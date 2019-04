Rocha: "Nos falta tener instinto asesino en el área contraria"

¿Cómo ve la situación a nueve jornadas para el final y estando a ocho puntos del play-off?

-Hay que tener los pies en el suelo. El objetivo que se marcó el club al principio de temporada era la permanencia y tenemos que tener en mente que si nos ponemos con 49 puntos sería casi definitivo dejar esa meta bajo el brazo y tendríamos ocho partidos para seguir peleando. Hay que ganar lo antes posible para quitar esas pequeñas dudas que podamos tener y poder soñar porque sin presión podemos hacerle daño a cualquier equipo.

¿Buen espía para recibir al Nástic?

-A medias, hay muchos compañeros nuevos que están jugando y a algunos no los conozco, pero suelo hablar con ellos. No hay que fiarse en absoluto. Tengo la suerte de estar en los dos vestuarios este año y la diferencia no es tanta como dice la clasificación. En la primera vuelta ya costó mucho sumar un punto allí. Este año el Nástic no ha tenido esa pizca de suerte que se necesita para que los partidos igualados caigan de tu lado. Quien piense que se sacarán los tres puntos de forma holgada está muy equivocado, es un equipo que compite y se está agarrando a la permanencia como un clavo ardiendo. El vestuario es super honrado, ha trabajado lo indecible para tener esta pequeña posibilidad de permanencia y nos lo va a poner difícil.

Cinco partidos sin ganar, ¿cree que al equipo se le han podido indigestar los 50 puntos?

-Hemos estado más cerca de ganar que de perder en la mayoría de partidos. Ha faltado ese canto de la moneda que a veces cae de tu lado y otras no. En Coruña no ganas porque el balón de Corpas va al palo y el otro día tuvimos opciones de peligro y nos hacen el gol de penalti. Es cierto que en las últimas jornadas nos cuesta más hacer gol pero el juego del equipo ha sido muy regular. Las sensaciones no van al hilo con los resultados porque están siendo buenos, nos falta tener ese instinto asesino en área contraria para que la cantidad de veces que llegamos hagamos más daño.

¿A qué puede obedecer esa sequía goleadora, que parece más estructural que coyuntural?

-No sé cuál es la fórmula mágica porque si la tuviéramos la estaríamos poniendo en marcha. Llegamos mucho y generamos, pero nos cuesta más que a otros equipos hacer gol. Son rachas, dinámicas, a veces te da en las espaldas y entra y otras cuesta más. Estamos trabajando bien y generamos mucho como para preocuparnos. Lo malo sería no llegar, debemos estar tranquilos y confiar porque la gente que tenemos tiene calidad de sobra para subir el porcentaje de éxito en las ocasiones.

Entonces no hay comedura de coco por eso...

-En absoluto. En Almendralejo estábamos jodidos por generar y no sumar, pero eso es difícil de entrenar. Generamos tanto que si el porcentaje de éxito fuera elevado los goles serían muchísimos. Lo bueno es que se genera y siempre estamos más cerca de ganar los partidos que de perderlos.

¿El play-off lo ven todavía factible?

-Va a estar complicado. Nosotros lo tenemos muy claro, de puertas para adentro el mensaje es hacer 50 y tener tiempo para ver dónde llegamos. Sumando 50 puntos dejamos la permanencia certificada e iremos sin presión. En las últimas jornadas no se van a sumar tantos puntos porque los de abajo se agarran al máximo y a los de arriba empiezan a temblarle las piernas. Igual somos el Valladolid del año pasado, que iba de tapado y se metió.

¿Qué Nástic se espera?

-Van a venir a defender un poco más atrás, pero son intensos y en la presión tras pérdida son agresivos, además de tener gente arriba determinante y que con espacios son peligrosos. Saben que al contraataque nosotros somos peligrosos y en eso se sienten cómodos. Vendrán más retrasado de lo que vimos el último partido en casa ante el Rayo Majadahonda pero arriba tienen gente como Kanté, Luis Suárez o Uche que con espacios son muy peligrosos.

¿Ha habido algún acercamiento para una posible renovación?

-De momento nada. Seguimos en la misma tónica, quedan todavía casi dos meses para que acabe la temporada y habrá tiempo de hablar del año que viene.

Enrique Martín prima mucho el aspecto psicológico...

-Sí, es un tío peculiar que intenta hacer esa ayuda mental que el jugador necesita. Nos llevamos los problemas a casa y cuando estás con la mente ocupada cuesta estar más liberado en el campo. Su forma de enfocar los entrenamientos es esa para sacar de cada uno lo que tenga dentro. El equipo tiene ahora esa pizca más de confianza que le faltaba. Son jugadores de mucha calidad y rompo una lanza a su favor porque han tenido un año muy difícil, incluso perdiendo al delegado, una persona muy querida. Ahora la cosa está más calmada y yo quiero que gane el Almería, pero también que logren la permanencia porque hay mucha gente a la que aprecio.

Le llegó al corazón el Nástic por lo que dice...

-Sí, estuve allí tres años en una primera etapa y luego estos seis meses y tengo gente allí a la que aprecio un montón, tanto compañeros como empleados del club. Quiero ganar el sábado sí o sí pero también que se salven porque le tengo mucho aprecio al club.