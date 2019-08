Yanis: "Segunda es una liga tan competitiva que puede subir y bajar cualquiera"

El extremo francoargelino es una de las ocho incorporaciones que ha realizado el conjunto rojiblanco de cara a la nueva temporada. El futbolista, que llegó después de concluir su vinculación con el CD Mirándes, está siendo una de las piezas más destacadas de la pretemporada indálica.

¿Cómo lleva la pretemporada con su nuevo equipo?

-La llevo bien, un poco larga, pero se lleva bien con ganas de entrenar sobre todo ahora que estoy un poco parado por unas molestias en el cuádriceps, pero nada serio. Me estoy encontrando bien esta pretemporada con muchas ganas, agusto y confianza. También conociendo a los jugadores, como vamos a jugar y muy contento de como está yendo.

Físicamente se encuentra fenomenal.

-Y eso que tuve pocas vacaciones, pero me encuentro bien físicamente y espero seguir así.

Al final redujo sus vacaciones.

-Me dieron casi una semana más, pero cogí tres días porque yo lo que quiero es venir y ganarme el sitio desde el principio. Sobre todo hacerme a la categoría, al entrenador, a los compañeros... Al final esto es lo que llevo buscando mucho tiempo y es un regalo. Estoy encantado, ya se me hubieran hecho demasiado largas, tenía ganas de venir, de estar aquí y tocar el balón.

-Increíble su pasada temporada con ascenso incluido.

-Con el ascenso con el Mirandés. Fue una temporada espectacular, un play-off espectacular y luego venir aquí es otro paso espectacular. Algo que deseaba y sobre todo venir al Almería. Pese a las otras cosas que había desde que salió el nombre de Almería, como le decía a mi representante que hiciese fuerza ahí porque es un sitio ideal para un jugador como yo.

¿Cuáles son los estadios en los que tiene especiales ganas de jugar?

-Tengo ganas de jugar en todos los estadios. Tengo ganas de marcar y jugar en casa sobre todo, pero hay estadios como el del Cádiz o el de Santander, incluso el del Zaragoza. Hay muchos, pero marcar en cualquiera de esos.

"Me considero un afortunado por hacer lo que más me gusta. Hay gente que incluso tiene más piedras que yo en el camino"

Esto no ha sido coser y cantar.

-Todavía no he hecho nada. Yo quiero hace lo máximo en el fútbol y mis metas son las que son, entonces trabajo duro. Claro que nadie me ha regalado nada, todo lo contrario incluso. Me considero un afortunado por hacer lo que más me gusta. Hay gente que incluso tiene más piedras que yo en el camino, yo las he tenido. Pero hay gente que tiene más. Entonces yo valoro lo que tengo, donde estoy y disfrutarlo cada día sobre todo porque esto es muy bonito. La Segunda División española es una Primera de muchos países. Entonces yo disfruto, ha sido difícil llegar hasta aquí por varios motivos, pero muy contento y orgulloso. Solo me quedo con las cosas buenas.

Encaras siempre.

-Me considero un jugador de calle, me gusta regatear, ir para adelante. Me gusta, pero aquí tengo que centrarme en lo táctico que al míster le gusta mucho, defensivamente porque luego en ataque si estoy con confianza y estoy bien puedo rendir. Es asociarme, hacer cosas que me van a hacer mejor jugador. Aprender día a día, pero me considero un jugador que le gusta atacar, regatear, encarar y marcar.

En el fútbol actual esa esencia se está perdiendo.

-El fútbol cada día es más difícil, también porque es más igualado y si el equipo tácticamente está bien, tiene posiblidades de encajar poco y de meter gol. Yo creo que es por el nivel del fútbol, pero está claro que lo bonito del fútbol es el regate, el desequilibrio, el ser atrevido. Es lo que más me gusta, lo que me ha llevado hasta aquí y lo que voy a seguir haciendo.

"En ataque Óscar nos pide que seamos verticales, que en cuanto robemos la pelota vayamos hacia delante, y en cuanto nos llegue el balón a banda incluso pide aclarados"

¿Qué os pide Óscar Fernández a la gente de banda?

-En ataque nos pide que seamos verticales, que en cuanto robemos la pelota vayamos hacia delante, y en cuanto nos llegue el balón a banda incluso pide aclarados, como lo llama él para encarar. Sabe que tenemos potencial ahí, yo creo que este año vamos a volver a aprovechar las bandas como lo hicieron ya la temporada pasada.

¿Y a nivel defensivo?

-Defensivamente nos pide que haya mucho sacrificio. Al final es lo que hay, hoy en día los extremos que no trabajen es difícil que lleguen a jugar. Entonces es necesario mucho sacrifico, mucho cerrar dentro, ayudar. Estar bien posicionado sobre todo. Nos pide mucho trabajo y que seamos verticales arriba.

¿Cómo es Yanis a nivel personal?

-Me considero un chico natural, un buen chico amable, generoso, impulsivo también. Estoy agusto, hablo con todos, me relaciono. Ayer me tocó bailar, di un nivel espectacular. Pero la verdad que estoy muy contento. Al final soy tímido también, pero con el ambiente que hay es fácil soltarse. Muchas bromas, hay gente graciosa. El míster también hace bromas. Entonces hay un ambiente de lujo, eso creo que es muy importante para hacer buena temporada. Que el ambiente sea espectacular y creo que en este equipo va a haber si seguimos así cosas positivas debido al buen ambiente que hay.

Objetivo para esta temporada.

-El objetivo de todos los equipos de Segunda es hacer el máximo número de puntos posibles para certificar la salvación. Una liga tan competitiva que puede subir cualquiera y puede bajar cualquiera. Entonces pienso que hacer los puntos suficientes para no tener miedo al peligro y a partir de ahí soñar. Pero sobre todo hacer los puntos para estar tranquilos.