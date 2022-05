Nafti: "Si el Valladolid puede subir, mejor"

Nafti, entrenador del Leganés que este fin de semana juega contra el Almería, tiene claro qué equipo quiere que suba este domingo a Primera División. "Ya sabéis, obviamente, que después del partido, después de que nosotros hagamos los deberes, echaré un vistazo a otros campos y si el Valladolid puede subir, mejor por mi pasado como jugador del Valladolid", agregó.

Los suyos cerrarán la temporada recibiendo al conjunto de Rubi: "Yo creo que el equipo ha demostrado profesionalidad en los últimos partidos y más allá. Los nervios del rival no sé si jugarán. Vendrán con ganas de celebrar un ascenso. El Valladolid y el Eibar harán que sea una jornada muy bonita".

El choque será el último de Javi Eraso como blanquiazul: "Va a ser un día especial. Sé lo importante que es Javi Eraso en este club. Sé lo que nos ha dado a nosotros también. Sabéis la importancia que le doy al verde y al vestuario. Javi es fundamental. Con Bustinza nos ha ayudado mucho. También Riesgo. Nos han ayudado adaptarnos. Han tenido un comportamiento ejemplar".

El entrenador reconoció que se ha reunido con posibles interesados en la compra del club y que estos le han transmitido confianza tras el trabajo realizado. "Esta semana he tenido una reunión con posibles inversores, compradores del club, donde me han transmitido confianza. Han valorado el trabajo que se ha hecho. En noviembre no sólo peligraba lo deportivo. También lo institucional. No sé si hubiéramos visto una cola para comprar el club estando en Segunda B o jugándonos la permanencia en este último partido. Esa gente está al día del trabajo hecho", declaró.

"Hemos quedado en seguir hablando antes del partido contra el Almería o después. Es la realidad hoy en día. Poco más puedo contar sobre este asunto. En la siguiente reunión si esa gente me transmite confianza y si el proyecto está a la altura de lo que se merece esta afición y club, pues tomaremos una decisión de cara al futuro", explicó.

Nafti analizó lo que cree que opina la afición de él: "Creo que bien. Han visto a un tipo calvo, valiente, que se ha hecho cargo del equipo en un momento complicado de la temporada. Hemos venido a echar una mano. Agradecido por la oportunidad que se me ha dado sin tener un currículum lleno". "He conectado. No soy sordo. La gente grita mi nombre, de vez en cuando hasta han sacado un tifo... el día del Málaga también me llegaron otras cosas. Y sí, creo que hemos conectado bien", manifestó.