y Almería y me decidí por el Almería tras decírselo a mi agente, era la opción perfecta para seguir creciendo".

Sanluqueño de cuna, el gaditano apuntaba con humor dónde puede estar la clave para que en dicha tierra surjan tantos talentos futbolísticos: "No sé lo que tiene Sanlúcar para que salgan tan buenos jugadores. Serán los langostinos o el vino, pero estoy contento de ser de la tierra de Nolito y compañía".