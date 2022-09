Rubi: "Tenemos un Diego, un Leo y un Vinicius"

Completo repaso del míster del Almería, Rubi, en rueda de prensa, tras el cierre dle mercado de fichajes y antes de visitar al Real Valladolid. Estas han sido sus declaraciones al completo.

BALANCE MERCADO: “La plantilla en muchas posiciones ha mejorado muchísimo, pero en la posición de delantero le requerimos un poco de tiempo, porque teníamos un jugador totalmente hecho y que rendía. Normalmente suelen ser bastante finos con muchos jugadores jóvenes que si vienen en porque tienen habilidades. No puedo decir que tenemos un mejor equipo en la delantera con respecto a la semana pasada, pero hace falta tiempo y buscaremos fórmulas para que se note lo menos posible, pero hemos fichado a jugadores que han mejorado la plantilla segurísimo en muchas posiciones”.

ENTRENADOR Y FICHAJES: “Los entrenadores somos consultados en todos los clubes, pero influimos muy poco excepto que te llames Klopp, Guardiola, Xavi y alguno más. Estamos para entrenar lo que nos den, y si les sacamos rendimiento, tenéis que decir vosotros (en referencia a la prensa) si es que era imposible o es que realmente se le hasacado porque era muy buen fichaje. No pasa nada. En el fútbol moderno el entrenador está para entrenar. Yo estoy muy de acuerdo en muchísimas decisiones y a lo mejor en alguna no, pero no puedo hacer nada porque ellos ven otras cosas y tienen otros enfoques. Lo más importante para mí es ser entrenador del Almería”.

LA CLAVE EN ZORRILLA: “Aparte del aspecto mental, que va a ser muy importante, porque hemos tenido una seman amuy movida, muy agitada, que no ha sido fácil ni para futbolistas, ni para club ni para mí; y por otro lado creo que puede ser un partido muy atractivo para el espectador, porque ellos son un equipo muy atrevido, muy valiente, y tendremos que ser capaces de controlarles bien esas facetas. Es un rival que a lo mejor nos permite mostrarnos más en alguna fase de dominio, que no con otros rivales”.

NUEVA DELANTERA: “Estas decisiones (del club) denotan mucha confianza en el cuerpo técnico, porque creen que podemos hacer aumentar el nivel d ellos futbolistas y que crezcan. Si podemos olvida rlo antes posible el qué hubiera pasado si Sadiq estuviera aquí, mejor, porque no nos va a llevar a ningún lado y vamos a buscarles las cosas buenas a estos futbolistas, porque las tienen. Tenemos jugadores jóvenes, pero es que este es un club comprador de jugadores jóvenes y siempre lo ha sido. Yo en plan de broma decía al staff: “tenemos un Diego, un Leo y un Vinicius”, ojo a esos tres nombres; y lo digo de verdad, son tres muy buenos futbolistas, así que tranquilidad.

EL BILAL: “Es un jugador rápido y muy potente, está fortísimo, no es tan alto como Milovanovic o Sousa, pero tampoco es bajo; domina muy bien los contactos, el juego aéreo, y luego si centramos más balones de lo que normalmente hacemos, nos puede dar buenos remates. Además es un trabajador en defensa”.

RECUERDOS VALLADOLID: “Fue un partido diferente, no tiene nada que ver. Para nosotros fue muy importante aquel empate y al final me alegré de subir los dos. Fue un partido d emucha tensión, la afición local apretó e hicieron un buen partido. Aquello le dio mucho al equipo y fue un día bonito”

RAMAZANI: “El club siempre ha dicho que la venta iba a ser Sadiq, ha respetado eso y se ha quedado Ramazani, que si sigue a este nivel a lo mejor el año que viene tenemos el problema d eno tenerlo, aunque supondría unos ingresos que nos permitirían hacer otras cosas. Lo lógico no era sacar a los dos, viendo el rendimiento que estaban dando, porque cortabas todo; ahora se ha cortado una parte importante, pero nos hemos potenciado en otros sitios”

MELERO: “El entrenador puede da rnombres, pero yo llevo ya diez años entrenando entre Primera y Segunda, y que algún jugador que he tenido venga no tiene porque ser que el entrenador lo haya pedido, aunque yo estoy encantado, porque sé lo que puede dar al equipo. El entrenador está para entrenar y eso no quier edecir que no dé sus opiniones, unas se cogen más y otras menos, pero no viene ningún futbolista porqu elo pida el entrenador, ni aquí ni en ningún lado hoy en día. La fase de dolor ya la pasé pero es qu ellos entrenadores están de paso, y por qué van a hacer qu ele entrenador nombre a cuatro jugadores para qyue vengan y luego a lo mejor él no está. Todo es comprensible, pero he de decir que yo me siento muy escuchado”.

SISTEMA: Lo que los entrenadores intentamos es que los jugadores se sientan bien en el sitio en el que juegan, porque es la forma en la que te puedan dar el máximo. A lo mejor algún día hay que hacer retoques, iremos semana a semana y lo iremos viendo, hay que estar tranquilos porque el equipo está trabajando desde el primer día muchas variedades de cosas y no supone ningún problema, mientras pongas a los jugadores en los sitios en los que están cómodos. Si empiezas a hacer inventos de poner a jugadores en otros sitios, entonces ni sistema ni no sistema. Con el 5-3-2 perderemos partidos, y con otros también, pero no me gusta el debate de que siempre hay que jugar así, porque siempre hay matices: características de nuestros futbolistas, nivel del rival y estado de forma de los equipos. La semana pasada me fui superorgulloso de remontar un partido a un rival como el Sevilla, eso tiene un mérito tremendo

QUÉ VALLADOLID ESPERAS: “Por un lado espero un equipo que, aunque es muy pronto, obviamente quiere ganar ya, porque cuanto antes ganes el primer partido de liga, mejor, pero no hay que olvidar contra qué rivales ha jugado: Villarreal, Sevilla y Barcelona, así que no es nada trágico para ellos, aunque su necesidad de ganar está. El Valladolid tiene a muchos futbolistas del año pasad ay al final ha incorporado a Kenedy y a Narváez, pero a muchos los conocemos del año pasado”.

¿RELAJACIÓN EN VALLADOLID?: Por la forma de ser de este staff, el día que no juguemos bien, no creo que sea porque se hayan relajado. No los dejamos que se relajen ni en un calentamiento. Saldrán malos partidos y el rival podrá ser mejor, pero relajación no tenemos nada, sino una motivación altísima. Si salimos de Valladolid con 7 puntos sería una maravilla tener 7 de 12, habiendo jugado con Sevilla y Madrid y dos de visitante, así que la motivación es muy alta.

MUNDIAL: “Queda muy lejos, pero en su día se nos habló de una gira. Nos gusta colaborar y la idea que propone la liga de hacer una gira nos parece interesante, sería una novedad para muchos de nuestros futbolistas y si se puede hacer estaremos de acuerdo, pero no he vuelto a hablar del asunto. La idea es dar unos días de descanso y luego empezar a entrenar como si fuera la pretemporada, con gira o sin gira”.

SVIDERSKY Y GUEDES: “Son dos jugadores más, aunque tengan ficha del filial. Valoraremos, si no tienen muchos minutos, si es interesante que algún día jueguen con el filial, pero es interesante que estén en el día a día, porque los podemos ayudar a ir creciendo y evolucionando, y si se les necesita se les utilizará, por supuesto