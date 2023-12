Lopy se cae de la convocatoria de Senegal de cara a la Copa África para respiro de Garitano

Dion Lopy finalmente se cae de la convocatoria de 27 futbolistas que ha publicado este viernes la Federación de Fútbol de Senegal. Aliou Cissé, técnico del combinado africano que le dio la oportunidad de debutar en marzo de este año, ha optado por Pape Gueye, exfutbolista del Sevilla FC, en lugar del centrocampista rojiblanco. El joven jugador de 21 años confesó hace unas semanas que "si me llaman no puedo rechazarlo porque represento a mi país [...] los jugadores no no decidimos, es cosa de la FIFA, nosotros acudimos a la llamada de la selección nacional".

El internacional senegalés estaba siendo un fijo en las últimas convocatorias con Senegal, aunque con un papel residual. Su única participación en las tres citas fueron 26 minutos jugados contra Sudán del Sur de cara al clasificatorio para esta Copa África. Este encuentro fue el segundo en el que ha jugado defendiendo los colores de su país debido a que su debut se produjo contra Mozambique en el tramo final del choque.

De esta forma, el mediocentro se queda en Almería a las órdenes de Gaizka Garitano, que podrá contar con Dion Lopy en un momento en el que el centro del campo indálico cuenta con muchas bajas. El argentino Lucas Robertone sigue haciendo trabajo individual y se espera que su regreso sea contra el Girona en mitad de enero. Por su parte, Gonzalo Melero continúa en el gimnasio recuperándose de sus problemas físicos, por lo que las piezas en la medular son escasas.

El senegalés es el único disponible para el encuentro en El Sadar del primer equipo. Su acompañante podría ser Édgar González, el cual adelantaría su posición para ubicarse en parcelas centrales. Las posibilidades de jugar que no tengan que cambiar de puesto son Arnau Puigmal, que está jugando este curso tirado al costado derecho, o el eslovaco Martin Svidersky, que ya está recuperado tras su operación de rodilla ocho meses después de producirse la lesión.

En el filial, Marcos Peña es la alternativa más fiable y consolidada. El canterano almeriense está en dinámica del primer equipo y sería otro de los perfiles que encaja para acompañar a Dion Lopy en la sala de máquinas en un contexto de necesidad. En el caso de que el capitán del Almería B disputase algún encuentro liguero, se convertiría en el segundo jugador de la generación de oro juvenil en participar con el primer equipo tras Rachad Fettal, que jugó los últimos compases del duelo contra el Real Betis.

Iddrisu Baba, convocado con Ghana

Houboulang Mendes y Marciano Tchami se encuentran bajo las órdenes de Baciro Candé en la selección de Guinea-Bisáu desde este jueves. Los dos futbolistas unionistas jugarán la Copa África y serán baja este mes de enero con la disciplina rojiblanca, aunque en posiciones que están nutridas por otros jugadores.

El caso de Iddrisu Baba es más complejo. No ha estado presente en los dos entrenamientos del conjunto almeriense y todo apunta a que también estará en el torneo continental. La lista de la selección de Ghana todavía no es oficial, pero el centrocampista está siendo un fijo en los planes de Chris Hughton. El exmallorquinista supone una ausencia más para el centro del campo almeriensista. Gaizka Garitano no podrá contar con el pivote durante varias jornadas, incluso llegando al mes de febrero si Ghana avanza hasta las últimas rondas del torneo.