René Román: "El Almería es el equipo de mi corazón"

Con 40 años recién cumplidos, René Román Hinojo (El Bosque, Cádiz, 15 de diciembre de 1983) espera que esta edición 33 de Sesiones AFE le abra las puertas de algún equipo para vivir la que, posiblemente, será su última etapa en el mundo del fútbol. Con un físico al que no han castigado las lesiones a lo largo de su longeva carrera profesional, el guardameta recibió diferentes ofertas el pasado verano, pero optó por esperar al no llenarle plenamente ninguna de ellas.



“Conozco las Sesiones AFE, pues participé en una de las primeras ediciones”, recuerda el portero gaditano, que reconoce que aquella experiencia me cambió la vida. Llevaba años jugando en Segunda B y en ese momento tuve la suerte de fichar por el Barakaldo. A continuación, ya di el salto al fútbol catalogado como profesional, a equipos de Segunda División, algo que llevaba años buscando”.





Onésimo





“Soy consciente de que tengo una edad, pero me siento bien y quiero seguir jugando. En verano tuve ofertas, pero decidí esperar. En cuanto me enteré de que Onésimo era el entrenador de Sesiones AFE, al que tuve la pasada temporada, decidí apuntarme. Tengo muy buen recuerdo de él y sé que voy a disfrutar a sus órdenes. Ojalá surja una buena oferta ahora en enero”, comenta el futbolista.



Tiene claro René que “estoy en mi etapa final, pero tengo ilusión por seguir. Se mira mucho la edad, pero mi rendimiento está ahí. Me he cuidado mucho y quiero seguir disfrutando del fútbol. Hay porteros que siguen jugando a mi edad. Además, las lesiones me han respetado y por ello quiero continuar jugando, al menos un año más”.



Destaca el enorme valor de Sesiones AFE para cualquier futbolista que se encuentra sin equipo, “para los jóvenes es una experiencia magnífica y una gran oportunidad. Las condiciones son de equipo profesional, AFE nos ofrece todo para ponernos a punto”.



Echa la vista atrás y recuerda que “mi abuelo era portero y empecé en mi pueblo, jugando en equipos de la zona, pero mi carrera deportiva de verdad empieza en los Arcos C. F., un salto muy grande al jugar ya en Primera Regional. Además, logramos cuatro ascensos seguidos… Todo fue tan rápido que me planté en poco tiempo en Segunda B”.



Racing Club Portuense, Real Betis B, Unión Estepona C.F., C.P. Cacereño, F.C. Cartagena, Barakaldo C.F., Real Jaén C.F., U.E. Llagostera, Girona F.C., U.D. Almería, S.D. Ponferradina, F.C. Dinamo de Bucarest y C.D. Atlético Baleares, son los clubes en los que ha militado el portero andaluz, que defendiendo la verdiblanca del Real Betis “llegué a ser convocado con el primer equipo, aunque nunca he jugado en Primera División”.



Poniendo en valor un ascenso con el Girona, René Román tiene muchos recuerdos acumulados y destaca por encima de todas una etapa de su carrera: “A la que tengo más cariño es la que viví en el Almería. Llegué en una época muy complicada para el club, salvándonos del descenso a Segunda B, algo que hubiera sido fatídico. Poco a poco fuimos reflotando al equipo, yo puse mi granito de arena y ahora disfrutan de jugar en Primera División. El Almería, en una palabra, es el equipo de mi corazón”.



Sí tiene claro que “con el Girona consigo el logro más importante de mi carrera deportiva con un ascenso a Primera División, algo que nunca hubiera imaginado. Mi compañero en la portería era Bono, ex del Sevilla, y jugamos los mismos partidos. Fue una competencia muy bonita”.





Rumbo a Bucarest





A lo largo de su dilatada carrera, ha tenido la oportunidad de trabajar a las órdenes de muchos entrenadores, comentando que “aunque los he tenido muy buenos, Onésimo está en el top 3, y tampoco me puedo olvidar del portugués Pedro Manuel, con el que trabajé en el Almería”.



Hace unos años hizo las maletas y aceptó una oferta del Dinamo de Bucarest “porque tras tantos años en Segunda División, no me quería retirar sin jugar en el extranjero. Me apetecía vivir esa experiencia, pero por desgracia hubo impagos y sólo pude estar medio año”. “En el fútbol hay que disfrutar los buenos momentos, porque muchas veces son malos los que más vives”, señala.



Tras regresar a España, está a punto de fichar por el Real Zaragoza, pero finalmente firma por el Atlético Baleares, “es el último equipo en el que ha jugado. Un equipo hecho para luchar por el ascenso, algo que casi conseguimos en mi primera temporada. Tras acabar esta etapa, estoy a la espera de encontrar algo interesante. En verano decidí esperar a pesar de recibir alguna propuesta”, dice para terminar René Román.