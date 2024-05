Mel: "Hacemos muchas cosas bien, pero las que hacemos mal nos matan"

Ante el FC Barcelona Pepe Mel dirigirá el octavo encuentro al frente de la UD Almería con la misión de lograr la primera victoria en casa, que resiste desde hace casi un año (no se gana desde el 20 de mayo de 2023) cumpliendo así otra de las premisas por las que fue firmado para la recta final del campeonato tras vencer en dos encuentros a domicilio (Las Palmas y Vallecas), ambos dejando la portería a cero gracias a una meritoria actuación del guardameta Luis Maximiano.

La misión se antoja complicada por cuanto el Barça llegará dispuesto a refrendar el segundo puesto en la tabla tras el pinchazo del Girona en busca de la disputa de la Supercopa de España y la consiguiente inyección económica que lleva aparejado este torneo desde que se disputa en Arabia Saudí. El técnico madrileño cuenta con la baja por sanción de Largie Ramazani, mientras que Aleksandar Radovanovic ya está con el grupo pero y todavía no al 100% de sus facultades físicas.

Visita del Barça: "Es un partido que nos saca del problema continuo que es cada mañana. Estamos en un vestuario que ha descendido y los futbolistas el día a día lo llevan difícil. Eso se traspasa al cuerpo técnico también y tener enfrente a un rival importante facilita la motivación. El Barça se juega muchas cosas, pero no creo que más que nosotros. Seguramente como club sí, pero tenemos una oportunidad para demostrar que éramos aptos para esta categoría y que lucharemos para volver".

Desborde de Lamine Yamal: "De Isco también hablamos lo mismo que con Yamal. En Sevilla hicimos un muy buen partido, sobre todo la segunda parte, quitando lo que nos mata siempre. Eso hace que el rival luzca menos. Si solo te dedicas a intentar parar al Barça solo será defender y ellos atacar. Ofensivamente hablando somos un buen equipo y la idea es que les demos problemas".

Regalos defensivos: "Desde que estoy regalamos el partido al Osasuna, nos costó el no ganarle al Villarreal y también el último partido o qué te voy a contar la forma en la que el Getafe nos hizo el 1-0. Eso ha matado a este equipo durante 35 jornadas. Con pelota el equipo ataca bien".

Descubrió a Pedri: "Pedri pasó de Segunda a jugar con el Barça, una Olimpiada, la Eurocopa... Eso le pasó factura. Peña tiene 19 años y no tiene ningún problema porque la temporada acaba en un suspiro, este aprendizaje le vendrá fantástico a él y al club porque tiene un futbolista fantástico. Peña es un tío inteligente porque sabe que está en los inicios y debe dejarse aconsejar".

Agradecido a club y ciudad: "Estoy muy agradecido a la UDA por haber pensado en mí para venir estos 10 partidos. Es un placer estar aquí porque la ciudad y el club es maravilloso. Me centro en que el Barça no lo tenga fácil ganar aquí y hacer los mejores resultados ante Mallorca y Cádiz. Hace dos meses escasos que estoy aquí y el club tenía otras preocupaciones para salvar al equipo. Otros entrenadores estaban centrados en el primer equipo porque era lo que apremiaba. Todos los que tienen fútbol base deben girar la vista hacia ellos".

Importancia de las bases: "Yo fui canterano del Real Madrid 14 años y me costó un montón tener una oportunidad. En la cantera hay sentimiento de pertenencia y el año que viene eso se puede cumplir".

Trayectoria: "He estado muchos años en el Betis y no soy antisevillista porque no merece la pena. Tengo muchos amigos en el Barça, al que admiro por su forma de jugar y he disfrutado con su etapa gloriosa. Estoy agradecido al Madrid porque me educó como persona y futbolista".

Momento del Barça: "Cuando tu eterno rival es el que gana y se clasifica para la final de Champions eso repercute, pero el Barça tiene un plantel brillante y un entrenador que fue excepcional como futbolista. Sabrá transmitir eso que él tenía en el campo a los jugadores"

Duros rivales por la Liga: "El Barça se ha encontrado con un buenísimo Girona, algo que me agrada por el aprecio personal que le tengo a Míchel, y con un gran Real Madrid. Hay que admitir cuando deportivamente otro ha logrado el objetivo".

Peña, titular: "Mañana Marcos Peña juega en el once titular. Si alguien del club me dice algo obviamente soy un hombre de club porque me paga la UDA. El de Mallorca se puede discutir, vamos paso a paso, primero el Barça y ya vendrá el Mallorca, pero todo el apoyo al B".

Baba, con apendicitis: "A Baba lo han operado de apendicitis y es una baja fija. Radovanovic va mejor, pero no para jugar de inicio. Luis Suárez dio un paso adelante en el Villamarín el tiempo que estuvo. Tenemos que ser más contundentes en área propia, somos más solventes en la rival. Hacemos muchas cosa bien, pero las que hacemos mal nos matan. El Betis nos metió tres y ahora es el Barça...".

Un año sin ganar en casa: "Ganar en casa es uno de los alicientes y es una pena que sea un objetivo porque significa que has hecho las cosas rematadamente mal durante mucho tiempo. Me meto de lleno porque he disputado tres partidos en casa y no he sido capaz de puntuar. Está en mi debe, soy crítico".

Derrotar al Barça: "La prueba siguiente está muy difícil, pero hay que intentarlo. Con el Betis le gané al Madrid y con el Dépor al Barça. Esto es fútbol y hay que creérselo. Es un partido de fútbol".