Saveljich: "Hay que cambiar el discurso del descenso"

En Extremadura quieren llenar el Francisco de la Hera por lo que se juegan...

Esperamos un estadio que presione e intente amedrentarnos pero ese tipo de partidos son los que más le gustan a uno, donde haya ruido y bochinche. Con silencio es medio raro, será un lindo partido.

¿Por qué muchos de sus compañeros no le han comprado aún el discurso del play-off?

De cara a las afueras son más reservados de lo que fui yo en aquel momento. No tenía nada que esconder porque sabía a lo que venía y lo que quería. Se lo digo a los compañeros, de cara adentro es una cosa y hacia afuera otra, pero yo sigo con lo mismo, quedan 10 finales para lo bueno y para lo malo y el sábado tenemos la primera.

¿Temen el riesgo de quedarse en tierra de nadie?

Llegados a este punto de la temporada no te puedes quedar a medias, ni arriba ni abajo, y será difícil. Venir a entrenar y salir a competir sabiendo que no te juegas nada, solo sumar puntos, es peor. Lo fundamental es seguir apuntando para arriba sin esconderse, hay que intentar salir a ganar los 10 partidos.

¿Cree que el equipo acusó ante el Majadahonda falta de jerarquía defensiva por su ausencia?

Eso no tengo que decirlo yo. Errores hay en todos los partidos, pero en este nos convirtieron. Estando yo u otros hemos tenido y no creo que sea muy importante.

¿Cómo creen que deben salir en el feudo azulgrana?

Fuera de casa intentaremos mantener la portería a cero y hacer el partido largo, el que juega en casa tiene una presión extra. Eso será favorable para nosotros.

¿En caso de derrota podrían descolgarse de la lucha por el ascenso?

Quedan 30 puntos por delante y jugar ante Mallorca, Las Palmas u Oviedo. No es la idea perder, pero si toca hay que seguir adelante para puntuar porque hay partidos entre nosotros. Mientras matemáticamente haya posibilidades hay que arriesgar. Prefiero estar a rebufo que estar metido toda la temporada y salir en los últimos partidos. Es mejor estar a pocos puntos y meterse arriba en el último sprint que estar arriba y caerme como le ha pasado a muchos equipos otras temporadas.

¿Pudo hablar de su futuro en la visita del director deportivo del Levante?

Hablé con él, tenemos buena relación, pero nada de mi situación porque no me apetece y hasta junio pueden pasar muchas cosas. Todavía no se sabe, hablamos de temas personales, la familia y cómo va su trabajo, que tampoco está firmado. Tranquilo y centrado en el Almería porque si pienso en lo que será la temporada que viene mentalmente me pierdo y el objetivo es estar aquí hasta la última jornada con posibilidad de estar arriba.

¿No cree que falta un poco más de convicción y ambición en el vestuario?

Necesitamos tener más ambición. Existe porque en los últimos partidos hemos sido más protagonistas que el rival, no recuerdo a ninguno que nos pasara por arriba, ante el Sporting fue un duelo feo. Este partido va a determinar. Si sacamos los 3 puntos hay que convencerse de cualquier manera y dejar el discurso del descenso. De una vez por todas el club tiene que pensar en cosas positivas y en más arriba. Van a ser claves los 3 puntos, si ganamos el discurso hay que cambiarlo y apuntar a otras cosas, te soy claro porque es lo que pienso.

¿Qué ambiente se esperan en Almendralejo?

Va a ser un campo difícil porque se la juegan. Si para ellos es una final para nosotros serán diez. Vamos a ir a ganar y traer los tres puntos para pensar en el siguiente partido. Si salimos tímidos o con miedo estamos perdidos y fuera de camino. Debemos ir como fuimos a dominar al Dépor, eso nos va a beneficiar.

"Hay que cambiar los detalles de los manejos del tiempo de partido, calmar las aguas si vamos por delante en el marcador y no ser tan impetuosos"

¿Son conscientes de que entrar en play-off exige sumar 20 de los 30 puntos en litigio?

¿66? No sé, si todo fuera así de claro los rivales de arriba ya se hubieran escapado. Tenemos la suerte de que no ganamos y los de arriba tampoco, por lo que no se despegan. Hay que aprovechar esa situación. Es verdad que va a requerir una exigencia máxima, pero la prefiero que la de años atrás, de ver lo que hace el rival porque estamos yéndonos al descenso. Esta exigencia es linda y le gusta a todo el mundo, hay que ser hombres y tomar responsabilidades.

¿Piensa que los de abajo se le atragantan más a este Almería?

Eso pasa siempre. El año pasado el Lorca ya estaba descendido fechas antes y le complicó la vida a muchos equipos que luchaban por el play off. Depende de la mentalidad que salga cada equipo. Si pensamos que va a ser fácil porque es el Extremadura estamos equivocados, al igual que con el Nástic. Hay que tomarlo como el del Dépor o el Málaga, de nombre importante.

¿Qué puede cambiarse para pulir detalles?

Debemos seguir como hasta ahora, que nos está haciendo muy bien. Es mejor cambiar cuando se gana que cuando se pierde porque estás de buen ánimo. Cambiar los detalles de los manejos del tiempo de partido, calmar las aguas si vamos por delante en el marcador y no ser tan impetuosos. Por ahí el otro día nos faltó ese ímpetu porque nos vimos muy superiores al rival y quisimos buscar más, tenemos que guardarnos un poco, son enseñanzas que te deja el juego y para los diez que faltan tenemos que aprender.