Luis Suárez, sobre el descenso: "Me sentí en la obligación de no dejar solo a Robertone"

Luis Suárez ha estado este viernes atendiendo a los medios oficiales del club. El colombiano ha entrado en la fase final de su recuperación y comenzó el pasado lunes a ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros. En esta entrevista, el delantero ha comentado cómo se encuentra a nivel físico y mental, todo lo que pasó el día del descenso con esa caminata junto con Lucas Robertone y el futuro del equipo en Segunda División.

¿Cómo te has encontrado tras volver a la dinámica de equipo en los entrenamientos?

Estoy muy contento porque se echaba de menos entrar en dinámica de grupo. Uno como futbolista quiere estar con sus compañeros cuando está apartado por lesión o por cualquier otro tema. Obviamente todavía no estoy físicamente al cien por cien porque estoy volviendo poco a poco, pero estoy de pasar a la siguiente fase y estar a disposición del míster.

Ahora toca reencontrarte físicamente y coger cierto tono después de tanto tiempo fuera.

Es importante tener otra vez esa confianza a nivel futbolístico y personal, al igual que acabar bien la temporada, que ha sido muy complicada. Tengo ganar de jugar, tener minutos y, si hay ocasión, de meter ese gol que se echa muchísimo de menos.

¿Cómo has vivido este descenso del equipo?

Para nadie era un secreto que era muy complicado lograr la salvación, pero el día que fue oficial no deja de ser duro, fue muy complicado. Los que venimos de fuera y nos metemos de lleno en el objetivo…, no solo para mí, sino para toda la gente del club que lleva muchos años como los utilleros.

¿Cómo surgió la vuelta improvisada que disteis al campo Lucas Robertone y tú? ¿Qué le dices mientras caminabais?

Yo estaba esperando a que entrasen todos, no sabía que Robertone iba a dar esa vuelta. Cuando veo que empieza a dar la vuelta solo y ninguno de los otros compañeros va, me sentí en la obligación de no dejarlo. Le pregunté si estaba seguro de dar esa vuelta y, cuando me dijo que sí, lo acompañé. En el camino nos abrazamos y, aunque lleve mucho tiempo sin jugar, también es mi obligación dar la cara también.

¿Te sentiste en la obligación de dar esa vuelta?

La afición está sufriendo muchísimo esta temporada. Lleva mucho tiempo sin una victoria y sin disfrutar de venir al estadio. Cuando no hay nada más que hacer solo queda dar la cara. Somos jugadores, somos personas, pero dentro del terreno de juego tenemos nuestras responsabilidades y los seguidores vienen a disfrutar, por lo que este año ha sido muy complicado tanto para ellos como para nosotros.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

La gente mostró su molestia con algún que otro insulto. A lo mejor piensas que a nosotros no nos afecta esta situación, pero se pudo ver a Robertone llorar. Yo soy un jugador de mucho carácter, pero también un poco sentimental en ese sentido. Hay mucha gente que dependía de notos y me contuve también. Había personas mayores aplaudiendo, dando las gracias por dar esa vuelta, aunque también había gente más joven que lo que hacía era insultar y no se puso en el lugar de los demás.

¿Qué cuesta más: la permanencia en Primera o el ascenso desde Segunda?

Cada competición tiene sus matices. Jugar en Primera División contra los mejores, como Real Madrid, Barça o Atlético de Madrid, tiene una complicación extra al tratarse de jugadores que llevan muchos años en la élite. No obstante, es verdad la Segunda también es compleja. Yo recuerdo que estuve a pocos puntos de subir con el Real Zaragoza, pero se nos complicó muchísimo y al final no ascendimos.

Sobre todo porque en Segunda no suele subir los mejores.

Es una competición dura y se trata de competir cada partido. Hay que saber que cuando vas a algunos campos muy complicados, pequeños, la actitud prevalece, al igual que las ganas de ganar. En este tipo de encuentros el rival aprieta y te fuerza con las segundas jugadas. En Primera División te pueden dar un segundo para poder pensar, pero la calidad es mayor. En cambio, en Segunda no te dan tiempo, aunque la calidad obviamente sea un poco menor.

¿Cuál fue la clave de esa temporada en el Real Zaragoza [19 goles]?

Yo soy un jugador de procesos y en ese momento estaba en un punto álgido, en el que todo me acompañó: la afición del equipo, el modelo de juego del entrenador, los compañeros. Fue un año casi perfecto porque me faltó el ascenso con ellos, pero a nivel individual estaba con la flechita para arriba y lo que chutaba iba para adentro.

¿Seréis capaces la temporada que viene de encontrar ese camino y de luchar por el ascenso?

La temporada que viene hay que hacer muchos cambios porque sabemos que es otra competición. La verdad es que hay que hacer muchas cosas bien para lograr el ascenso. Cualquier partido se te puede complicar. Parece que lo tienes, pero en muchos campos es muy complejo.

No va a ser tampoco fácil ganar el domingo contra el Rayo Vallecano.

Es un estadio que me gusta mucho. Me recuerda mucho al ambiente de Sudamérica. La afición del Rayo Vallecano aprieta desde el primer minuto. A los que nos gusta competir, nos gusta bastante jugar este tipo de partidos porque se vive un ambiente especial.

¿Cuál es el objetivo en los cinco partidos que quedan?

La idea ahora mismo es acabar lo mejor posible la competición, con buenas sensaciones. Vamos a salir a cada partido a pelear como hasta ahora. Hemos tenido también muy mala suerte, pero cada encuentro vamos a afrontarlo de la mejor manera para sacar los tres puntos.

¿Cómo será el reencuentro con Hernández Maeso [árbitro que pitó en el Santiago Bernabéu]?

Todos somos personas que tenemos días buenos y días malos. La verdad es que ellos tienen una posición complicada más allá de que nos favorezcan o no. Hay que entender que es una situación compleja en la que tienen que tomar decisiones en segundos o milisegundos cuando tienes todo un estadio pendiente de ti. Lo que pasó contra el Real Madrid ya es pasado y vamos a disfrutar ahora del partido contra el Rayo para luchar por los tres puntos.