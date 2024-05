Pepe Mel: "Hemos tenido ocasiones más claras que el Barça"

El técnico madrileño vuelve a morder el polvo en el Power Horse Stadium. En los cuatro encuentros que ha dirigido al equipo como local, el plantel unionista ha perdido todos ellos. Cero puntos de doce posibles que suponen una importante losa para el futuro de Pepe Mel al frente del Almería el próximo curso. El entrenador ha insistido en que los suyos "han hecho un fútbol alegre" y "han tenido ocasiones más claras que el Barça".

Falta de gol: "¿Sabes cuál es la diferencia? Que la misma ocasión que nosotros increíblemente no hemos metido fue el gol que nos hizo el Betis. Eso es lo que marca la diferencia de lo que es esta temporada. Los otros equipos no perdonan y nosotros hemos estado a un buen nival, sobre todo hasta el 0-2, hemos hecho un fútbol alegre y hemos tenido más ocasiones que el Barça. El propio Xavi lo ha reconocido. Hemos respondido bien, salvo en una cosa: conseguir gol".

Déficit en ambas áreas: "Cuando las cosas pasan una y otra vez no es casualidad, no es suerte o mala suerte. Desde mi llegada hemos estado trabajando todos esos errores. Defensivamente hemos hecho las cosas muy bien, como en el Benito Villamarín o en el día de hoy, pero hemos tenido problemas en las dos áreas, en una en la que tenemos 70 goles en contra, y en partidos como hoy no te puedes ir con cero en el casillero. Hemos tenido ocasiones más claras que el Barça".

Poco acierto: "El trabajo de un cuerpo técnico es trabajar para que un equipo genere. Una vez que el balón está en cualquiera de las dos áreas, hay entrar el acierto o desacierto del futbolista. No hay otra. Puedes trabajar la finalización todas las veces que quieras, pero hay que tener acierto individual. Esto va de hacer goles y no concederlos".

Un año sin ganar en casa: "Es complicado decirle nada a la gente porque no sabemos qué decirnos a nosotros. No tiene mucha explicación estar un año entero sin ganar cuando el equipo ha tenido opciones más que sobradas para hacerlo. Por ejemplo, recuerdo el día del Villarreal en el que fuimos superiores en todos los aspectos menos en las áreas. El partido del Cádiz, sinceramente, hubiese preferido otro rival. Conozco el fútbol y la victoria en el Sánchez Pizjuán nos convierte en invitados de una fiesta que hubiese preferido seguir desde casa [pelea por el descenso]".

Recta final: "Veo el día a día de los jugadores y dentro del club. Es difícil saber que el año que viene el Almería estará en Segunda División, por lo que competir así es complicado. Hay que tratar de sacar lo mejor de cada uno. Psicológicamente también me desgasta ir uno a uno para competir. Vine aquí sabiendo a lo que venía y ahora solo tocar ir adelante y ganar contra Mallorca y Cádiz".