Tentativa del Valencia por Embarba

Adrián Embarba está en el radar del Valencia CF. Al menos eso es lo que asegura la cuenta de 'X' Tribuna Deportiva, donde se apunta que tanto la dirección deportiva, encabezada como el exrojiblanco Miguel Ángel Corona, como el banquillo che, comandado por Rubén Baraja, han pensado en el de Azuqueca de Henares para reforzar su ataque por la banda diestra, si bien en la UD Almería ha venido actuando por el pasillo contrario, el zurdo.

En caso de que el equipo presidido por el polémico Peter Lim vaya en serio tendrá que sentarse en la mesa a negociar con el cuadro indálico, puesto que Adrián Embarba, que mostró su predisposición de jugar en Segunda División para devolver al equipo a la máxima categoría, tiene contrato rubricado por dos temporadas más, hasta junio de 2026.

Según la web especializada en valoración de futbolistas, transfermarkt.es, el ex de Rayo o Espanyol, que ya cuenta con 32 primaveras, tiene un valor actual de mercado que no alcanza los 2 millones de euros (1'8 millones para ser más exactos). En el curso recientemente finalizado con descenso, el arriacense ha sido uno de los fijos en la alineación titular, disputando un total de 36 encuentros (29 de ellos en el once) y materializando tres dianas.

Embarba aterrizó en el Power Horse para formar parte del plantel que estrenaba la tercera presencia de la UDA en la máxima categoría. Llegó traspasado procedente del Espanyol en una operación que supuso el intercambio con el cuadro perico de José Carlos Lazo, por quien la entidad rojiblanca percibió una compensación de un millón de euros. En su segunda campaña asumió rol de capitán sin brazalete, saliendo en muchas ocasiones a hablar ante los medios para ejercer de portavoz cuando las cosas se torcieron a nivel deportivo.