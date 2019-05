La dirección deportiva rojiblanca mira el caladero califal

En silencio, sin hacer mucho ruido, la dirección deportiva rojiblanca está trabajando en la confección del plantel del próximo curso desde el momento en el que la salvación fue algo tangible.

Al igual que el verano pasado, la idea pasa por buscar jugadores comprometidos y que puedan explotar sus cualidades en Almería aunque su rendimiento este curso haya sido más bien discreto. Dos buenos ejemplos son Álvaro Giménez y Juan Carlos Real.

En ese contexto, y teniendo en cuenta que la disposición económica tampoco es muy boyante, los ojos se han cernido sobre el Córdoba, cerca de consumar su descenso a Segunda B, y un buen caladero por tanto para firmar a jugadores con una situación contractual ventajosa.

A jugadores como Andrés Martín, Aguado, Vallejo o Araujo la dirección deportiva le ha hecho un seguimiento

El futbolista más apetecible del cuadro califal hoy por hoy es el joven Andrés Martín, zurdo de 19 años que puede desenvolverse por la banda o bien como segundo delantero y que este curso ha sido seguido por Madrid, Barça, Atlético, Eibar o Real Sociedad. Con contrato hasta 2022 y representado por la agencia Best of you, encabezada por Óscar Ribot, la idea del Córdoba es lograr un traspaso, por lo que el interés del Almería pasaría por una posible cesión en caso de que firme por algún Primera.

Similar jugada podría acontecer con el también joven mediocentro jiennense Álvaro Aguado. Atento a su proyección, el Real Valladolid lo firmó en enero hasta 2023, dejándolo a préstamo en El Arcángel, por lo que se vigila que los pucelanos sigan en Primera para solicitar una eventual cesión en caso de que Aguza, que llegó del Córdoba por tres campañas, no continúe.

Para cubrir posibles bajas como la de Juan Carlos Real está en la palestra el nombre de Quim Araujo (3-10-1988), un mediapunta de parecidas características al tener llegada y gol, que explotó ya maduro en la cantera del Valencia Mestalla a las órdenes de Curro Torres y luego pasó por el Albacete antes de firmar por el Córdoba. Tiene contrato hasta 2020, pero en enero ya se le quiso dar salida.

Otra opción para la medular, si al final no se prolongase el contrato de David Rocha o bien para darle descanso a Yan Eteki es el vitoriano Alexander Vallejo, pivote defensivo de 27 años de edad con experiencia en Alavés, Sestao y Mallorca. A muchos se les ha hecho seguimiento y alguno podría acabar cuajando.