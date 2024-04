Ramazani entona su particular mea culpa

Largie Ramazani ha tardado cuatro días en disculparse ante la afición de la UD Almería por la conducta que tuvo en el encuentro ante el Villarreal. Nunca es tarde si la dicha es buena, que suele decirse. El extremo belga resultó expulsado de forma rigurosa y luego se despachó a gusto contra el colegiado Ortiz Arias en el túnel de vestuarios, anotando este convenientemente la retahíla de insultos que vertió hacia su persona en idioma inglés.

Según reflejó en el acta arbitral Ramazani no se mordió la lengua: “Una vez finalizado el partido y dentro del túnel de vestuarios, el jugador local número 7, D. Largie Ramazani, se acercó a mí de forma agresiva y con actitud intimidatoria, sin llegar a contactar conmigo físicamente debido a que fue sujetado por cuatro miembros del equipo local aproximadamente. Una vez fue apartado, se dirigió a mí gritándome en los siguientes términos: ‘iFucking dick head!", "iFucking cunt!", "iFucking idiot!", dejó escrito el árbitro madrileño.

El futbolista rojiblanco era suspendido el miércoles por el Comité de Competición con un encuentro por la doble tarjeta amarilla que vio en el minuto 87 y con cuatro por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas hacia el árbitro principal a la finalización del partido. Además, era castigado con una multa económica de 2.400 euros. Al atacante de la UDA se le aplicó el artículo 99 del Comité de Disciplina de la RFEF, que contempla una suspensión entre 4 y 12 encuentros, por lo que ha recibido la menor sanción en este apartado.

"Dear Rojiblancos



I acknowledge my mistake in the last game and understand your disappointment. I can handle criticism and hate, but my commitment to the club runs deep. I take responsibility for my actions. I am working to learn from this and become a better player and… pic.twitter.com/mzuVcvqXQO