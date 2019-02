Romera: "Es más difícil hacerle daño al rival que te espera encerrado atrás"

José Romera es el único jugador del plantel rojiblanco que ha disputado todos los partidos ligueros hasta la fecha como titular en el carril diestro. El domingo reciben la visita del Numancia en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (18:00) y esperan recobrar las buenas vibraciones en casa ante un equipo que deja más espacios tras la visita de otros más rocosos como Cádiz y Osasuna y la salida a Málaga.

Tocan dos partidos en casa seguidos ante Numancia y Córdoba que pueden servir para dar ese estirón en la tabla...

-El equipo está en una buena dinámica. Tras el fin de semana contra el Málaga somos positivos, tenemos ganas de conseguir los tres puntos que por pequeños detalles no hemos podido lograr en las últimas jornadas.

¿Qué cree que le ocurre al equipo, que ha mejorado sus prestaciones fuera pero le cuesta más en casa?

-Siempre va a ser más difícil hacerle daño a un rival que te espera encerrado atrás para contrarrestar tus armas. De todas formas el equipo en casa está haciendo buenos partidos, con ocasiones, y luchando de tú a tú con rivales de gran nivel. Si seguimos así vendrán los buenos resultados.

El Numancia ha cambiado bastante respecto al duelo de ida.

-Es un rival directo porque estamos juntos en la clasificación y tendremos que estar atentos y concentrados. Se han reforzado en invierno y traen buena dinámica. Somos conscientes de lo que nos jugamos y saldremos a darlo todo.

¿Es buen momento para dar un salto y salir de la tierra de nadie?

-Buen momento va a ser siempre, ahora, hace un mes y dentro de un mes. Partidos sencillos ya no hay ninguno porque cualquier rival es duro. Si miras la tabla vienen rivales que no están arriba, pero juegan con sus armas y no nos van a regalar nada.

La propuesta del Numancia es más con balón, distinta a la de Cádiz, Osasuna o Málaga, ¿les va mejor?

-Nos gusta jugar con espacios a la espalda porque tenemos gente rápida arriba y peligrosa. Veremos cómo viene el Numancia, si sigue con sus planteamientos o cambia. Estaremos pendientes de nosotros para hacer lo que mejor sabemos para dar una buena imagen ante la afición.

¿Cree que la permanencia estará en los famosos 50 puntos este año?

-No tengo ni idea, hasta el último mes y pico no sabremos dónde estará. Tenemos que plantearnos esos 50 puntos cuanto antes, es el objetivo del equipo.

¿Sabe algo sobre su futuro cumpliendo contrato en junio?

-La verdad que no hemos hablado porque llevo media temporada y queda otra media. El equipo aún no ha conseguido nada y tenemos que estar centrados en lo que tenemos por delante y lograr los objetivos planteados, a partir de ahí ya hablaremos.

¿Espera que se actualice la tabla pronto tras la exclusión del Reus?

-Más allá de la tabla es un tema que debería la Liga y la Federación darlo por zanjado para el propio Reus, sus directivos, la afición y el resto de equipos. Así sabremos qué nos vamos a encontrar y cuanto antes haya una decisión permanente será mejor para todos. No sé internamente cómo está el club pero debería tomarse una decisión ya porque está alargándose mucho.

¿Qué peligros le ve al Numancia?

-Es un equipo que propone un buen fútbol e intenta sacar el balón jugado, además ejerce presión alta nada más perder el balón. Tenemos que intentar evitarlo, contrarrestar sus armas proponiendo el juego que se amolda a nuestras características. Será un partido bonito de ver para la afición, esperemos que salgan contentos.

¿Cómo definiría a la afición rojiblanca?

-Estoy muy contento, no tengo nada que reprocharle, siempre nos da su apoyo. Para el equipo es importante que te aplauda y anima, además de ejercer presión sobre el contrario, es un plus que nos da aliento cuando estamos cansados y fuerza. Para mí y mis compañeros es importante tenerla de nuestra parte, le doy las gracias a los que vienen en casa y van fuera.

¿Qué tal ve el VAR para el próximo curso en Segunda?

-Siempre va a haber polémica, con y sin VAR. En Primera se ven casos y piensas por qué no ha salido en tal situación o por qué el árbitro no ha querido consultarlo. Ya veremos qué condiciones ponen, está claro que será un cambio para futbolistas y árbitros al que nos tenemos que acomodar y si es para ayudar, bienvenido sea.