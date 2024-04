Robertone: "El equipo se siente en deuda con la primera victoria en casa"

Una semana después de las declaraciones de Sergio Arribas que convulsionaron a un ya de por sí tocado vestuario rojiblanco, la UD Almería autorizaba nuevamente declaraciones de sus jugadores a los medios de comunicación, pasando este jueves Lucas Robertone por los micrófonos de UDA Radio. El centrocampista argentino acumula cuatro campañas en la entidad indálica y expresaba su incredulidad por cómo se han desarrollado los acontecimientos en este 'annus horribilis'.

¿Podría decirse que no van a cejar en el empeño hasta ganar en casa?

Lógicamente el equipo se siente en deuda en ese sentido, ya que no llegó la victoria en casa. Es algo de locos, muy raro, porque la temporada pasada éramos muy fuertes y ganamos la mayoría de partidos. Este año ni uno, pero es la dinámica del equipo la que te lleva a eso. Seguimos trabajando y creyendo porque se lo debemos a la afición.

¿Sabe mejor encarar los entrenamientos con el punto cosechado en San Sebastián?

Aparte de terminar empatando tuvimos buenas sensaciones después del gol, con ocasión para ganar [Ramazani] que no entró. Son mejores sensaciones que si el resultado hubiera sido 2-1. Es una linda oportunidad el domingo ante un rival que juega un gran fútbol sacar esa primera victoria.

Algunos aficionados no acaban de ver que se compitiera ante la Real...

Cuando las cosas no salen o un rival es superior somos los primeros en decirlo porque sabemos que habrá partidos malos y buenos. Competimos en San Sebastián, Madrid o Barcelona, donde estuvimos muy cerca, aunque lamentablemente el resultado no llegue. No queda otra que seguir trabajando porque todavía quedan siete partidos.

Otras tantas veces no han dudado en hacer autocrítica.

Recuerdo el día del Celta, que por más dolor que sienta uno hay que decir las cosas como son y las siente dentro del campo. Cada uno tendrá su opinión, pero en eso estoy tranquilo porque tratamos de ser sinceros. Cuando las cosas no salen, se dice.

¿En el Reale Arena celebró el penalti como viendo que por fin algo iba de cara?

Significó muchas cosas. Primero que tenía la jugada del primer gol, que por desgracia podría haber hecho un poco más, aunque es un poco rápida. Tenía esa espinita y con ese pase que pude encontrar y terminar en el penalti fue ese desahogo del primer gol de ellos. Los compañeros también lo vieron así, es una parte importante de la jugada que deriva en el penal.

Embarba lo lanza y usted recoloca a todo el equipo, síntoma de que siguen muy enchufados.

Una vez se cobró el penalti la gente suspiró. Todos teníamos la confianza de que Adri lo metiera pero hay que estar atentos al fallo y vi a la gente un poco relajada en ese sentido. Traté de enchufarlos un poco.

¿Creyeron en el triunfo en el descuento?

No sé si alguien fue a celebrarlo o no con Adrián porque en el campo se notan las sensaciones y para ellos fue un golpe duro porque tenían el partido medianamente controlado. Encontrarse con el penalti y la expulsión quedando poco y el descuento sentía que una más íbamos a tener y fuimos a por ello.

El domingo llega el Villarreal, ¿es un rival que puede venirles bien a su estilo?

Nos viene bien porque intenta jugar por abajo y asociarse. Esta temporada perdimos de visitante por un detalle porque hicimos un gran partido con muchas ocasiones. Ojalá y se dé un partido parecido y entren las que tengamos. Es un rival lindo de ver y ojalá estemos a la altura para llegar a la victoria.

¿Vigilarán especialmente el balón parado de los de Marcelino?

Tienen un gran sacador como Parejo y buenos jugadores de juego aéreo, ya hemos visto análisis y trataremos con nuestras armas de contrarrestarlos. Es un factor muy importante porque a veces abren o definen el marcador y hay que estar muy atentos.

¿Llegaron a sentir el miedo de igualar con Sporting de Gijón?, ¿es un alivio haber sumado ya 14 puntos?

Sí que se habló mucho antes, pero el equipo tenía más en la cabeza la primera victoria que superar los puntos del Sporting. Ganar en Las Palmas fue un desahogo muy grande. Si superamos los puntos y no ganamos un partido la sensación no sería tan buena. Ganar en Las Palmas sí que fue un alivio.

¿Puede que su rol esta campaña haya sido más defensivo?

Sí, con Vicente ]Moreno] al inicio me utilizó más de doble pivote, algo más atrás. Eso hace que las estadísticas no sean tan buenas como el año pasado al jugar más retrasado. Pero en cualquier posición del centro del campo donde pueda ayudar voy a estar cómodo.

Este curso ha repartido asistencias pero aún le falta ver portería.

Ojalá llegue. Las asistencias son muy importantes pero la sensación del gol es muy linda porque da mucha confianza. Espero que llegue antes del final de temporada.

¿Qué implica para usted lucir el brazalete de capitán?

Es un orgullo y un privilegio que mis compañeros y cuerpos técnicos me dieran esta confianza y la agradezco porque he pasado mucho. Estoy muy contento en este club, le tomé mucho cariño por todo lo vivido, fueron años muy intensos y como capitán y jugador de 4 temporadas esta situación duele y a uno le afecta. Siendo capitán tienes que sacar algo que no sé de dónde sale para tratar de tirar adelante y que tus compañeros te sigan cada vez que surge una situación adversa aunque no se vea. Con ayudar a los compañeros dentro del campo ya estoy contento.