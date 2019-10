Las lesiones y el virus FIFA merman al Almería

Con este panorama Pedro Emanuel tiene efectivos para alinear un once con sus tres cambios, ya que de los quince disponibles dos son guardametas, siendo el eje de la zaga y la sala de máquinas las posiciones más afectadas : René, Fernando, Romera, Balliu, Iván Martos, Maras, Ozornwafor, Petrovic, Coric, Vada, Chema, Corpas, Gaspar, Sekou y Juan Muñoz. Nano, Ezequiel y Robles, del filial, han completado hoy el entrenamiento.

De igual modo está por ver si Aguza se recupera de las molestias musculares que arrastra y que le impidieron ya entrar en la convocatoria ante el Deportivo, mientras que René no ha finalizado la sesión de hoy (a priori por precaución) y el meta serbio Rosic continúa también tocado .

Iván Martos: "De central me siento cómodo, puedo jugar ahí"

Iván Martos ha comparecido ante los medios tras el primer entrenamiento de la semana para hablar de sus impresiones al tener que actuar como central de emergencia debido a las bajas que arrastra el equipo en dicha posición: "De central he participado en categorías inferiores y me he sentido bastante cómodo, puedo jugar ahí. Cambia mucho la situación, las posiciones son cercanas, pero cambia mucho la forma de ver el partido y de defender".

Del Lugo, próximo rival, el lateral zurdo catalán recuerda que es un rival difícil: "El Lugo es bastante fuerte y se enfoca en controlar los partidos, lleva muchos empates y cuesta ganarles. A Peybernes, Yanis y Herrera los conocemos, son peligrosos. Tendremos que estar atentos al máximo". De los tres exrojiblancos, los franceses podrán ser de la partida ya que no existe cláusula del miedo pese a estar cedidos en el cuadro lucense.

Después de cuatro partidos sin ganar (Rayo, Cádiz, Sporting y Deportivo), Iván Martos confía en que puedan romper la racha este sábado: "Cuatro partidos sin ganar me lo tomo como una motivación extra, en esta categoría cualquiera te puede ganar si te despistas. Si miramos el global nuestra posición es privilegiada, el trabajo es bueno e intentaremos refrendarlo el sábado. Todos hubiéramos firmado estar así".

El canterano unionista espera que la afición los respalde para sacar adelante este bache de resultados: "Tener el apoyo del público es importante porque ante el Cádiz fue espectacular. El partido de Gijón fue un bache que intentamos olvidar en La Coruña, donde sacamos un punto valioso pese a su mala situación".