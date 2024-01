Maximiano: "Nos falta concentración y contundencia"

Luis Maximiano es de los pocos fichajes veraniegos que está dando el resultado esperado. Para ello el meta luso tuvo que superar una mala racha inicial en la que no parecían salirle las cosas, pero su carácter y determinación han servido para darle la vuelta a las cosas en la portería, una posición en la que en el arranque hubo debate sobre si merecía la titularidad o debía mantenerla Fernando, hoy en día inexistente.

La lástima es que pocos compañeros de vestuario, acaso Baptistao, hayan demostrado esa fortaleza mental para salir de situaciones comprometidas para tirar del equipo adelante en situaciones de crisis de juego y resultados. Pese a la nefasta primera vuelta, Maximiano no tira la toalla y espera que la visita del Girona, colíder de Primera, este domingo sirva como un revulsivo para el plantel rojiblanco.

Visita del colíder: "El Girona está haciendo un año histórico. Están en esa posición por méritos propios y será difícil sacarlo adelante con nuestras armas. Lo encaramos como todos los otros. Desde mi punto de vista veo a todos los rivales iguales porque todos los partidos son difíciles y nunca sabes lo que va a pasar. Hay que afrontarlo con ganas y concentración. Será un partido muy duro, pero como el siguiente y el otro".

El triunfo que se resiste: "No puedo mentir, la situación es muy complicada para mí y para todos porque tenemos muchas ganas de conseguir ganar, pero pasan las semanas y los partidos y no lo conseguimos. Es muy duro, pero la vida se trata de saltar obstáculos y de desafíos".

Titular asentado: "No hay que bajar los brazos, somos profesionales del fútbol y tenemos que afrontar cada día con el 100% de ganas. Por pasar un momento malo no voy a dejar de disfrutar entrenando o jugando. A veces las cosas no salen como quieres y te pones mucha responsabilidad en la cabeza. Hago mucho eso y al final te pones de más. Me sirvió para relajarme un poco y ver la realidad de las cosas para seguir mi camino. El míster me dio otra oportunidad".

¿Cesión con compra obligatoria?: "De la parte de mi situación no me muevo yo, para saber cómo fue el negocio hay que hablar con la directiva. Yo estoy con todo y veremos lo que pasa".

Carácter y personalidad: "Cada jugador tiene una cabeza diferente, pero como profesionales debemos afrontar las dificultades. En algún momento de nuestras carreras las vamos a tener y hay que saber lidiar con eso y salir adelante. He trabajado la cabeza, mi mente, para cambiar algunas cosas. Trabajamos el cuerpo, pero la mente también hay que trabajarla. Yo lo hice y me ha ayudado mucho".

Ayuda psicológica: "Por mi cuenta he trabajado con una persona, no un psicólogo que te va a decir que eres el mejor del mundo, sino alguien que te hace ver que es normal tener esos sentimientos. Tienes que saber lidiar con eso, aprender y conocer tu cabeza, el autoconocimiento".

Vuelta de Luis Suárez: "Es bueno que Luis Suárez se recupere lo antes posible para ayudarnos. El equipo cree y sabe que puede sacar esto adelante si empezamos a ganar. Lo decimos hace tiempo pero ya se tiene que ganar sí o sí. Si enganchamos un par de victorias todo puede cambiar rápido".

Sin mirar atrás: "Cuando pita el árbitro, sea un equipo de octava o de Champions, son once contra once e independientemente de la situación que estés, lo que viene de atrás no cuenta ya. Es una nueva oportunidad de hacer bien las cosas, no importa si lo has hecho mal antes".

Problemas sin resolver: "Si somos el equipo más goleado es porque algo no estamos haciendo bien. Tenemos que ser más contundentes y estar más concentrados a balón parado. Concedemos muchas ocasiones así y en Primera lo pagas. Si cada uno lo hiciera como tiene que hacer no estaríamos ahí".

Salir adelante: "Por un momento malo no voy a dejar de creer en que las cosas pueden salir bien. Quedan 19 jornadas, hay muchas posibilidades y hay que seguir. Somos 'suertudos' por tener este trabajo y hay que saber convivir con la dificultad. Si hacemos bien las cosas lo sacaremos".

Defectos en entrenamientos y partidos: "Algunas lagunas se notan en el día a día. Está el ejemplo del balón parado. Es normal que se te puedan anticipar en la marca, ataquen mejor el balón o salten más. Lo que a este nivel no está bien es que te olvides de tu marca, eso es concentración. No es una cuestión de fallo. Que alguien falle un pase es normal en el fútbol, lo que no es normal es que el míster te diga una orden y no la cumplas".

Vestuario unido: "Me gusta encarar los partidos sin pensar en el pasado, haya hecho un buen partido o no. Cuando estás en una situación complicada dentro lo sientes. Tu mente te dice 'otra vez'. Al final es normal que te afecte. Seguimos unidos en el vestuario, el grupo es muy bueno".

Cansancio de la afición: "He leído muchas cosas, pero cuando llego a casa no miro a mi mujer del mismo modo que si hubiéramos ganado. La gente sufre, obviamente, pero nosotros más porque es nuestro trabajo y hay que mirar a la familia y decir si lo has hecho bien, viviendo además lejos de casa".