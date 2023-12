Pozo: "Contra el Mallorca tenemos una oportunidad de oro"

Alejandro Pozo ha sido entrevistado este jueves por UDA Radio en la previa del encuentro contra el Real Mallorca. El lateral derecho, que está entrando nuevamente en los planes de Gaizka Garitano por delante de Houboulang Mendes, ha confirmado que "necesitaba encontrar mi nivel" después de un inicio en el que tuvo escasos minutos.

Sobre la cita liguera de este domingo, el andaluz ha señalado que "el equipo tiene una oportunidad de oro", ya que el vestuario "se encuentra jodido". También ha confirmado que Luis Suárez estará disponible en enero y que en el mercado invernal llegarán algunos jugadores.

Qué distinto sería si lo de Madrid hubiera acabado con empate o incluso con victoria, ¿no?

Sí, totalmente. La verdad que el equipo, menos los primeros treinta minutos, demostró que es capaz de plantarle cara a cualquiera. Tuvimos al Atlético Madrid ahí pidiendo la hora, con Simeone muy desesperado y nosotros estábamos muy cómodos. El equipo tuvo ocasiones muy claras, pero ellos tienen un porterazo que salvó dos buenos disparos.

¿Se necesitan más los resultados que las sensaciones?

Totalmente, la verdad que la sensación del equipo, te hablo internamente, es buena. Los últimos partidos estamos jugando bastante bien. Es verdad que no encontramos el gol con la facilidad de antes, pero lo que marca son los resultados. El equipo tiene una oportunidad de oro este domingo en casa, con nuestra afición. Nos daría un empujoncito porque corroboraría el trabajo de estas últimas semanas.

¿Hay cierto grado de frustración en el vestuario?

El equipo está jodido. Hay que intentar abstenerse de todo lo que hay afuera porque sabemos que hay que ganar. No queda otra que intentar darlo todo en los entrenamientos. Lo que no podía ser era perder el partido y estar andando. El equipo ha dado un cambio porque peleamos hasta el final. Si se pierde así, no hay nada que reprochar. Ojalá llegue esa victoria porque necesitamos esa pizca de suerte de cara a gol que el año pasado teníamos y este año nos está costando bastante.

¿Mantienes la relación con algunos excompañeros del Mallorca?

Yo llegué en el mercado de invierno. Ellos mantienen prácticamente un importante bloque desde Segunda y les está yendo bien. Yo me juntaba mucho con Lago Junior, que ya no está en el equipo. Además, fue justo en la época del COVID, que fue difícil porque fue una época complicada. No obstante, soy un jugador que siempre estoy riéndome, haciendo bromas y suelo dejar buena impresión.

¿Qué esperáis del conjunto bermellón?

Desde que están con Aguirre juegan igual. Ellos plantean una defensa de cinco en bloque bajo y su plan es salir a la contra. A ellos no les gusta mucho el balón, pero tienen jugadores muy buenos. Los resultados no son los que querían, pero este es un partido contra un rival directo, a pesar de los nueve puntos de distancia. Ganar nos daría un subidón bastante bueno porque sería la primera victoria.

¿Es la última oportunidad para vosotros?

No queremos decir eso porque en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Estamos jodidos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Entiendo que la gente pueda decir que es imposible, pero tienen que confiar. Tenemos muy buen equipo, más lo que llegue en enero, lo podemos sacar adelante entre todos.

¿Cómo estás en el plano personal?

Hay ocasiones en las que es bueno estar en el banquillo para salir después y dar tu mejor nivel. El partido contra el Getafe me vino bastante bien de cara a aprovechar esa oportunidad. En el Metropolitano jugamos con carrilero, que es una posición en la que me siento bastante cómodo porque he sido muchos años extremo. Mi vocación siempre es sumarme al ataque y ahora están saliendo las cosas. Necesitaba encontrar mi nivel.

¿Cómo es Pozo dentro del vestuario?

Llevo varios años aquí y soy de los más veteranos. Intento siempre animar con una sonrisa en la cara. A veces a lo mejor no pega, pero bueno, intento ser así tanto fuera como dentro.

¿Hay alma y carácter dentro?

En el día a día hay muchos jugadores que tienen ese liderazgo. Este año es complicado por la situación en la que estamos, ya que se han ido varios pesos pesados que tenían mucha experiencia en Primera División, pero no es excusa ninguna. Los que estamos aquí somos capaces y estamos capacitados para sacarlo adelante y se ha visto que le plantamos cara a cualquiera y solo falta que estemos bien en las dos áreas.

Tenéis experiencia muchos en la máxima categoría.

Al final es el momento del equipo. Nos afecta una situación en la que no ganamos, nos metían gol y parecía que no podemos remontar. La cabeza también da muchas vueltas. En los últimos partidos estamos jugando y dejando buenas sensaciones. Con el Real Betis no merecíamos ni mucho menos el empate en un día que tuvimos muchísimas ocasiones que no solemos fallar y contra el Atlético de Madrid podríamos haber empatado e incluso irnos con la victoria.

¿Cómo ves el mercado de invierno?

Está claro que nos reforzaremos porque la situación no es buena. Yo solo pido que el que venga sea para ayudar y aportar. También son importantes los jugadores lesionados que se están recuperando. Luis Suárez vuelve en enero y supongo que traerán otro delantero.

La victoria que llegue, aunque sea por 1-0 en el minuto 94.

Bueno, que sea un poco antes para no sufrir tanto [risas]. Hace mucho tiempo que no ganamos y fue precisamente contra el Real Mallorca.

¿Es cierto que ganar ayuda a ganar y perder ayuda a perder?

Cuando estás en un momento malo, un gol fácil lo fallas y, cuando estás en un momento dulce, le pegas desde cuarenta metros y la metes por la escuadra. Estamos en ese momento en el que Greenwood llega y nos mete ese gol en El Coliseum.