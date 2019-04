René desvela que tiene una oferta del Almería para seguir dos años más

René Román ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa en la que los niños del Campus rojiblanco de Semana Santa han ejercido de improvisados periodistas que ya cuenta con una oferta en firme de renovación por parte de la UD Almería.

"El club me comunicó que cuentan conmigo para el año que viene y le pedí un poco de tiempo para pensar y valorar todo. La predisposición del club es que siga y les he pedido tiempo, si las cosas van bien René seguirá el año que viene en el Almería. Si no se ha hecho aún es porque le pedí un poco de tiempo".

El guardameta rojiblanco, que llegó hace dos cursos procedente del recién ascendido Girona con la carta de libertad bajo el brazo, desvelaba igualmente que la duración del nuevo contrato sería por dos campañas más: "El club me ofrece dos años de contrato, no tengo ningún problema en decirlo y muy agradecido al club por la predisposición para que René continúe. Tengo que valorarlo todo porque estoy en una edad [35 años] que quizá sea la última oportunidad que tenga para decidir, pero desde el club hay total predisposición para que el año que viene René esté en el Almería".

De esta forma el arquero gaditano es el segundo en hacer público que la dirección deportiva cuenta con sus servicios, al igual que también hiciera el propio Corona con el técnico, Fran Fernández, cuya renovación se encuentra igualmente en compás de espera.