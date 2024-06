Los banquillos de Segunda División se van despejando

Si ya se van conociendo que equipos conformarán el campeonato de Segunda División la próxima temporada, también van sabiéndose quienes serán los ocupantes de cada uno de estos banquillos. Es el caso de la UD Almería, que esta misma semana anunció el regreso de Rubi para que el técnico catalán comande el proyecto en el que los rojiblancos lucharán por volver a la máxima categoría a las primeras de cambio. Mientras, apenas tres son los equipos que continúan sin entrenador en la categoría de plata, si bien en alguno de ellos todavía no se ha despejado la incógnita de si seguirán sus últimos ocupantes en esta última campaña.

Son los casos del Eldense, donde aún no se ha anunciado la renovación de un viejo conocido del fútbol almeriense como Fernando Estévez después de que consiguiera salvarlo en su primera temporada en el fútbol de plata español, y del Mirandés. En lo que al conjunto jabato respecta Alessio Lisci consiguió la permanencia en la última jornada después de imponerse ante el Amorebieta en toda una final por la lucha por la salvación, si bien el club burgalés todavía no ha hecho oficial la continuidad del técnico italiano, que acaba contrato, ni el fin de su etapa.

Por su parte, el Granada, el Levante y el Elche son los conjuntos en los que no seguirá su último técnico y tampoco han dado a conocer el nombre del nuevo ocupante de su banquillo. En lo que a los nazaríes respecta son los únicos recién descendidos que todavía no tienen entrenador para el próximo curso, puesto que si en la UDA estará Rubi, en el Cádiz será Paco López, quien la pasada campaña dirigiera a los rojiblancos, quien se encargue de entrenar a los gaditanos. En el caso del Elche no seguirá Beccacece tras no conseguir devolver a los ilicitanos a Primera División y en las filas granotas Felipe Miñambres, quien cogiera al equipo tras la destitución de Javier Calleja, regresará a centrarse en su puesto de director deportivo.

Tenerife y Cartagena anuncia a sus nuevos técnicos

Mientras, entre los equipos que continuarán en la categoría de plata hay dos que ya han cambiado de entrenador durante esta semana. Estos son el Tenerife y el Cartagena. En el conjunto chicharrero el granadino Óscar Cano será su técnico esta próxima temporada después de que se haya puesto fin a la etapa de Asier Garitano al frente de los tinerfeños.

Mientras, este pasado jueves el Cartagena anunciaba al Pitu Abelardo se ha convertido en el nuevo entrenador de los albinegros, sucediendo en el cargo a Julián Calero a pesar de que el madrileño consiguiera sacar a los efesista de la complicada situación en la que se encontraban a principio de curso cuando los cartageneros se encontraban en puestos de descenso. De esta manera, cada vez van siendo menos los banquillos que quedan libres en la categoría de plata.