Real: "Es especial volver a casa, es la primera vez que jugaré en Riazor desde que me marché"

¿Partido especial por volver a Riazor?

-Sí, vuelvo a casa después de unos cuantos años fuera. Va a ser la primera vez que juegue allí desde que me marché y siempre es especial volver a jugar a casa.

Fue recogepelotas del Dépor y se las verá con el equipo de su casa...

-Son muchas vivencias. Llegué al Deportivo con 12 años y me fui con 24, es una vida allí. Imagínate para un chico de La Coruña empezar como tantos otros soñando con jugar en el Deportivo, crecer allí jugando Champions y ganando títulos, es algo muy bonito lo que me dio el club y volver a casa ante tu gente y familia que te sigue desde la distancia y no precisamente cerca de casa, es algo bonito.

¿Especial también por el presunto interés que el Deportivo ha manifestado en repescarlo?

-Eso son rumores, yo no tengo conocimiento de esa situación y estoy tranquilo. Sé que ahora se hablarán muchas cosas de mi futuro, pero no tengo constancia de eso, es muy pronto y estoy muy centrado, por lo que no le presto mucha atención.

¿Jugar ante el Deportivo puede ser la prueba del algodón?

-Es un partido más. Por las alturas en las que estamos y el mes tan complicado que llevamos puede marcar un poco la trayectoria final del equipo, pero somos conscientes de que tenemos gran parte de la temporada hecha, sin ver más allá. Aún queda mucho y debemos seguir peleando, hemos demostrado que podemos ganar en cualquier campo y si conseguimos sacar un buen resultado allí sería una machada para mostrar que somos candidatos a pelear por otras cosas más que la permanencia.

Si ganan salta la banca...

-Al final es intentar seguir acercándose a esas posiciones, intentar dejar la salvación lista cuanto antes matemáticamente, pero paso a paso, sin volvernos locos y sin presión, quedan 12 jornadas y esto va a dar muchas vueltas. Seguiremos la línea de ganas, hambre e ilusión. Si apretamos podemos ser uno de esos equipos que hay ahí.

¿Esperan a un Deportivo similar al de la ida en el Mediterráeneo o en casa cambiarán?

-Han cambiado poco. Tratan de dominar el partido con balón, acumulan mucha gente por dentro, tienen muchos jugadores que se asocian bien y buenos técnicamente. Va a cambiar poco, llevan una racha con la que no estarán contentos, pero son fieles a un estilo e idea que le ha dado resultados y creo que es el camino que tienen que seguir. Nosotros haremos lo mismo en casa que fuera y ellos también, está más o menos claro.

¿Hay ansiedad por La Coruña?, ¿para ellos el play-off sería un premio menor?

-Creo que la presión es un poco más del entorno, de la gente. Es un recién descendido que hizo una plantilla para intentar ascender cuanto antes y cuando encadenas unos cuantos resultados negativos se ve de la peor forma. Desde dentro están tranquilos porque los que llevan años en la categoría saben que la temporada es muy larga y están a dos partidos del ascenso directo. Hay muchos equipos metidos en la pelea y no tienen que volverse locos, el vestuario y el cuerpo técnico es consciente de ello, pero el entorno siempre quiere más. Su objetivo es el ascenso directo, pero son muchos en la pelea y la categoría es dura, no sé cómo plantearían el play-off, creo que siguen pensando en ascender directo.

¿Podría volverse en favor del Almería el partido en caso de adelantarse?

-Son ellos los que juegan en casa y tienen la presión de seguir escalando posiciones para que no se le escapen los dos primeros. Llevan una semana sin competir [la última jornada les tocaba el excluido Reus] y seguro que tienen ganas de jugar y agradar a la afición. Somos conscientes de ese papel y tenemos claro el nuestro.

Minuto 90 con 0-0 en Riazor y lanza usted el penalti...

-Si se da la situación no veo cuál es el problema. Ya asumí el riesgo otras veces, al fin y al cabo son 3 puntos más y tampoco voy a darle muchas vueltas. Haré lo mismo que en otros partidos.

Trascendió que en caso de ascenso continuaría en el Almería, pero si no se diera, ¿seguiría si el club igualase cualquier oferta proveniente de Segunda?

-Sí me lo planteo, y no hablando ni del contrato siquiera porque es algo que llevan los agentes, me refiero más a un tema personal, todo el mundo sabe lo bien que estoy aquí, se demuestra semana tras semana. Es un sitio donde te sientes querido, estás a gusto, el entorno, el vestuario y el club es favorable, siempre te hace estar abierto a estar ahí. Está claro y eso es así.

Cómo han cambiado las cosas desde este verano en Marbella cuando tuvo que pasarse del hotel de concentración del Tenerife en pretemporada al del Almería...

-Es normal, cuando se da un cambio de equipo y situación, cambiándome de hotel en una concentración, al principio no es fácil porque no conoces a la gente y cuesta tanto en el campo como fuera. El grupo que me he encontrado favorece que la situación personal mejore y esté a gusto aunque al principio costase un poco.

¿Al futbolista le cuesta venir de no competir?

-No, con el trabajo de la semana se hace hincapié en trabajar más fuerte y hay un amistoso. Son cosas que al final se quedan de puertas afuera del vestuario porque cuando entras al campo se te pasa si vienes de ganar o contra quién jugaste. A ellos no creo que les afecte.

¿Le gustaría ser el nuevo Valerón?

-A mí me gustaría ser Juan Carlos Real, cada uno es como es. Desde pequeño en La Coruña siempre ha existido la comparación por el nombre, la posición y haber salido cuando él todavía estaba allí. Pero compararme en un jugador como él es demasiado, un halago, pero estuvo a otro nivel. Tengo mi camino y otras características bastante diferentes y hace tiempo que no le doy vueltas a eso.

¿Cree que tanto Deportivo como Tenerife estarán arrepentidos de dejarlo marchar?

-Ahora como las cosas van bien y estoy jugando, además de suerte de cara al gol, la gente puede tener pena por dejarme ir, pero cuando te vas de un sitio es porque tu situación es bien diferente y en el futuro no se puede controlar. El futbolista trata de buscar su sitio y los clubes siempre lo hacen con la mejor intención para ellos, de lo contrario está claro que no me hubieran dejado marchar.

¿Qué le parecen las palabras de René acerca de que todo el mundo se 'empalma' al oír la palabra play-off?

-En cierto modo es normal que se anime la gente y se mire hacia arriba y haya ilusión. Está bien, pero sin perder de vista de donde se viene los años anteriores. Se ha sufrido mucho e incluso en agosto pocos podían aventurar que estuviéramos en esta situación a estas alturas. Es bonito pelear por algo más que la permanencia.

Habla de encontrar su sitio, frase que repetían mucho Corona y Soriano, ídolos de la afición, ¿sería una opción echar raíces en Almería?

-En el fútbol nunca se sabe porque el año pasado firmé dos temporadas en el Tenerife y al cabo de uno ya estaba fuera. Piensas que llegas a un sitio donde no puedes estar y luego estás un tiempo... El mundo del fútbol tiene mucha incertidumbre. Si estás a gusto, las cosas van bien y todo de cara es para planteárselo. Todavía no miro más allá, pero todo el mundo es consciente, y yo también, de que aquí estoy bien y es algo que me puede interesar.

¿El mono de trabajo se lo ha puesto este año con Fran Fernández?

-El futbolista tiene que ir creciendo año a año, intentando aprender para ser un poco más completo. Para llegar al fútbol profesional lo que de pequeño te valía luego tienes que ir aumentándolo o te quedas atrás. No es algo nuevo, siempre he sido un jugador de equipo que ha sabido atacar y defender, pero en una categoría como esta si los once no defienden y hay división es difícil que las cosas vayan bien. Si la defensa ve que el de arriba defiende y da la cara se contagia y ayuda. Trato de abarcar más de un aspecto para mí y para el perfil del equipo.