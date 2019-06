Saveljich: "Hay que ver la disponibilidad de que el presidente tenga ganas de hacer una inversión"

¿Partido especial ante el Albacete?

-Tengo cariño por el Albacete y por la gente que está ahí pero para mí será un partido más. No porque sea un exequipo va a ser un partido especial, será uno más bonito de jugar ante un rival con buenos jugadores, nada más que eso.

Sí lo será en el sentido de que va a ser el último como rojiblanco...

-No soy sensiblón. Cuando uno trabaja bien y está contento el año pasa rápido, parece que hace dos semanas que vine y di la primera rueda de prensa. Es especial por ser el último partido y en casa sin jugarnos la permanencia. Han salido las cosas bien y trataremos de disfrutar. Quién sabe si será el último partido o solo el último de esta temporada.

¿Cómo pinta su futuro sabiendo que media Segunda lo pretende?

-Eso a uno lo pone contento, que haya equipos importantes pensando en uno quiere decir que has hecho las cosas bien. Del Levante no sé nada, mi intención es respetar el contrato que tengo en Primera, pero no depende de mí, sino de la nueva dirección deportiva. El verano es largo y se me hace pesado, esperaré a que empiece la pretemporada y una vez ahí poder hablar personalmente mejor que por teléfono.

¿Hay alguna mínima posibilidad de seguir en el Almería?

-Posiblidades hay, muchas o pocas no lo sé. Por parte mía sí porque me siento como en casa. Luego hay otras cosas que se manejan entre clubes y habrá que ver la disponibilidad de que el presidente tenga ganas de hacer una inversión. Pero eso ya no es cosa mía, sino del Levante, que pone los precios y decide qué hacer conmigo.

¿Si estuviera en su mano entonces seguiría?

-Si fuera por mí sí que seguiría. El club me ha respetado en todo lo que he propuesto antes de venir en el contrato y me he sentido muy querido y respetado. Es más que suficiente para para querer continuar, tengo ganas de que el club crezca ya que este año no pudo ser. Puedo decir mucho pero aunque la última palabra sea mía, el que decide es el Levante.

¿Para continuar pediría un proyecto ambicioso?

-Eso es muy difícil planificarlo. La ambición es necesaria, pero si el año pasado me dicen de firmar en Las Palmas o el Almería igual habría optado por Las Palmas porque hizo un proyecto para ascender. Pero que llamen y te ofrezcan eso es mentira, puede ser ilusionante, pero el ascenso es muy difícil.

¿Qué rival esperan el sábado?

-Si estuviera en su lugar vendría a tratar de ganar para buscar la tercera plaza si el Málaga no saca un buen resultado. También luego llega el play-off, pero juegue quien juegue tienen una plantilla competitiva y será un partido duro que si no estamos concentrados lo pasaremos mal.

¿Qué pesa más, esa novena plaza o el despedirse bien de la afición?

-Básicamente terminar décimo o noveno no cambia nada porque no se van a acordar de eso, sino de la temporada que hizo el club y los jugadores que destacaron. Es bueno terminar bien en casa para darle una victoria a la gente que venga, que espero que sea mucha porque el rival es bueno. Espero que lo hagan para despedir al equipo, no se puede entender que venga cuando se pelea el descenso y no lo haga ahora. Muchos de estos jugadores puede que sea su último partido o no y es un buen día para acudir al Estadio.

¿Llegar a los 60 puntos es un acicate?

-Sí, también puede ser uno porque hace mucho tiempo que no los hacemos. Competiremos desde el minuto 1 como si fuera el primer partido de la temporada, eso es fundamental. Es el hambre de cada uno y las ganas de competir.

El Albacete arriba tiene mucha pólvora...

-Juegue Acuña (está sancionado), Manaj o Zozulya los tres tienen gol y hay que estar atentos y salir concentrados.

Es una semana de despedidas, ¿cuál será la receta para repetir lo de este año o mejorarlo incluso?

-Firmar jugadores de nombre no te asegura pelear el ascenso. Pasó hace tres temporadas. Este año vinieron jugadores con hambre que querían crecer y venían de Segunda B pero no querían volver ahí, sino mostrarse en los campos de Segunda. Esa es la receta, mezclar veteranía con juventud y hacer un vestuario unido.

¿Qué futuro le augura a Fran Fernández en los banquillos?

-Es un entrenador joven que ha destacado mucho este año. Me pongo en el lugar de los equipos que buscan entrenador y veo cómo jugó el Almería y cómo destacó tras tantas temporadas malas... Lo coge un entrenador joven, de la casa, y que el equipo esté donde está le proporcionará varias ofertas de trabajo. Espero que donde vaya vuelva a repetir lo de este año y seguramente seguirá creciendo y aprendiendo porque tiene mucho camino por delante y ojalá le vaya muy bien.

¿Este vestuario ha sido el mejor de su carrera profesional?

-El año pasado en el Albacete también fue bueno, no como este, pero también bueno. Este año a nivel general sí es el más bueno que he tenido, también el del Levante el año del ascenso, pero acompañaron los resultados y la gente que no jugábamos no decíamos nada porque el equipo iba solo. Este por ser más partícipe y jugar más ha sido uno de los mejores que he integrado, también por la importancia que me dieron desde fuera y dentro del equipo.

Gorosito lo trajo a Almería y ha ganado la Copa argentina, ¿alguna valoración?

-Lo felicito porque cuando cogió a Tigre llegó con el equipo casi descendido y tenía que hacer una barbaridad de puntos para evitarlo. Lo peleó hasta la última jornada y el injusto fútbol argentino, que tiene esto de los promedios para cuidar a los equipos grandes hizo que el equipo de Pipo, que estaba jugando muy bien, se fuera al descenso. Por suerte tuvo la recompensa de la Copa de la Liga que se hizo para terminar en junio y aunque no hablo nunca con él porque no tengo una relación de amistad, sí le tengo cariño porque me trajo aquí y me hizo crecer como jugador.