Rioja: "Ni Corpas ni yo nos tenemos que preocupar por el gol"

¿Cómo está físicamente tras no terminar el entrenamiento?

-La verdad que me encuentro bien, me he salido por precaución, pero estaré bien para lo que decida el míster hacer conmigo el fin de semana. Ahora toca recuperarse y estar a tope.

La meta inicial de los 50 puntos está ya a la vuelta de la esquina...

-La idea es intentar dar guerra en cada partido y sacar los máximos puntos para llegar lo antes posible al objetivo, haciendo más puntos de los previstos. Se está haciendo en cada partido y seguirá haciéndose en lo que queda.

¿No es mucho exigirle a los extremos que además de subir y bajar tengan gol?

-Estamos aquí para intentar mejorar en todos los aspectos y ese es uno de los que tenemos que mejorar, pero no solo un jugador en concreto. Llevamos dos partidos sin hacer gol y es algo que repercute en todo el equipo. Estamos en un buen camino y los goles llegarán seguro. Ni Corpas ni yo en particular nos tenemos que preocupar por eso, sino intentar mejorarlo y aprender de los errores, nada más. Estamos haciendo un buen trabajo y eso no puede manchar todo lo que hay detrás.

El equipo genera muchas ocasiones, ¿cree que la falta de gol ha impedido entrar ya en play-off?

-Claro, si las metes en Coruña tendrías dos puntos más y la semana anterior con el Granada otros dos. Si esta rueda de prensa en vez de a mí se le hace a Quique del Dépor con la que tuvieron en el minuto 93 diría lo mismo. En muchas ocasiones nos ha salvado René y si no ocurre hablaríamos de que encajamos muchos goles. Cada equipo tiene un pero y si no lo tuviéramos todos estarían arriba.

¿No cree que existe cierto riesgo de relajación al venir un tramo de calendario más asequible?

-El Rayo viene de meterle cuatro al Numancia, en una muy buena dinámica y en esta categoría todos los equipos te ponen en riesgo, no hay ninguno fácil.

Fran Fernández dijo que solo un 98% del plantel 'arrima ya el hombro', ¿teme que haya compañeros que se dejen llevar?

-No, para nada. Estoy al 100% seguro de que mis compañeros tienen compromiso y son profesionales. Sé que al que le toque jugar ofrecerá su mejor nivel. El 98% es casi el 100%, alguno puede estar en baja forma o físicamente por molestias no llegue, el porcentaje es muy corto.

"Estoy al 100% seguro de que mis compañeros tienen compromiso y son profesionales"

¿Es el año que más está disfrutando como futbolista?

-La temporada pasada también disfruté mucho, fui feliz en Marbella al jugar el play-off, que nunca había disputado. Pero era una categoría inferior y ahora hablamos de un nivel profesional, a un salto de la primera categoría, por lo que la exigencia es máxima. Cuando tú te exiges y ves tu trabajo realizado, la satisfacción es mucho mayor.

El Rayo Majadahonda juega con tres centrales y carrileros largos, ¿cambian mucho la preparación del partido?

-Siempre cambian ciertos aspectos respecto al equipo rival porque cada cual tiene su esquema y cuando juegan con cinco atrás hay que cambiar un poco la presión. Ya lo hemos hecho con otros equipos como en el Tartiere y obtuvimos victoria, también en casa. Estamos mentalizados de presionar bien.

¿Renovaría a Fran Fernández si fuera Alfonso García?

-El entrenador está haciendo un buen trabajo, no entro a valorar eso porque son cosas de Alfonso y de Miguel Ángel Corona. Supongo que sí porque su trabajo está ahí y el equipo lo está haciendo bastante bien Es mérito de todos y cada uno de los que conforman esta plantilla.

En La Coruña al parecer hubo ojeadores de Eibar y Getafe para verlo en acción...

-No lo vivo de ninguna manera. Si otros vieron al Eibar y al Getafe en Riazor yo vi a David Simón, que era el que me tenía que marcar y al que tenía que intentar desbordar y que no me desbordase. Me centro en el rival que tengo enfrente e intentar hacer buenos entrenamientos para que el míster me ponga cada fin de semana y una vez que me toque, intentar hacerlo lo mejor posible y poco más. Cuando llegue el final de temporada habrá tiempo para hablar más allá de lo que es el Almería, que es al equipo que represento y con el que me siento muy feliz.

Los de Iriondo mueven bien la pelota...

-Ellos van a intentar tener la pelota, pero nosotros hacemos muy buena presión y a los rivales les cuesta salir jugando por el tipo de juego que realizamos. Tienen ese riesgo, pero cuando hay pérdidas tienen vigilancias por detrás. Vienen de una categoría inferior a la que no quieren volver, con jugadores que se quieren dar a conocer como ocurre en el Almería y será un partido atractivo y bonito.

¿Es el rival que peor se lo ha hecho pasar?

-Posiblemente sí. Allí no hicimos un buen partido, fueron superiores a nosotros en uno de los peores partidos del Almería y queremos cambiarle la cara a eso. Solo el Osasuna nos ganó en la ida y la vuelta y eso demuestra que entendemos a los rivales y sabemos en lo que nos hemos equivocado para no repetirlo.

¿Sueña con el play-off o se conforma con la salvación?

-Primero tenemos que hacer 50 puntos para estar tranquilos y mirar a puestos más altos, es cierto que lo tenemos a mano y si le ganamos al Rayo, el objetivo a corto plazo, ya lo acariciaremos, teniendo la permanencia virtual, y a partir de ahí miraremos a objetivos más altos.