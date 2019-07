Simón Moreno: "Vine por la confianza y porque Ibiza me dijo que era un club muy familiar"

Turno para Simón Moreno (Cartaya, 2-7-1997) en la semana de presentaciones rojiblancas. Si ayer fue el turno de Tano Bonnín, el protagonista hoy era el ariete cedido por el Villarreal B, mientras que mañana le tocará a Yanis Rahmani y el jueves a Juan Ibiza, el mismo orden por el que fueron firmando.

Precisamente el consejo de Ibiza pesó mucho en la decisión de Simón Moreno de recalar en la entidad indálica, tal y como desvelaba esta mañana: "Doy las gracias a Corona y al Villarreal por dejarme salir. Me decanté por la confianza y porque Ibiza me dijo que era un club muy familiar".

Tras dos campañas en Segunda B con el filial castellonense en las que ha anotado 16 dianas (3 en la primera y 13 en la más reciente), Simón Moreno da el salto al profesionalismo de la mano del Almería y espera hacerlo con buen pie: "He venido porque quiero jugar los máximos minutos posibles. No hay que marcarse un objetivo a largo plazo. He notado que los entrenamientos en Segunda son más duros. No me marco una cifra de goles".

"Me gusta tener movilidad en el área, pero no quiero marcarme una cifra de goles"

Hermano de Joselu, Pichichi de Segunda durante el curso 2016-2017 con 23 dianas, Simón asegura que siempre le da buenos consejos y dice que Álvaro Giménez, máximo realizador de plata del curso pasado, le ha causado una grata impresión: "Me gusta tener movilidad. Mi hermano Joselu llegó al Villarreal con 15 años y yo con 13 y me da muchos consejos. " No conocía a Álvaro, pero es un jugador muy completo, por algo fue Pichichi".

Corona, uno de los grandes artífices de su fichaje, destacaba de Simón su agilidad en el área y la proyección de futuro que tiene.