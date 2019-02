Narváez: "Estoy bastante decepcionado conmigo mismo"

Juanjo Narváez contribuyó el curso pasado a la agónica salvación del Córdoba tras su cesión por media temporada procedente del Betis y reconoce que, pese a su clasificación actual, será complicado batirlos. El colombiano tira de autocrítica para señalar que esperaba tener más continuidad en el once titular, aunque las lesiones se lo han impedido hasta el momento.

¿Se está haciendo largo el enfrentamiento ante el Córdoba?

-Lo preparamos como un partido normal aunque la semana pasada no tuviéramos competición. Los menos habituales jugamos el viernes un amistoso [ante el UFA ruso, 1-1] y al final no es lo mismo pero el equipo lo está preparando bien y esperamos que los tres puntos se queden en casa.

¿Hay muchas expectativas dentro del vestuario de cara a este derbi andaluz?

-Siempre tenemos las expectativas altas en todos los partidos, no solo en este. El rival quizá sea directo y es importante sumar los 3 puntos, teniendo buenas sensaciones de cara a este tramo liguero.

¿Piensa que el Córdoba puede dar más de sí?

-Sí, todos los equipos compiten y quieren estar arriba. El Córdoba, como el año pasado, no está situado en una posición buena, pero sabemos que son aguerridos y vendrán a presionarnos. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos.

¿Se espera un rival conservador?

-No lo sé, la verdad. Conservador creo que no, vendrán a presionarnos, pero seguimos con la idea de siempre. Será un partido entretenido y esperemos tener buenas sensaciones.

¿Le hubiera gustado tener mayor continuidad?

-Desafortunadamente, cuando estaba empezando a jugar en el equipo inicial, aparecieron molestias, golpes y estoy bastante decepcionado conmigo mismo porque son cosas ajenas a lo que los jugadores queremos. ya estoy totalmente recuperado, dispuesto a jugar los minutos que sean y ganarme un puesto.

¿La lesión fue fastidiosa, verdad?

-Sí, fue rara. A raíz de la torcedura de rodilla ante el Mallorca, esa semana fue complicada porque la molestia era fuerte. Los 20 minutos ante el Alcorcón los jugué con la rodilla muy tocada y decidí parar porque ni siquiera podía entrenar. Es cosa del pasado porque estoy con mejores sensaciones.

"Los 20 minutos ante el Alcorcón los jugué con la rodilla muy tocada y decidí parar porque ni siquiera podía entrenar"

¿Qué importancia le conceden al duelo dentro de la caseta?

-Será importante, sobre todo porque queremos llegar lo antes posible a los 50 puntos, pero también especial porque sabemos que no están en una buena posición y vienen heridos. En Tenerife demostraron que quieren salir a ganar y esperemos plasmar la importancia que le damos en el campo.

¿Está caro entrar en el once tipo de Fran Fernández?

-No te voy a mentir, las estadísticas están ahí. El míster tiene un once tipo y está complicado entrar. Pero no hay nada imposible y los que no jugamos mucho damos lo mejor de nosotros en los entrenamientos para hacerlo bien cuando nos toque.

¿Puede beneficiarle el hecho de buscar tener mayor presencia en el área?

-Sí, sobre todo porque sabemos las capacidades que tenemos de mitad hacia arriba, jugadores rápidos que nos gusta llegar al remate. Al final todos están preparados para jugar y la decisión es del míster.

¿Qué le diría al abonado que no está viniendo para que ocupe su butaca?

-Sabemos que es una final y todos tenemos que ir de la mano. Hay que lograr esos 50 puntos primero y luego trazarnos otros objetivos. Tenemos una gran plantilla y el apoyo de la afición es incondicional para nosotros. Somos un equipo humilde, armado este año y joven, pero con mucha ambición y ganas de estar arriba.

¿Hasta qué punto resulta especial medirse a su exequipo?

-Le tengo mucho cariño al Córdoba, fueron seis meses muy buenos los que estuve allí. El objetivo era salvar la categoría y por suerte lo pudimos hacer. Es un partido bonito pero que ahora mismo quiero que gane el Almería.

¿Qué destacaría de este Almería?

-No es el mismo de la primera jornada al de ahora, teníamos un margen de mejora muy grande porque somos jugadores jóvenes que aprenden mucho. La ambición es la que nos ha empujado a conseguir estos resultados para estar en mitad de tabla luchando por estar arriba. Somos muy competitivos, no hay individualidades, sino un bloque.

¿Y del Córdoba con qué se queda?

-Es un equipo aguerrido, que no está en buena posición y quiere buenos resultados cuanto antes. Tiene buenos jugadores y otros que han fichado ahora tanto en defensa como en el medio, pero arriba también tienen buena pegada.